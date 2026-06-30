Brooks mówił od dłuższego czasu, że jego komedia była o wiele zabawniejsza od znajdującego się do niedawna na szczycie listy "Pół żartem, pół serio" Billy'ego Wildera. "Z radością korygujemy nasz błąd w czasie, gdy Mel obchodzi setną rocznicę urodzin. Dobrze być królem, oby żył dwa tysiące lat. Wszystkiego najlepszego, Mel!" - stwierdził Bob Gazzale, przewodniczący Amerykańskiego Instytutu Filmowego.

Brooks jest jedynym reżyserem, który pojawia się trzykrotnie w pierwszej piętnastce listy. Poza "Płonącymi siodłami" są na niej także jego "Producenci" (na 11. lokacie) oraz "Młody Frankenstein" (na 13.).

Amerykański Instytut Filmowy opublikował listę 100 najzabawniejszych komedii w 2000 roku. Siedem lat później przedstawił jej korektę. Po ostatniej zmianie kolejne miejsca za "Płonącymi siodłami" i "Pół żartem, pół serio" zajmują: "Tootsie", "Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę" oraz "Annie Hall".

Najważniejsze filmy Mela Brooksa

Urodzony w 1926 roku Brooks jest jednym z najważniejszych reżyserów komediowych w historii kina amerykańskiego. Za scenariusz "Producentów" otrzymał w 1969 roku Oscara. Później zrealizował cenione parodie, między innymi "Młodego Frankensteina", "Nieme kino", "Lęk wysokości", "Kosmiczne jaja" oraz "Robin Hooda: Facetów w rajtuzach". Jest także laureatem trzech nagród Emmy za gościnny występ w sitcomie "Szaleję za tobą" w latach 1997-99.



