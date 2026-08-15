Największy crossover? Nowy zwiastun "Avengers: Doomsday" rozpala fanów!

Pierwszy zwiastun zaostrzył apetyt fanów na grudniową premierę "Avengers: Doomsday". Najnowsza zapowiedź to jasny pokaz olbrzymich ambicji Marvela, by zaprezentować widzom prawdopodobnie największy crossover od czasów "Avengers: Endgame".

Pierwsze ujęcie zapowiedzi przedstawiało Doktora Dooma (Robert Downey Jr.) siedzącego na tronie.

"Victor zawsze był najmądrzejszą osobą w pokoju. Kiedyś był inny" - mówi spoza kadru głos Vanessy Kirby, która powtórzy rolę Sue Storm / Niewidzialnej Kobiety z "Fantastycznej 4: Pierwszych kroków".

"Wszystko, co kochał, zostało mu odebrane".

Jak podkreślają sami twórcy, jest to ogromna szansa dla całego MCU, żeby "odpokutować" za winy poprzednich produkcji, które nie sięgnęły poziomem do największych dzieł tej franczyzy. Idealnym momentem na podgrzanie atmosfery okazał się początek konwentu D23, podczas którego Disney ogłosił swoje najgłośniejsze projekty.

W "Avengers: Doomsday" bohaterowie z trzech różnych uniwersów znajdą się w samym centrum konfliktu, który zadecyduje o ich przyszłości. Staną przed największym wyzwaniem w swojej historii, mierząc się z zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.

Za reżyserię filmu odpowiadają Anthony i Joe Russo, a producentami są Kevin Feige, Louis D'Esposito i Jonathan Schwartz.

W imponującej obsadzie znaleźli się m.in.: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Hayley Atwell, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena oraz Tenoch Huerta Mejía.

"Doomsday": Kiedy premiera?

Film wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku.



