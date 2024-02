Negatywne recenzje filmu bardzo go poruszyły? "Wciąż rozmawiam o tym z terapeutą"

"Bardzo dobrze się bawiłem na planie filmu i zdałem sobie sprawę, że właśnie tak powinna wyglądać praca" - mówił Nanjiani w podcaście "Inside of You with Michael Rosenbaum". "Jednak gdy film się ukazał i recenzje nie były dobre, to była dla mnie bardzo, bardzo ciężkie. Zrozumiałem, że za bardzo opieram ocenę tego, co chcę zrobić, na tym, co myślą o wynikach mojej pracy inni".

"Eternals": Marvel wierzył w dobre przyjęcie filmu

"To było trudne, bo Marvel uważał, że film będzie odebrany bardzo dobrze. Znieśli embargo na recenzje bardzo szybko, zgłosili go na fajne festiwale, a nas wysłali na promocję na całym świecie" - wspominał gwiazdor serialu "Dolina krzemowa". "Więc zwiedzaliśmy świat i mieliśmy płynąć na fali zachwytów, ale tak nie było. Recenzje były naprawdę złe".

Nanjiani zdradził, że czytał krytykę, co wpłynęło na jego zdrowie psychiczne. "Była jakaś dziwna atmosfera, przez którą ten film tak zmiażdżono i nie miała ona wiele wspólnego z jego faktycznym poziomem. To było ciężkie i nie fair, także dla mnie [...], ale zdałem sobie sprawę, że nie mogę już tak podchodzić do swojej pracy. Coś musiało się zmienić, więc trafiłem na terapię. Do dziś rozmawiam o tym ze swoim psychologiem".

"Eternals" weszli do kin w listopadzie 2021 roku. Oprócz Nanjianiego główne role zagrali w nim Gemma Chan, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Salma Hayek i Angelina Jolie. Był pierwszym filmem Kinowego Uniwersum Marvela, który spotkał się w dużej mierze z negatywnym odbiorem ze strony recenzentów.