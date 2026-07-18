Namiętny romans prowadzi do tragicznych konsekwencji. Film dla dorosłych

Użytkownicy Netfliksa od piątku, 17 lipca, mogą oglądać nowy film platformy. "Pragnienie" to opowieść o romansie, który kończy się tragedią. Meksykański dramat zaledwie dzień po premierze znalazł się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych filmowych nowości platformy.

"Pragnienie": o czym opowiada film?

"Lucero, odnosząca sukcesy prawniczka prowadząca pozornie idealne życie, pozwala się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

"Pragnienie": obraz rozpadającej się rodziny

W głównych rolach w filmie, który miał premierę kinową w Meksyku w 20206 roku, zagrali Ludwika Paleta, Óscar Casas, José María Yazpik oraz Leonardo Ortizgris. "Pragnienie" to pełnometrażowy debiut reżyserki Teresy Simone.

W recenzji "Pragnienia" na łamach MartinCid Magazine zwrócono szczególną uwagę na to, że film nie jest tylko opowieścią o namiętności.

"To powolny thriller, tylko dla dorosłych, w którym w centrum uwagi znajduje się portret rozpadającej się rodziny, nie namiętność".

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