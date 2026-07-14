"Oppenheimer" pomógł Nolanowi nakręcić "Odyseję"

"Odyseja" to najdroższy film w karierze Christophera Nolana - jego budżet wyniósł około 250 milionów dolarów. Twórca "Memento" i "Interstellar" zebrał w swoim najnowszym projekcie również imponującą obsadę, przeniósł plan filmowy do kilku krajów i jako pierwszy filmowiec na świecie nakręcił całość materiału kamerami IMAX.

W wywiadzie dla Jona Stewarta w programie "The Daily Show" Nolan opowiedział o procesie powstawania "Odysei" i o tym, co umożliwiło mu podjęcie się tak ogromnego przedsięwzięcia. Zdaniem brytyjskiego reżysera to finansowy i oscarowy sukces jego poprzedniego filmu, który przybliżył historię twórcy bomby atomowej, J. Roberta Oppenheimera, dał mu zielone światło na tak ambitny projekt.

- Mój ostatni film, "Oppenheimer", odniósł o wiele większy sukces, niż mogliśmy oczekiwać. To daje szansę na stworzenie czegoś, czego inaczej nie moglibyśmy osiągnąć - mówił.

Przypomnijmy, że "Oppenheimer", który zadebiutował w kinach latem 2023 roku - rywalizując o względy widzów z "Barbie" Grety Gerwig - zdobył siedem Oscarów, w tym za najlepszy film i reżyserię, a jego box office wyniósł niemal miliard dolarów.

"Odyseja": Christopher Nolan o swoim oscarowym sukcesie

Prowadzący dopytywał Nolana, czy po sukcesie jego pozostałych filmów, takich jak "Incepcja" czy trylogia o Batmanie, wciąż musiał udowadniać swój reżyserski sznyt.

- Myślę, że Oscar pomógł. Myślę też, że pomogło to, że poszliśmy do studia i powiedzieliśmy wprost, że "Odyseja" potrzebuje ogromnego budżetu. Potrzebuje imponującej obsady. Potrzebuje dużo. Lubię mówić, że był to trudny film do zrealizowania, ale trudny z dobrych powodów. To jest "Odyseja". To powinno być trudne. Widać to na ekranie - tłumaczył reżyser.

Nolan dodał, że dzięki dobrej organizacji planu twórcom udało się zakończyć zdjęcia przed czasem, mimo że "wszyscy byli wyczerpani" tak absorbującą produkcją.

"Odyseja": adaptacja greckiego eposu wchodzi do kin

Kinowa premiera "Odysei" zbliża się wielkimi krokami. Adaptacja starożytnego eposu Homera opowie o pełnej trudów, wyrzeczeń i starć z nadprzyrodzonymi mocami podróży króla Itaki Odyseusza do rodzinnych stron po zakończeniu wojny trojańskiej.

Christopher Nolan zaprosił do współpracy wielkie hollywoodzkie gwiazdy. Na pierwszym planie "Odysei" zobaczymy m.in. Matta Damona, Anne Hathaway, Toma Hollanda, Roberta Pattinsona czy Zendayę.

Film wejdzie do kin już w najbliższy piątek, 17 lipca.



