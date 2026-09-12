Netflix ma kandydata do Oscara? Poruszający film może stać się hitem

Katarzyna Ulman

Oprac.: Katarzyna Ulman

W 2026 roku mogliśmy zobaczyć wiele różnorodnych produkcji filmowych streamingowego giganta (m.in. "Alfa", "Szeptacz", "Ostatni dom"), ale wiele intrygujących nowości przypadnie na tegoroczną jesień i zimę. Jednym z takich tytułów jest "The Mosquito Bowl".

Nicholas Galitzine w filmie The Mosquito Bowl czyta kartkę papieru, ubrany w jasną koszulkę.
Nicholas Galitzine w filmie "The Mosquito Bowl"Netflix © 2026Netflix

"The Mosquito Bowl": nowy film Netfliksa

"Po ataku na Pearl Harbor cztery gwiazdy amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego odkładają na bok sławę i zaciągają się do piechoty morskiej. Przygotowując się do inwazji na Okinawę, zagrają w legendarnym meczu z udziałem najwybitniejszych zawodników wszech czasów" - czytamy w opisie nowego filmu Netfliksa.

Zobacz również:

Carrie Coon
Wiadomości

Jedna z najbardziej wyczekiwanych komedii romantycznych. Nowe wieści z planu

Katarzyna Ulman
Katarzyna Ulman

W obsadzie "The Mosquito Bowl" znaleźli się Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis. Za kamerą stanął Peter Berg, dla którego jest to drugi projekt z Netfliksem w ostatnim czasie. W 2025 roku w serwisie zadebiutował świetnie przyjęty serial "Świt Ameryki" z Betty Gilpin ("Wdowia Zatoka") oraz Taylorem Kitschem.

"The Mosquito Bowl": adaptacja wstrząsającej powieści

"The Mosquito Bowl" jest adaptacją powieści Buzza Bissingera zatytułowanej "The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II". Peter Berg postanowił przenieść ją na ekran po tym, jak przyjaciel jego syna zarekomendował reżyserowi tę książę. "Wszystko 'kliknęło' - stwierdził Berg.

"The Mosquito Bowl": kiedy i gdzie oglądać?

"The Mosquito Bowl" zadebiutuje najpierw w kinach - 30 października, a w Netfliksie - 25 listopada 20206 roku.

Zobacz też: Thriller Netfliksa w kilka dni przyciągnął miliony widzów. Brakuje mu jednak iskry


26. MFF TAURON Nowe Horyzonty. Dorota Lech swym pierwszym roku za sterami festiwalu INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze