Netflix ma kandydata do Oscara? Poruszający film może stać się hitem

"The Mosquito Bowl": nowy film Netfliksa

"Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego odkładają na bok sławę i zaciągają się do piechoty morskiej. Przygotowując się do inwazji na Okinawę, zagrają w legendarnym meczu z udziałem najwybitniejszych zawodników wszech czasów" - czytamy w opisie nowego filmu Netfliksa.

W obsadzie "The Mosquito Bowl" znaleźli się Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis. Za kamerą stanął Peter Berg, dla którego jest to drugi projekt z Netfliksem w ostatnim czasie. W 2025 roku w serwisie zadebiutował świetnie przyjęty serial "Świt Ameryki" z Betty Gilpin ("Wdowia Zatoka") oraz Taylorem Kitschem.

"The Mosquito Bowl": adaptacja wstrząsającej powieści

"The Mosquito Bowl" jest adaptacją powieści Buzza Bissingera zatytułowanej "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II". Peter Berg postanowił przenieść ją na ekran po tym, jak przyjaciel jego syna zarekomendował reżyserowi tę książę. "Wszystko 'kliknęło' - stwierdził Berg.

"The Mosquito Bowl": kiedy i gdzie oglądać?

"The Mosquito Bowl" zadebiutuje najpierw w kinach - 30 października, a w Netfliksie - 25 listopada 20206 roku.

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