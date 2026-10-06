Najwybitniejszy występ w jego życiu. Ta rola ma przynieść mu Oscara

Andrew Scott w roli życia

Zdobywca BAFTA i Srebrnego Niedźwiedzia Andrew Scott powraca w jednej z najbardziej przejmujących filmowych kreacji. "Ostatni Hamlet" to oparta na prawdziwych wydarzeniach, głęboko poruszająca historia wybitnego aktora Iana Charlesona, który w obliczu życiowej próby podejmuje się roli mającej na zawsze uczynić go legendą.

U boku Andrew Scotta występują m.in. uwielbiana przez widzów i krytyków brytyjska aktorka, laureatka Oscara Olivia Colman oraz Luke Thompson, gwiazda światowego hitu "Bridgertonowie". Film wyreżyserował nominowany do BAFTA Simon Stone, autor cenionych "Wykopalisk", a autorem scenariusza jest twórca nagradzanych "Dumnych i wściekłych" Stephen Beresford.

"Andrew Scott porusza do głębi jako brytyjski aktor Ian Charleson, który z pełnym oddaniem wciela się w Hamleta, mimo że AIDS stopniowo odbiera mu siły" - pisano w The Hollywood Reporter. "To popis aktorstwa Andrew Scotta, który w pełni ucieleśnia serce i duszę innego aktora, odnajdując w sobie emocjonalną siłę i determinację, by wykorzystać tę ostatnią szansę - bez względu na cenę" - zapewniano w Deadline.

Scott jest obecnie faworytem numer jeden do przyszłorocznego Oscara w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska.

"Ostatni Hamlet": Fabuła

Londyn, przełom lat 80, Ian Charleson (Andrew Scott) nieoczekiwanie dostaje propozycję roli Hamleta na scenie prestiżowego National Theatre. Znajdujący się u szczytu kariery aktor mierzy się jednocześnie z osobistym dramatem, który może przekreślić jego plany i marzenia - dowiaduje się, że zachorował na AIDS. Jego zmagania tworzą poruszającą i inspirującą historię o niezłomności i afirmującej sile życia. "Ostatni Hamlet" to emocjonujący zapis doświadczeń wyjątkowego artysty, który walcząc z losem, stworzył rolę życia i na zawsze zapisał w historii.

"Ostatni Hamlet" tylko w kinach od 29 stycznia 2027 roku.