W swym ostatnim występie w show Polsatu Natalia Janoszek kolejny raz pokazała swój nadprzyrodzony seksapil. Jak powiedział Kris na zajęciach tanecznych, w tej roli ma zbulwersować cały Watykan. I zrobiła tak, jak Penelope Cruz w utworze "A Call from the Vatican", wprawiając w głębokie zakłopotanie nie tylko jurorów.

"Te liny ciekawe, martwiłem się, żebyś nie była poobijana, bo tak się często wywracałaś i wstawałaś. Dużo było ruchu. Chciałem powiedzieć, że ja ręce miałem na stole" - powiedział wyraźnie zmieszany juror Paweł Domagała.

Występ Natalii Janoszek był powtórzeniem ekranowego popisu Penélope Cruz z filmu Roba Marshalla "Nine- Dziewięć" , za rolę w którym hiszpańska gwiazda otrzymała nominację do Oscara.

"Nine - Dziewięć" było ekranizacją uhonorowanego nagrodą Tony broadwayowskiego musicalu, do którego scenariusz napisał Anthony Minghella, twórca takich przebojów kinowych, jak "Angielski pacjent", "Wzgórze nadziei" i "Utalentowany Pan Ripley". Guido, światowej sławy egocentryczny reżyser filmowy (Daniel Day-Lewis), próbuje uporządkować swoje życie prywatne. W tych zmaganiach pomaga mu - i przeszkadza - grono kobiet jego życia: zdradzana żona Luisa (Marion Cotillard), kochanka Carla (Penelope Cruz), muza Claudia (Nicole Kidman), przyjaciółka Lily (Judi Dench), kusząca dziennikarka modowa Stephanie (Kate Hudson), pierwsza przewodniczka po świecie seksu, prostytutka Saraghina (Fergie) oraz jego matka (w tej roli jak zawsze boska Sophia Loren).

Wszystkie te piękne, seksowne, silne i bardzo efektowne kobiety z zapałem rywalizują o swoją pozycję u boku Guido, na przemian uwodząc go i poruszając. Dziewięć to genialne studium mężczyzny, obserwowanego przez pryzmat jego skomplikowanych relacji z kobietami, z których każda reprezentuje inny kobiecy typ i odgrywa inną rolę w jego życiu - od matki, po kusicielkę.



"Carla wnosi do związku z Guido nadzieję, konflikt i ból" - mówiła Cruz. "Gdy jest blisko niego czuje, że żyje, że jest blisko samej istoty świata. Artysta powoduje, że czuje się wyjątkowa. Choć bycie z nim wcale nie jest łatwe. Przypomina raczej jazdę górską kolejką: euforia przeplata się z goryczą, miłość z nienawiścią. Ona widzi w Guido tylko to, co chce zobaczyć. Czuje się gotowa, by walczyć za niego do końca" - opowiadała o swojej bohaterce.

Cruz włożyła w tę rolę serce i duszę.

"Udział w 'Nine - Dziewięć' był dla mnie wielką przygodą i wspaniałym doświadczeniem aktorskim. Rob Marshall wyreżyserował kapitalny film. Jestem zachwycona jego osobowością, talentem i rozmachem artystycznej wizji" - mówiła Cruz. "Był wspaniały i powodował, że każda z nas przez cały czas czuła się wyjątkowa. Stworzył na planie kapitalną atmosferę. Poza tym szalenie podobało mi się, że mogłam śpiewać i tańczyć, zwłaszcza prowokującą piosenkę 'Call from the Vatican'"- dodała aktorka.