"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" Destina Daniela Crettona jest czwartą odsłoną serii w ramach Kinowego Uniwersum Marvela, w której Tom Holland wciela się w pajęczego superbohatera. Film wszedł do kin na całym świecie 31 lipca 2026 roku. Zarobił ponad 2,52 miliarda dolarów. Tym samym jest najbardziej dochodową produkcją 2026 roku i trzecią najbardziej kasową w historii.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" idzie po Oscary

Tom Rothman, dyrektor generalny Sony Pictures, zdradził w rozmowie z portalem Deadline, że wytwórnia zamierza wystawić "Całkiem nowy dzień" do walki o Oscary. "Zadaniem Akademii jest docenianie wybitnych osiągnięć. Szczerze mówiąc, uważam, że mamy do czynienia z wybitnym filmem. To powszechnie uznawana opinia. Jeśli jednak ludzie jeszcze o tym nie myślą, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by skłonić ich do tej refleksji" - mówił.

Dyrektor Sony Pictures przekonywał, że ambitne kino rozrywkowe, które przyciąga do kin miliony widzów, powinno częściej pojawiać się w gronie nominowanych podczas najważniejszych wydarzeń branżowych. "Kiedy spotykam się z ludźmi, zadaję im pytanie: 'Chcecie mi powiedzieć, że powstało w tym roku dziesięć filmów lepszych od tego?'" - dodał Rothman.

Powrót dawno niewidzianej bohaterki

Wznowienie dystrybucji kinowej jest częścią kampanii oscarowej. Film wróci do kin pod tytułem "Spider-Man: [Całkiem nowy] Całkiem nowy dzień" i będzie zawierał nowe sceny. Wśród nich znajdzie się ta Rosario Dawson. Aktorka powtórzyła rolę pielęgniarki Claire Temple z seriali Netfliksa z lat 2015-19.Pojawiła się wtedy między innymi w "Daredevilu", "Luke'u Cage'u" i "The Defenders". Ostatecznie jej scenę w nowym "Spider-Manie" wycięto. W rozszerzonej wersji produkcji Crettona zobaczymy w końcu jej powrót do Kinowego Uniwersum Marvela.