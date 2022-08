39-letnia Natalia Siwiec pierwsze kroki w modelingu stawiała dwie dekady temu, jednak dopiero od czasu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 jest celebrytką o ogólnopolskiej rozpoznawalności.

Wałbrzyską piękność wypatrzono na trybunach podczas jednego z odbywających się w Polsce meczów, gdzie zrobiono jej kilka zdjęć. Fotografie pięknej brunetki tak zachwyciły publiczność, że zdecydowano się przyznać jej nieoficjalny tytuł Miss Euro 2012.

Natalia Siwiec potrafiła świetnie wykorzystać swoje "pięć minut". Lata mijają, a ona wciąż jest piękna, seksowna i ma ponad 1,3 mln obserwatorów na Instagramie .

W dodatku coraz częściej można oglądać ją na dużym ekranie, gdzie wciela się w role ponętnych kusicielek. Aktualnie celebrytka robi furorę swoją rolą w trzeciej części trylogii Blanki Lipińskiej - " Kolejne 365 dni ".

Natalia Siwiec przed Euro 2012. Królowa piękności czy gwiazda CKM?

Natalia Siwiec urodziła się 1 sierpnia 1983 roku w Wałbrzychu, co oznacza, że ma 39 lat i jest zodiakalną Lwicą. Ma o siedem lat młodszą siostrę - Malwinę.

Celebrytka wyznała kiedyś, że była rozpieszczonym dzieckiem i od nastoletnich lat marzyła o tym, aby wyrwać się z rodzinnego Śląska. Była naturalnie szczupła, co skłoniło ją do kariery w modelingu. W wywiadzie dla "Gali" Natalia Siwiec zdradziła, że pierwsze akty zrobiła sobie już w wieku 13 lat. Podczas sesji towarzyszyła jej wówczas przyjaciółka.

Do sesji fotograficznych niedługo później doszedł udział w konkursach piękności. W 2002 roku modelka została Miss Bałtyku w Rewalu, a rok później przyznano jej tytuł Miss Dolnego Śląska. W 2005 roku piękna Polka reprezentowała nasz kraj podczas zawodów Miss Bikini of The Universe w Chinach, gdzie udało jej się zdobyć aż dwa wyróżnienia - Miss Bikini of China Gate oraz Miss Foto.

W 2006 w wyborach Miss International Tourism w Afryce Południowej seksbomba otrzymała zaś tytuł "The Best Body". W tym samym roku zdecydowała się również na rozbieraną sesję zdjęciową do magazynu "CKM".

Natalia Siwiec - dziewczyna piłkarza. Piękna WAGs kusiła w rozbieranych sesjach zdjęciowych

Natalia Siwiec postawiła na karierę, jednak nie zapomniała też o życiu prywatnym. Podobnie jak wiele koleżanek z branży, związała się z zawodowym piłkarzem. Jej urodą na trybunach zachwycano się już wtedy, gdy kibicowała byłemu partnerowi, zawodnikowi Wisły Kraków - Damianowi Gorawskiemu. Wówczas okrzyknięto ją jedną z pierwszych polskich WAGs.

Związek się rozpadł, jednak atrakcyjna modelka zbyt długo nie rozpaczała po swoim eks. Niedługo później poznała Mariusza Raduszewskiego, byłego reprezentanta Polski w piłce plażowej, z którym jest związana do dziś. Para pobrała się w The Little Church of The West w Las Vegas, a owocem ich miłości jest pięcioletnia córeczka Mia.

Zdjęcie Natalia Siwiec z partnerem Mariuszem Raduszewskim w 2012 roku / TRICOLORS/ / East News

Natalia Siwiec w programie " Demakijaż " Krzysztofa Ibisza wyznała, że ich miłość z początku nie była łatwa, ponieważ, gdy się poznali, jej partner był żonaty. Seksbomba postanowiła jednak się nie poddawać i udało jej się zdobyć ukochanego.

Para na kilka lat wyjechała za granicę. Raduszewski i jego ukochana podróżowali po Brazylii i Stanach Zjednoczonych. W 2012 roku piękna modelka i sportowiec powrócili do kraju, w którym odbywały się właśnie finały Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Miss Euro 2012 to przełom w karierze Natalii Siwiec. Stała się polską Larissą Riquelme

12 czerwca 2012 roku był przełomowym momentem w karierze Natalii Siwiec. To właśnie wtedy w stolicy odbywał się mecz Polska – Rosja, który celebrytka i jej mąż postanowili zobaczyć "na żywo". Fotoreporterzy byli wówczas bardzo zaaferowani zamieszkami. Robili zdjęcia i traf chciał, że fotografując kibiców, uwiecznili również na zdjęciach piękną brunetkę.

Zdjęcie Natalia Siwiec - Miss Euro 2012 podczas meczu Polska-Czechy / Fot. Stanislaw Kowalczuk / East News

Kiedy wizerunek Natalii Siwiec trafił do sieci, w internecie zawrzało. Piękną modelkę szybko okrzyknięto Miss Euro 2012, a na zagranicznych stronach tabloidy zaczęły porównywać ją do portugalskiej piękności - Larissy Riquelme .

Polska seksbomba twierdziła, że zdjęcia zrobiono jej przypadkowo, jednak nie wszyscy wierzyli w taką wersję wydarzeń. Internauci przez długi czas zarzucali jej tzw. "ustawkę".

Twierdzili, że Natalia Siwiec celowo założyła na mecz koszulkę z dużym dekoltem, aby zwrócić na siebie uwagę. Ona jednak odparła te zarzuty. W rozmowie z wrocławskim oddziałem "Naszego Miasta" wyznała, że eksponujący biust t-shirt na dzień przed meczem podarował jej przyjaciel.

W internecie pojawiały się komentarze, że specjalnie założyłam taką koszulkę, żeby przyciągnąć fotoreporterów, ale to nieprawda. Dzień przed meczem Polska — Rosja dostałam ją od mojego przyjaciela, który stwierdził, że prawdziwy kibic jak ja musi ją mieć. (…) Taki dekolt to nie mój wymysł - broniła się wówczas Natalia Siwiec

Zdjęcie Natalia Siwiec - Miss Euro 2012 / Piotr Fotek / Reporter

Natalia Siwiec na Instagramie. Od biustu seksbomby w bikini aż trudno oderwać wzrok

Niezależnie od tego, czy była to "ustawka", czy zupełny przypadek, Natalii Siwiec wraz z nieoficjalnym tytułem Miss Euro 2012 udało się zdobyć wielką popularność. Celebrytka do końca rozgrywek widziana była na trybunach, gdzie pojawiała się, aby kibicować białoczerwonym i pozować do zdjęć paparazzi. Po zakończeniu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej kariera Natalii Siwiec nabrała zaś jedynie rozpędu.

Piękność decydowała się na kolejne rozbierane sesje. Fani mogli zachwycać się jej wdziękami w "Playboyu", "CKM" oraz innych pismach dla dorosłych. Modelka w skąpym kostiumie kąpielowym pozowała również do zagranicznego magazynu "FHM", a to dopiero początek jej osiągnięć.

Natalii Siwiec zaproponowano także udział w "Tańcu z Gwiazdami" (2014). Dodatkowo, w tym samym roku gwiazda wystąpiła we własnym reality-show "Enjoy The View, Love, Natalia", gdzie pokazywała, jak wygląda jej codzienne życie.

Dziś Miss Euro 2012 nie ma już może własnego programu, ale nadal cieszy się godną pozazdroszczenia popularnością .Przede wszystkim za sprawą Instagrama nataliasiwiec.official , gdzie regularnie ukazują się gorące zdjęcia celebrytki w bikini. Widząc piękną twarz i ponętny biust Natalii Siwiec, nie trudno zrozumieć powody, dla których obserwuje ją aż 1,363 mln osób.

Natalia Siwiec królową nagich scen w filmach: "Jak zostałem gangsterem" i "Kolejne 365 dni"

Natalii Siwiec dostatnie życie zapewnić mogłaby w zasadzie już sama jej aktywność w mediach społecznościowych. Piękna brunetka ma jednak ambicje, aby podejmować nowe wyzwania. Miss Euro 2012 od kilku lat stara się rozwijać swoją karierę również jako aktorka.

Celebrytka działa w tym kierunku od 2015 roku, kiedy to otrzymała epizodyczną rolę na dużym ekranie - w filmie "Wkręceni 2". Wcześniej Natalia Siwiec z kamerami oswajała się m.in. w serialach telewizyjnych "Kryminalni" i "To nie koniec świata".

Przełomowy dla niej okazał się jednak dopiero 2020 rok. Był to czas, gdy Natalia Siwiec zachwyciła swoich fanów nagimi scenami jako Wiola w filmie " Jak zostać gangsterem. Historia prawdziwa". Wystąpiła też w teledysku Fabijański feat. Chatys - "Supernova", gdzie po raz kolejny eksponowała swoje seksowne ciało.

Dziś aktorka umacnia się na pozycji naczelnej seksbomby polskiego show-biznesu. Po sukcesie w roli pięknej Emi w filmie "365 dni. Ten dzień" Blanki Lipińskiej, artystka została zaangażowana również do ostatniej części ekranizacji erotycznej trylogii - Kolejne 365 dni. Gorące sceny z udziałem postaci odgrywanej przez Natalię Siwiec robią furorę na Netfliksie.

Zdjęcie Natalia Siwiec podczas konferencji prasowej "365 dni" w 2019 roku / VIPHOTO / East News

