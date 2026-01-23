Nawet nie wiesz, że znasz ją całe życie! Wyrosła na zjawiskową kobietę

Mckenna Grace urodziła się w 2006 roku w Teksasie i jest amerykańską aktorką i wokalistką. Jest jedynaczką, jej ojciec jest chirurgiem ortopedycznym, a matka przedstawicielką handlową w branży medycznej. Mackenna jako dziecko trenowała cheerleading, gimnastykę, stepowanie i balet. Swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiała już w wieku 5 lat.

Nigdy nie chodziła do tradycyjnej szkoły - uczyła się w domu, a gdy przebywała na planie, korzystała z korepetycji.

Debiutowała w filmie krótkometrażowym "R", a potem dołączyła do rodziny Disneya - występowała w sitcomie "Crash i Bernstein", który powstał dla kanału Disney XD. Szybko otworzyło to przed nią drzwi do dalszej kariery.

Pierwsze kroki na srebrnym ekranie

Kolejne role były co prawda epizodyczne ("CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas", "Pamiętniki wampirów" i "Żar młodości"), ale niedługo później miała okazję zagrać u boku Chrisa Evansa w filmie "Obdarowani".

Została wybrana ze względu na swój "dziecięcy urok, a jednocześnie dojrzałość ducha" i chemię z gwiazdą Chrisem Evansem - możemy przeczytać na Boston.com.

Produkcja z 2017 roku poruszyła widzów, którzy tłumnie odwiedzali kina, a sama Mckenna zaskarbiła sobie ich sympatię.

Historia opowiedziana przez Marka Webbera skupiała się na losach Franka, który samotnie wychowywał ponadprzeciętnie inteligentną siostrzenicę Mary. Jego walka o opiekę nad dzieckiem uderzała w wiele czułych strun.

Za ten występ Mckenna otrzymała nominację do nagrody Critics' Choice Movie Award dla najlepszego młodego aktora.

Zagrała w największych hitach

Kolejne lata były dla młodej gwiazdy nie mniej pracowite. Pojawiała się w takich hitach jak "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Kapitan Marvel" (jak młoda wersja Carol), "Anabelle wraca do domu", dwóch sequelach "Pogromców duchów" oraz głośnych serialach: "Nawiedzony dom na wzgórzu" i "Opowieści podręcznej".

Poza karierą aktorską rozwija się także wokalnie. Na swoim koncie ma już EP-kę oraz album studyjny.

Aktorka w 2022 roku stwierdziła, że chce swoje życie prywatne trzymać z dala od mediów, by zapewnić siebie "dzieciństwo i możliwość poznania siebie jako nastolatki".

Oczywiście posiada konto m.in. na Instagramie, jednak najczęściej znajdziemy tam sesje zdjęciowe lub kadry z pracy na planie.

W wywiadzie dla magazynu Glamour z 2024 roku aktorka wyraziła pragnienie, by być w końcu traktowana jak dorosła.

"Mam wrażenie, że ludzie po prostu utożsamiają mnie z tym, że wciąż mam dziewięć lat, i to szalone, bo w tym roku kończę osiemnaście. Mam wrażenie, że ludzie nadal myślą o mnie w tym wieku, bo przez większość mojej kariery byłam taka młoda" - stwierdziła.

Dwie duże premiery w 2026!

Mckenna Grace z zapałem korzysta ze swoich pięciu minut sławy. Już teraz wiemy, że w 2026 roku zobaczymy aktorkę w aż dwóch ważnych premierach. W lutym do kin wejdzie kolejna odsłona z kultowej serii "Krzyk".

"Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

A kilka miesięcy później, 20 listopada do kin trafi film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek". W szóstej już częsci cyklu, McKenna wcieli się w rolę Maysilee Donner - trybutki z 12. Dystryktu, która wraz z Haymitchem (Joseph Zada) wyruszy na arenę, by walczyć o swoje życie.