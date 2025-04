Największa niespodzianka roku? Polski film widziało już ponad milion osób

Uroczysta premiera na miarę Hollywood, patronat ministry edukacji, tour obsady po kinach w całej Polsce oraz weekend specjalny z rozszerzoną wersją filmu. "100 dni do matury" to projekt wyjątkowy na wielu poziomach, co tylko potwierdza ponad milionowa frekwencja.

"Bardzo cieszy mnie to, że '100 dni do matury' zobaczyło już ponad milion widzów. To miła świadomość, że nasza praca i wysiłek znalazły tylu odbiorców. Po to ten film zrobiliśmy, żeby ludzie go oglądali. Dziękuję wszystkim, którzy zasiedli na salach kinowych. Mam nadzieję, że ten film zostanie z wami jeszcze na długo po wyjściu z seansu" - mówi reżyser Mikołaj Piszczan.

"100 dni do matury" nadal oglądać można na wielkim ekranie. Film dostępny jest z audiodeskrypcją.

"100 dni do matury": O filmie

Kapsel to imprezowicz z klasy maturalnej, dla którego znacznie ważniejsza niż egzamin dojrzałości jest paczka bliskich znajomych. Gdy dociera do niego, że zakończenie liceum oznacza również rozpad jego ekipy, postanawia pokrzyżować wszystkim studenckie plany i podarować jeszcze jeden rok wspólnej beztroski.

Aby ocalić przyjaciół od trudów wkraczania w dorosłość, zamierza włamać się do innowacyjnego systemu Ministerstwa Edukacji i zmienić wyniki matur. Do brawurowej akcji angażuje grupę licealistów z najmniejszymi szansami na zdanie matury oraz... dawno niewidzianego, pełnego kontrowersyjnych życiowych mądrości dziadka. Czy genialny plan Kapsla się powiedzie? Czy chłopakowi uda się zmienić bieg wydarzeń i zatrzymać przyjaciół przy sobie?

"100 dni do matury" to wciągająca opowieść o pierwszych ważnych wyborach, przyjaźni i gotowości do zmian z udziałem topowych polskich influencerów. Zabawne i mądre kino dla nastolatków łączące ważne przesłanie z jakościową rozrywką. Zrealizowana z rozmachem produkcja o młodych i dla młodych z brawurową akcją w tle.

Reżyserem i autorem pomysłu filmu jest Mikołaj Piszczan, scenarzystą jest Łukasz Zdanowski, za produkcję odpowiadają Laniakea Pictures, Ekipa Holding oraz Watchout Studio. Dystrybucją w Polsce zajmuje się NEXT FILM.