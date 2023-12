Na pewno nie raz złapaliście się za głowę, pytając "Czemu tak to wygląda? Gdzie sens i logika?". Nam też czasem zdarza się zadać takie pytanie, szczególnie gdy wracamy do ulubionych produkcji i zauważymy ogromną lukę w fabule filmu. Oto lista produkcji, w których zasady rządzące światem, wydawały się być co najmniej losowe.



Vaiana: Skarb oceanu (2016)

Nasze zestawienie otworzymy jedną z nowszych produkcji. "Vaiana: Skarb oceanu" opowiada o odważnej, młodej dziewczynie, która wyrusza w podróż, by uratować swój lud od głodu. Do pomocy ma półboga Mauiego, do tego niezbyt mądrego koguta i magię oceanu.

W tej historii to właśnie żywioł wody jest najbardziej nielogiczny. Zachowuje się, jakby był istotą myślącą, kierującą się własnymi celami. Wydaje się, że ocean sam "namaścił" Vaianę na swoją bohaterkę, dlaczego więc utrudnia jej wykonanie misji?

Podczas pierwszej próby wypłynięcia na otwarte wody, dziewczyna natyka się na szereg problemów, bezpośrednio związanych z wodą: wywrócenie łódki, sztorm, niepomyślne prądy, a później nie robi się wcale lepiej. Czy to wszystko miało czegoś nauczyć Vaianę, czy jednak zniechęcić? Skoro ocean chciałby się jej pozbyć, to po co ją wybierał?



Zaplątani (2010)

Roszpunka mieszka w samotnej wieży, towarzystwa dotrzymuje jej kameleon i kilka książek. Jej największym marzeniem jest zobaczyć światła, pojawiające się raz w roku, w dniu jej urodzin. Co jakiś czas odwiedza ją matka, Gothel.

Kobieta porwała Roszpunkę, gdy ta była dzieckiem, by posiąść na własność magiczne właściwości włosów dziewczyny. Dzięki nim mogła zachowywać młodość i witalność przez naprawdę długi czas.

W jednej z finałowych scen widzimy, jak włosy Roszpunki zostają ścięte, a w konsekwencji Gothel błyskawicznie starzeje się i rozpada w pył. Efekt jest natychmiastowy i nieodwracalny.

Film kompletnie nie wyjaśnia widzowi, co w takim razie z ludźmi, których w trakcie podróży wyleczyła Roszpunka. Czy idąc prezentowaną logiką, postacie, które skorzystały z pomocy dziewczyny, nie powinny ponownie zacząć odczuwać skutki poniesionych kiedyś ran, albo wrócić do stanu sprzed wykorzystania magii włosów?



Księżniczka i żaba (2009)

Tiana jest bardzo ambitną dziewczyną: ciężko pracuje, by otworzyć restaurację. Po drodze natyka się na zakochanego w sobie księcia Naveena, który w wyniku nieprzemyślanych decyzji zamienia się w żabę. W całą historię wciąga Tianę, która po pocałowaniu następcy tronu również zmienia się w płaza.

Jak wszyscy wiedzą, by odczarować księcia w ciele żaby, potrzebne są dwa składniki: księżniczka i całus. W rolę księżniczki chwilowo wciela się przyjaciółka Tiany, Charlotta, która wygrała konkurs, który nadawał jej tytuł władczyni na dokładnie jeden dzień, do północy.

Niestety, nim tymczasowa księżniczka pocałuje żabę, zegar wybija 12. Gdy wciąż słyszymy dzwon, Charlotta daje księciu dodatkowe buziaki, które są kompletnie nielogiczne. Dlaczego dziewczyna nie zamienia się w żabę, tak jak wcześniej Tiana, gdy pocałowała Naveena po raz pierwszy? Czyżby klątwa działała wybiórczo? A może ma ograniczoną liczbę osób, które w jednym momencie mogą być płazami?



Herkules (1997)

Kolejna klasyczna opowieść, tym razem w stylu od zera do bohatera. Herkules jest synem bogów, znienawidzonym przez Hadesa, który jest jego wujem. Bóg podziemi ma konkretny plan zdobycia tronu na Olimpie, jednak przepowiednia głosi, że musi najpierw pozbyć się Herkulesa. Dla Hadesa nie jest to przeszkoda, wysyła swoich popleczników, by zabili dziecko.

Niestety, słudzy nie wykonują swojego zadania, jedynie pozbawiają chłopca mocy, co sprawia, że Hades nie widzi go wśród żyjących. Bóg jest przekonany, że pozbył się problemu. Dlaczego? W jaki sposób Pan Podziemi nie zauważa braku duszy, na której tak bardzo mu zależało? Dlaczego nie wybierze się po swoich włościach, by odnaleźć Herkulesa i napawać się swoim tryumfem?



Toy Story (1995)

W świecie "Toy Story" zabawki ożywają, gdy zostają same. Przez to każda nowa zabawka jest potencjalnym zagrożeniem - możliwe, ze któraś ze starszych będzie musiała opuścić swoich przyjaciół. Tak poznajemy Buzza Astrala - figurkę bohatera jednego z popularnych filmów, który trafia do kolekcji Andy'ego jako prezent urodzinowy. Nowy nabytek jest astronautą i wierzy, że znalazł się na nowej planecie, mimo że Chudy (inna zabawka) za wszelką cenę stara się go wyprowadzić z błędu.

Mimo że astronauta nie daje się przekonać do prawdy, to gdy tylko Andy zjawia się w swoim pokoju, zastyga bez ruchu tak jak inne zabawki. Dlaczego? Skoro tak bardzo wierzył, że jest prawdziwy, to skąd wiedział, jak się zachować? Do tego wychodziło mu to świetnie, bo Andy ani razu się nie zorientował, że coś jest nie tak.



Król lew (1994)

Jedną z najbardziej magicznych rzeczy na świecie oczywiście jest moc przyjaźni, która potrafi być na tyle silna, że powstrzyma drapieżnika przed zaatakowaniem swojego potencjalnego obiadu.

Simba pochodzi z królewskiego rodu dumnych lwów, rządzących Lwią Skałą. Ma być następcą tronu, jednak musi ratować się ucieczką po śmierci ojca. W trakcie tej podróży ratują go Timon i Pumba - surykatka i guziec.

Przekonują lwa, by zmienił dietę, żywi się robakami i wybiera coś na wzór wegetarianizmu. Dlaczego? W filmie dowiadujemy się, że w tym świecie drapieżniki, w zgodzie ze swoją naturą, polują na inne zwierzęta, słyszymy poruszającą piosenkę o kręgu życia i zasadach, którymi kieruje się społeczność zwierząt na sawannie. Dlaczego Simba tak łatwo odrzuca swoje przyzwyczajenia żywieniowe? Czy po powrocie do stada zaczyna jeść antylopy i dalszą rodzinę Timona i Pumby, czy może pozostaje wierny nowej diecie?



Piękna i Bestia (1991)

"Piękna i Bestia" jest jedną z najlepszych historii o dostrzeganiu piękna duszy, choć ona również nie uniknęła pewnych problemów.

Bella udaje się do starego zamczyska, by ratować swojego ukochanego ojca. Tam wymienia swoje życie na wolność rodziciela i przysięga zostać w zaczarowanym pałacu. Wykazując pewne cechy syndromu sztokholmskiego, mieszka wśród mówiących mebli i obok przerażającej Bestii. Powoli odkrywa tajemnicę, którą skrywa gospodarz.

Gdy poznajemy historię tego, jak Bestia stał się przeklęty, widzimy jedną z większych fabularnych luk. W różanym pokoju możemy zobaczyć pocięty portret przedstawiający przystojnego młodzieńca w sile wieku. Dowiadujemy się, że tak wyglądał Bestia, zanim został zaklęty. Ale jak to możliwe? Kiedy klątwa zaczyna działać, chłopak ma zaledwie 11 lat. Kim zatem jest postać na obrazie? A może portrecista był jednocześnie wróżbitą?



Mała syrenka (1989)

"Mała syrenka" jest ulubioną animacją wielu osób, dlatego też mnóstwo osób zastanawiało się nad tą samą kwestią.

Arielka jest zafascynowana światem ludzi, a gdy poznaje księcia Eryka, jej obsesja staje się jeszcze bardziej nie do zniesienia. Postanawia podpisać (!) pakt z morską wiedźmą, która w zamian za głos, daje jej nogi, by mogła zamieszkać wśród mieszkańców lądu.

Związek z Erykiem jest dosyć trudny bez możliwości komunikacji, chociaż może księciu to pasowało, ponieważ woli porozumiewać się z Ariel na migi, zamiast zaproponować jej kartkę i pióro oraz pozwolić jej pisać.

Dosłownie kilkanaście minut wcześniej widzieliśmy jak dziewczyna pięknym, kaligraficznym pismem podpisuje się pod umową z Urszulą. Czyżby pakt odebrał dziewczynie nie tylko ogon i głos, ale także umiejętność pisania? Czy w takim razie, gdy Ariel został zwrócony głos, jej umiejętność pisania również wróciła?



Kopciuszek (1950)

Kopciuszek wydaje się być kopalnią nieścisłości i sztandarowym przykładem tego, ile można zrobić luk logicznych w filmie. Robi to na tyle umiejętnie, że historia pozostaje kultowa pomimo upływu lat.

Główna bohaterka jest właściwie służącą we własnym domu, macocha i przyrodnie siostry bez skrupułów ją wykorzystują i nie widać żadnych szans na poprawę losu.

Na horyzoncie pojawia się jednak bal u księcia, który jest w idealnym wieku na ożenek. Kopciuszek nie marzy o niczym innym bardziej niż o pójściu na to przyjęcie.

Z pomocą przychodzi dobra wróżka. Ale dlaczego wróżka nie wykorzysta swojej mocy, by poprawić los podopiecznej, dając jej nowy dom lub rodzinę? Zamiast tego obdarowuje dziewczynę sukienką z krótkim terminem przydatności i szklanymi bucikami, które miały być doskonale dopasowane, ale jakimś cudem Kopciuszek jeden z nich gubi. W takiej sytuacji albo magia jest jakaś wybrakowana, albo wróżka nie do końca zna się na swojej pracy.



Królewna Śnieżka (1937)



Ten film był pierwszą pełnometrażową animacją Disneya i wiele znaczy dla fanów kina, ale tutaj również znajdziemy elementy, które mogłyby zostać lepiej wyjaśnione.

Śnieżka nie ma w życiu łatwo — jej ojciec umiera, a ona zostaje pod opieką macochy, która postanawia pozbyć się dziewczyny i zleca zabójstwo. Niedoszły morderca ma jednak dobre serce i pozwala królewnie uciec. W lesie znajduje chatkę krasnoludków, które postanawiają dać jej schronienie.

Ciekawe jest, że krasnoludki pracują w kopalni diamentów, jest ich siedmiu, a dom nie wygląda na najbogatszy. Czy są wyzyskiwani? A może mijają się z prawdą, mówiąc, że pracują w kopalni?

Inna interesująca kwestia pojawia się w ikonicznym momencie pojawienia się księcia. Młodzieniec natrafia na pogrzeb dziewczyny zorganizowany przez leśnych przyjaciół. Z niewyjaśnionych przyczyny książę, zamiast uszanować ceremonię, postanawia pocałować zmarłą dziewczynę. Oczywiście, dla Śnieżki kończy się to dobrze, ale pozostaje pytanie jak często książęta całują nieboszczki w lasach.

Wybrane przykłady są jednymi z wielu, a w każdym z nich różne niedopatrzenia można mnożyć. Serdecznie polecamy takie uważne przyjrzenie się ulubionym produkcjom i wyszukiwanie kolejnych elementów, które burzą idealny obraz wspomnianych animacji, ale nie dobierają im uroku.