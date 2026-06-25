Nastassja Kinski na festiwalu w Toruniu

Nastassja Kinski przyjedzie do Torunia na 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST. Właśnie ogłoszono, że aktorka odbierze Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą, a 3 lipca spotka się z festiwalową publicznością.

"Nagrodę za Niepokorność Twórczą odbierze sama Nastassja Kinski! Jesteśmy zaszczyceni, że przyjęła nasze zaproszenie!" - pisze na swoim profilu na Facebooku Artur Zaborski, odpowiedzialny za obecność międzynarodowych gości na festiwalu w Toruniu.

Nastassja Kinski zadebiutowała jako nastolatka i niemal natychmiast stała się twarzą europejskiego kina autorskiego. Podbiła też Hollywood. Zagrała w tak głośnych filmach, jak "Tess" Polańskiego, "Ten od serca" Coppoli, "Paryż, Texas" Wendersa, "Wiosenne wody" Skolimowskiego czy "Ludzie-koty" Paula Schradera. To produkcje, które weszły do historii kina.

"Jej kariera to historia wyborów: odważnych, bezkompromisowych, często pod prąd" - piszą organizatorzy festiwalu BellaTOFIFEST.

Aktorka otrzyma Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą. To wyróżnienie dla artystek i artystów, którzy nie idą na kompromisy. W tym roku te wyróżnienia odbiorą: Agata Kulesza, Tomasz Schuchardt i Nastassja Kinski.

24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST

W programie tegorocznej edycji znalazły się m.in. pokaz "Minotaura", laureata Grand Prix festiwalu w Cannes, a także spotkania z przedstawicielami polskiego kina. Festiwal odwiedzą m.in. Bartosz Bielenia, który opowie o filmie "Wilki", Joanna Kulig związana z produkcją "Isola", a także Alicja Bachleda-Curuś i Agata Buzek.

24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w Toruniu w dniach 27 czerwca - 3 lipca 2026 roku.