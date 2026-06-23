"Nasza rewolucja": historia o Jacku Kuroniu i jego żonie Gajce. Biografia, jakiej jeszcze w Polsce nie było

Po wielkim sukcesie "Ministrantów" Piotr Domalewski ("Cicha noc") podjął się pierwszego w karierze wyzwania realizacji filmu biograficznego. "Nasza rewolucja" nie będzie jednak typowo "pomnikową" opowieścią, bazującą na prawdziwych wydarzeniach. Produkcja, w której wystąpili między innymi Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska, opowie o wycinku z życia Jacka i Grażyny Kuroniów - od burzliwych wydarzeń wokół Komitetu Obrony Robotników w 1978 roku do śmierci Gajki w 1982 roku.

To jednak nie wątek historyczny znajdzie się na pierwszym planie. Twórcy postawili na uniwersalną opowieść o miłości, która napotyka na swojej drodze wiele przeszkód.

- Byli takim wspaniałym małżeństwem, może trochę dzięki temu, że obydwoje byli bardzo zaangażowani w Polskę, ale też cały czas, codziennie musieli walczyć o siebie nawzajem i o swoje przekonania - mówiła Magdalena Popławska, odtwórczyni roli Gajki Kuroń.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z udziałem twórców i bliskich, Jacka i Gajki Kuroniów - synowej Joanny oraz wnucząt Grażyny i Jakuba - w warszawskim Domu Spotkań z Historią mieliśmy okazję obejrzeć pierwsze fragmenty "Naszej rewolucji" i usłyszeć, jak wyglądał proces powstawania filmu.

"Nasza rewolucja": twórcy opowiadają, jak wyglądał proces powstawania filmu

Arkadiusz Jakubik, który po raz pierwszy w karierze wcielił się w prawdziwą, żyjącą postać, zdradził, że jest z tą produkcją związany od ponad sześciu lat. Jego zdaniem, jedną z najważniejszych wartości nadchodzącej biografii Kuroniów jest to, że jest ona opowiedziana z myślą o współczesnych widzach, o młodym pokoleniu, które w relacji Jacka i Gajki zobaczy "Romea i Julię" przełomu lat 70. i 80. XX wieku.

Chodziło o to, żeby zostawić całą legendę, całą historię gdzieś z boku i spróbować pomyśleć o uniwersalnej opowieści, o miłości, o relacji, bo to jest najważniejsze.

- Co gdyby opowiedzieć historię, gdzie nasz bohater nazywa się Jacek Kowalski? Że oglądają ją ludzie, którzy kompletnie nie wiedzą, kim był Jacek Kuroń? - mówił aktor.

Gdy Piotr Domalewski zdradził uczniom jednej ze szkół artystycznych, że będzie kręcił film o Jacku Kuroniu, większość z nich nie miała pojęcia, o kim mówi. Jak przyznał, był to jeden z powodów, dla których zdecydował się dołączyć do projektu - by z jednej strony zmotywować młodych do sięgnięcia do kart najnowszej historii Polski, ale i pokazać im czysto emocjonalną, uniwersalną fabułę o miłości, która przezwycięża niewyobrażalne dla dzisiejszego widza przeszkody.

- Jak wielu ludzi, mam problem wewnętrzny z naszą codzienną polityką, która właściwie już zawłaszczyła każdą sferę życia publicznego, społecznego i rodzinnego. (...) Oni byli ideowcami i nabrałem przekonania, że coraz mniej jest już takich postaw. Zsumowałem, ile Jacek Kuroń łącznie siedział w więzieniu i wyszło mi 9 lat. Pomyślałem sobie: "O kurczę, kto by dzisiaj przesiedział 9 miesięcy za swoje przekonania". A oni de facto siedzieli w tym więzieniu razem, bo Gaja wprowadziła całą "obsługę techniczną" jego pobytu tam. Pomyślałem też sobie, że jeżeli miałbym podjąć się jakiegoś biopicu, to właśnie o tych osobach - mówił Domalewski.

"Nasza rewolucja" [teaser] materiały dystrybutora

W Maćka Kuronia, syna Gajki i Jacka, wcielił się Jakub Jakubik, reżyser i prywatnie syn Arkadiusza Jakubika.

- Ja jestem już z tego pokolenia, do którego właśnie te wszystkie solidarnościowe sytuacje już nie docierają - mówił. Podkreślił przy tym, że postać, w którą się wcielił, w młodym wieku przeszła przez niezwykle trudne chwile - od napadów na dom rodzinny, po internowanie i śmierć matki.

- Do młodego człowieka w bezpiecznej Polsce, w nowym ustroju demokratycznym to nie dociera. Myślę, że miał bardzo ciężką naukę - dodał Jakubik.

Brutalna polityka i walka z opresyjnym systemem łączy się z niezwykle intymną, wzruszającą historią o pięknej miłości w trudnych czasach.

"Nasza rewolucja" w reżyserii Piotra Domalewskiego trafi do polskich kin 11 listopada. W obsadzie znajdą się m.in. Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Jakub Jakubik, Jacek Koman, Andrzej Andrzejewski, Agnieszka Przepiórska i Anna Ilczuk.