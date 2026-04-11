"Odyseja": epickie widowisko na podstawie eposu Homera

"Odyseja" to adaptacja historii z greckiego eposu Homera. Po zakończeniu wojny trojańskiej Odyseusz stara się wrócić na wyspę Itaka. Jego podróż jest pełna przygód, starć z cyklopem, syrenami, nimfami i czarownicami, a każde zagrożenie oddala Odysa, od jego domu i ukochanej rodziny.

W obsadzie znaleźli się Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton. Bilety na premierę wyprzedały się już ponad rok temu - film trafi do kin 17 lipca 2026 roku.

Adaptację "Odysei" Christophera Nolana kręcono na Sycylii, która według naukowców była miejscem wędrówek Odyseusza w eposie Homera. Inne filmowe lokacje, gdzie trwały zdjęcia do epickiego widowiska to Wielka Brytania oraz Maroko.

"Odyseja": najnowszy film Nolana to "arcydzieło"

Ulubieniec widzów, Tom Holland, którego wkrótce zobaczymy w czwartej odsłonie przygód Spider-Mana, w "Odysei" zagra Telemacha - syna Odyseusza. W rozmowie z AFP zdradził, że film ma "najlepszy scenariusz", jaki kiedykolwiek miał okazję czytać. Ale to nie wszystko - pochwalił także atmosferę pracy.

"Chris to prawdziwy partner do współpracy. Wie, czego chce, ale to nie jest środowisko, w którym nie można przedstawiać pomysłów ani budować postaci w określony sposób".

Teraz popularny aktor znowu pochwalił legendarnego reżysera i jego najnowszą produkcję. W rozmowie z magazynem GQ Holland stwierdził, że film to "arcydzieło" i "jeden z filmów, z których jest naprawdę dumny".

