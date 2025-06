Film "Steve" to adaptacja znanej powieści Maxa Portera zatytułowanej "Shy". Opowie o jednym dniu z życia dyrektora szkoły dla trudnych uczniów. Mężczyzna stara się dbać o swoich podopiecznych, co jest tym trudniejsze, że sam zmaga się z problemami na tle psychicznym.

"Steve": nowy film z Cillianem Murphym w roli głównej

Autorem scenariusza jest sam Porter. Film wyreżyserował Tim Mielants. Cillian Murphy współpracował już z nim przy serialu "Peaky Blinders", a także przy filmie "Small Things Like These". Oprócz wcielenia się w główną postać, Murphy zasiadł także na stołku producenta. U jego boku na ekranie zobaczymy znanego z produkcji "Titans" Jaya Lycurgo. Pojawią się także Simbi Ajikawo i Emily Watson.

W sieci pojawiło się właśnie pierwsze zdjęcie promujące film. "Oto pierwsze spojrzenie na Cilliana Murphy'ego w filmie 'Steve'. W pozostałych rolach występują Jay Lycurgo, Tracey Ullman, Simbi Ajikawo i Emily Watson. Film jest interpretacją bestsellerowej powieści 'Shy' autorstwa Maxa Portera. Opowiada o przełomowym dniu z życia dyrektora i jego uczniów w zakładzie poprawczym" - czytamy we wpisie na X.



Zdjęcie Cillian Murphy w filmie "Steve" / Robert Viglasky

"Oglądamy przełomowy dzień w życiu dyrektora Steve’a (w tej roli nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) i jego uczniów ze szkoły ostatniej szansy dla trudnej młodzieży. Choć wygląda na to, że świat już postawił na nich kreskę, Steve za wszelką cenę próbuje uratować instytucję przed zamknięciem. Walki nie ułatwiają mu męczące go problemy ze zdrowiem psychicznym. Równolegle obserwujemy zmagania drugiego bohatera filmu, którym jest Shy (Jay Lycurgo). To trapiony licznymi problemami nastolatek rozdarty między bolesną przeszłością a niepewną przeszłością, który jednocześnie próbuje pogodzić się ze swoją wrażliwością" - brzmi opis Netfliksa.

"Steve": kiedy premiera filmu?

Film "Steve" zadebiutuje 3 października na platformie Netflix.