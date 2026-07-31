Netflix kręci fascynującą opowieść o wyprawie Endurance. Opartą na faktach

Philip Barantini, twórca "Dojrzewania", z nowym filmem dla Netfliksa

Netflix przygotowuje film o wyprawie legendarnego irlandzkiego podróżnika i badacza Antarktydy, Ernesta Shackletona. Twórca "Dojrzewania", Philip Barantini stanie za kamerą produkcji. Przedstawi w nim przebieg Imperialnej Wyprawy Transantarktycznej, która odbyła się w latach 1914-1916 oraz losy załogi statku Endurance.

Wyprawa pod dowództwem Shackletona miała dotrzeć do cieśniny McMurdo Sound, jednak po drodze utknęła na Morzu Weddella. Przez długi czas statek dryfował, aż zatonął w 1915 roku.

Załoga zdołała się ewakuować i przetrwać na krach lodowych, podczas gdy Shackleton wyruszył w niebezpieczną podróż w łodzi ratunkowej, aby sprowadzić pomoc. Choć ekspedycja nie osiągnęła zamierzonego celu, Shackleton uratował wszystkich członków wyprawy i sprowadził bezpiecznie do domu.

Philip Barantini i jego owocna współpraca z Netfliksem

Za scenariusz filmu odpowiedzialny będzie Mark L. Smith, autor nagradzanego filmu "Zjawa", "Córka króla moczarów", "Gwiazdozbiór Psa".

Philip Barantini pracuje obecnie również nad nowym serialem dla Netfliksa zatytułowanym "Rabbit, Rabbit" z Adamem Driverem i Reginą Hall w rolach głównych. Ostatnio wyreżyserował również trzecią część przygód Enoli Holmes. Jak podaje serwis Deadline, Netflix planuje podpisanie z Barantinim umowę na wyłączność.

Zobacz też: Mistrz europejskiego kina w Polsce. Zdradził, dlaczego kręci tyle filmów