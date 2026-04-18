Jak donoszą francuskie media, w wieku 77 lat odeszła jedna z najbardziej cenionych gwiazd francuskiego kina, Nathalie Baye. Informację potwierdziła jej rodzina podczas rozmowy z francuską agencją informacyjną AFP. Aktorka odeszła 17 kwietnia w swoim domu w Paryżu na skutek choroby związanej z demencją.

Nathalie Baye nie żyje. Gwiazda francuskiego kina miała 77 lat

Czterokrotna laureatka nagrody Cezara - francuskiego odpowiednika Oscara - zagrała w ciągu swojego życia w około 80 filmach. Przełomem w jej karierze była komedia "Noc amerykańska" Françoisa Truffauta z 1973 roku.

W kolejnych latach miała okazję wystąpić w dziełach Jeana-Luca Godarda ("Ratuj kto może (życie)"), Claude'a Chabrola ("Kwiaty zła"), Stevena Spielberga ("Złap mnie, jeśli potrafisz") czy Xaviera Dolana ("Na zawsze Laurence"), stając się jedną z najbardziej cenionych aktorek z Francji.

"Tak bardzo kochaliśmy Nathalie Baye. Jej głos, uśmiech i powściągliwość towarzyszyły nam w ostatnich dekadach francuskiego kina. [...] Aktorka, przy której kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Łączę się myślami z jej rodziną i bliskimi" - pożegnał gwiazdę poprzez platformę X prezydent Francji Emmanuel Macron.

Dziennik "Le Monde" podkreślił wszechstronność aktorki, która na przestrzeni lat brała udział zarówno w produkcjach popularnych, jak i w bardziej ambitnych projektach autorskich. W 1996 roku zasiadała także w jury konkursu głównego festiwalu w Cannes.