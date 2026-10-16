Rekordowy rok Zendayi. Aktorka promuje największe filmowe hity

Zendaya promuje w 2026 roku aż pięć dużych produkcji ze swoim udziałem. Po udanej "Dramie" z Robertem Pattinsonem, finałowym sezonie "Euforii", gigantycznym sukcesie "Odysei" i "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" aktorce pozostała trasa promocyjna wyczekiwanej trzeciej części "Diuny" Denisa Villeneuve'a.

Po premierze filmu 30-latka miała udać się na zasłużoną dłuższą przerwę od aktorstwa i brylowania na ściankach. Zniknięcie z przestrzeni publicznej na jakiś czas zapowiadał również jej mąż, Tom Holland.

Zendaya w nowym filmie Alexa Garlanda

Czyżby perspektywa nowej zawodowej przygody okazała się silniejsza? Jak informuje Variety, Zendaya wystąpi w nowym filmie Alexa Garlanda, twórcy "Civil War" i "28 lat później". Projekt powstanie dla studia A24, z którym reżyser utrzymuje współpracę od kilku lat. Zdjęcia mają rozpocząć się w 2027 roku.

Film nie ma na razie tytułu, nieznane są również szczegóły dotyczące fabuły.

Obecnie Garland pracuje nad ekranizacją gry "Elden Ring", w której zagrają m.in. Kit Connor, Cailee Spaeny, Ben Whishaw, Tom Burke i Nick Offerman. Premiera filmu zaplanowana jest na 3 marca 2028 roku.

Zendaya jest w tym roku niekwestionowaną królową światowego box-office'u. Amerykańska gwiazda nie schodzi z afisza po udziale w największych komercyjnych hitach pokroju "Odysei" czy nowego "Spider-Mana". Aktorka ma za sobą również udaną współpracę ze studiem filmowym A24. "The Drama" z Robertem Pattinsonem w reżyserii Kristoffera Borgliego zarobiła na całym świecie ponad 132 miliony dolarów, co przyniosło twórcom ogromny zysk, biorąc pod uwagę budżet szacowany na około 30 milionów dolarów.

Na ten moment nie wiemy, kiedy do kin wejdzie film Garlanda z jej udziałem.