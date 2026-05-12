Netflix przygotował nową komedię romantyczną, którą zobaczymy już w czerwcu tego roku. W rolach głównych gwiazdy młodego pokolenia: Zoey Deutch oraz Nick Robinson.

"Wiadomości dla Isabelle": o czym będzie nowa komedia romantyczna Netfliksa?

Historia filmu "Wiadomości dla Isabelle" skupia się na Jill, granej przez Zoey Deutch, która po śmierci swojej siostry Isabelle (Ciara Bravo) zostawia jej wiadomości głosowe, opowiadając o swoim chaotycznym życiu w San Francisco. Problem w tym, że numer telefonu Isabelle został już przypisany komuś innemu - tajemniczemu agentowi nieruchomości z Austin, Wesowi (Nick Robinson). Zaczyna on otrzymywać bardzo osobiste, często zabawne i emocjonalne wiadomości Jill.

"Żałoba i miłość nie są swoimi przeciwieństwami" - podkreślił znany z filmu "Twój Simon" Nick Robinson w rozmowie z PEOPLE. "Mówi się, że żałoba to po prostu miłość, której nie ma komu podarować. Zdolność Jill do odczuwania jednej wpływa na jej zdolność do odczuwania drugiej. To w równym stopniu historia miłości między Jill i Isabelle, co historia miłości między Jill a [graną przeze mnie postacią] Wesem" - czytamy.

Oprócz Deutch, Robinsona i Bravo w filmie zobaczymy m.in. Nicka Offermana czy Lukasa Gage'a.

Za reżyserię filmu "Wiadomości dla Isabelle" ("Voicemails for Isabelle") odpowiada Leah McKendrick, która w wywiadach wyznała, że inspirowała się kultowymi komediami romantycznymi, takimi jak "Bezsenność w Seattle" czy "Notting Hill".

"Wiadomości dla Isabelle": kiedy premiera?

Film "Wiadomości dla Isabelle" zadebiutuje 19 czerwca 2026 r. na Netfliksie.