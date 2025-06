Helena Englert urodziła się 14 czerwca 2000 roku w Warszawie i pochodzi z aktorskiej rodziny. Jej matką jest Beata Ścibakówna-Englert ("Skazane", "Tygrysy Europy"), a ojcem Jan Englert ("Sól ziemi czarnej", "Perła w koronie", "Magnat", "Dom" czy "Kiler"). Helena jest najmłodszą z czwórki dzieci Jana Englerta. Jej trójka przyrodniego rodzeństwa - Katarzyna, Małgorzata i Tomasza - to dzieci aktora z pierwszego małżeństwa z Barbarą Sołtysik.



Kiedy Helena miała pojawić się na świecie, jej mama przygotowywała się akurat do zagrania w "Szkole żon" na scenie Teatru Narodowego. Żartuje dziś, że dziecko, które nosiła pod sercem, odbywało z nią próby pod okiem ojca, który reżyserował spektakl.

"Premiera odbyła się 2 marca, w dniu imienin Heleny, i dlatego córeczkę nazwaliśmy Helenką" - ujawniła w jednej z rozmów Ścibakówna.

Helena Englert: początki kariery

Helena Englert miała niespełna 13 lat, gdy zagrała u boku mamy w "Układzie zamkniętym". Wie, że zanim po raz pierwszy stanęła przed kamerą, jej rodzice długo zastanawiali się, czy zgodzić się na jej udział w filmie Ryszarda Bugajskiego.

"Zrobiliśmy naradę rodzinną. Uznaliśmy, że skoro Helena chce przeżyć taką przygodę, nie możemy jej tego zabronić" - wspominała Beata Ścibakówna na łamach "Vivy!".

Gdy dziewczyna powiedziała rodzicom, że zamierza zostać aktorką, nie byli zbytnio zadowoleni. Oboje doskonale znali nie tylko jasne, ale też ciemne strony tego zawodu. Najważniejsze jednak było dla nich, żeby ich córka robiła to, co ją pasjonuje i co kocha.

"Chcieliśmy stworzyć jej jak najwięcej możliwości" - twierdzi Ścibakówna, która zawsze starała się dbać o przyjacielską więź z córką.

Helena nie chciała zdawać do szkół aktorskich w Polsce, żeby uniknąć oskarżeń o koneksje. Dlatego po maturze wyjechała do Nowego Jorku i studiowała w Tisch School of the Arts. Gdy wybuchła pandemia, a wszystkie zajęcia zaczęto prowadzić zdalnie, aktorka zdecydowała się na powrót do rodziny. Zdała do warszawskiej Akademii Teatralnej i tam dokończyła edukację.

Helena Englert: najważniejsze role

Aktorka jest przede wszystkim znana ze swoich ról w popularnych polskich serialach. Jednym z jej pierwszych znaczących występów był udział w serialu "Barwy szczęścia", gdzie wcieliła się w postać Angeli, córki Sebastiana Kowalskiego. Jej rola, początkowo epizodyczna, została rozbudowana, wprowadzając kontrowersyjne wątki, które przyciągnęły uwagę widzów. Kolejnym znaczącym występem była rola Patrycji Krynickiej w serialu "Diagnoza", gdzie miała okazję grać obok swojego ojca, Jana Englerta. Helena pokazała tam swoją wszechstronność aktorską, wcielając się w postać zmagającą się z trudnymi sytuacjami życiowymi.

W ostatnich latach w jej artystycznym dorobku pojawiło się wiele interesujących produkcji. W 2023 roku zagrała Inez w kontrowersyjnym, wypełnionym odważnymi scenami filmie "Pokusa" oraz Alicję Stec w serialu "#BringBackAlice". Niedawno pojawiła się w kilku odcinkach serialu komediowego "Algorytm miłości". Wcieliła się także w Renię w serialu "Żywioły Saszy - Ogień" oraz Ewkę w filmie "Wszystko dla mojej matki".

Helena Englert: kontrowersje

W ostatnich miesiącach sporo mówiło się na temat spektaklu "Hamlet" przygotowywanego przez Jana Englerta w Teatrze Narodowym. Wśród obsady znalazły się m.in. żona i córka aktora, co wywołało niemałe zamieszanie. W jednym z wywiadów Helena odniosła się do oskarżeń o nepotyzm i wyjaśniła, dlaczego po raz pierwszy zgodziła się na współpracę z ojcem, której wcześniej unikała.

"Tak naprawdę ja nie mam kontrargumentów, no bo to jest nepotyzm, ale z drugiej strony mam być może ostatnią możliwość, żeby pracować z tatą. [...] Nie musi być to odczytywane jako ostatni krzyk kumoterstwa, a raczej pierwszy krzyk idącego nowego pokolenia" - wyjaśniła.

Helena Englert: nie tylko aktorstwo

Helena Englert pasjonuje się również tańcem współczesnym oraz muzyką. Sama gra na fortepianie, a także śpiewa. Ponadto interesuje się jazdą konną oraz boksem. Od lat ważny jest dla niej także świat mody i możliwość wyrażania siebie poprzez ubrania. Większość odważnych i oryginalnych kreacji, które nosi podczas wydarzeń branżowych, powstało na podstawie jej pomysłów.

