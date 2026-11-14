To największy finansowy hit tego roku. Zgarnie Oscara?

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" od początku zapowiadał się na wielki finansowy hit. Powrót Toma Hollanda i Zendayi do uniwersum Marvela przyciągnął do kin rzeszę fanów, jednak nawet twórcy nie spodziewali się tak ogromnego zainteresowania produkcją. Nowy film Destina Daniela Crettona zarobił na świecie 2,52 miliarda dolarów, co czyni go trzecim najbardziej dochodowym filmem wszech czasów.

Producenci bynajmniej nie zamierzają osiadać na laurach. Sukces finansowy to dopiero przedsmak tego, co szykują w najbliższych miesiącach. Jak donosi magazyn Deadline, wytwórnia Sony Pictures i przedstawiciele Marvel Studios zamierzają wziąć udział w kampanii oscarowej, co ostatecznie ma doprowadzić ich nowy film do uzyskania co najmniej jednej nominacji.

Twórcy pragną sięgnąć nie tylko po wyróżnienia techniczne, takie jak efekty specjalne czy montaż dźwięku - mają również nadzieję na nominację w najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film 2026 roku. O tym, dlaczego to właśnie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" powinien znaleźć się w gronie nominowanych, mówił dyrektor generalny Sony Pictures Tom Rothman.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": twórcy ogłaszają kampanię oscarową

"Zadaniem Akademii jest docenianie wybitnych osiągnięć. Szczerze mówiąc, uważam, że mamy do czynienia z wybitnym filmem. To powszechnie uznawana opinia. Jeśli jednak ludzie jeszcze o tym nie myślą, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by skłonić ich do tej refleksji" - mówił Rothman.

Rothman przekonywał, że ambitne kino rozrywkowe, które przyciąga do kin miliony widzów, powinno częściej pojawiać się w gronie nominowanych podczas najważniejszych wydarzeń branżowych. "Kiedy spotykam się z ludźmi, zadaję im pytanie: 'Chcecie mi powiedzieć, że powstało w tym roku dziesięć filmów lepszych od tego?'" - dodał.

Mimo niekwestionowanego sukcesu komercyjnego nowego "Spider-Mana", innymi głośnymi faworytami w sięgnięciu po złote statuetki są m.in. "Odyseja" Christophera Nolana, "Projekt Hail Mary" czy nadchodząca "Diuna: Część trzecia". W rankingu portalu Gold Derby film o człowieku-pająku zajmuje 36. miejsce, a jego szanse na wygraną na ten moment wynoszą 0.46 proc.

"Uważam, że rozszerzenie liczby nominacji w kategorii najlepszy film do dziesięciu wprowadzono właśnie po to, by Akademia miała możliwość docenienia również wartościowego kina komercyjnego" - przekonuje Rothman.

O tym, które filmy otrzymają nominacje do Oscarów dowiemy się 21 stycznia 2027. 99. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się 14 marca 2027 roku.