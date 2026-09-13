Najtrwalszy związek Hollywood. Są razem prawie 40 lat, przeszli przez wiele prób

Michael J. Fox i Tracy Pollan: spotkali się na planie serialu
Drogi Michaela J. Foxa i Tracy Pollan przecięły się na planie popularnego w latach 80. serialu "Family Ties" (łącznie nakręcono siedem sezonów). Fox wcielał się w jednego z głównych bohaterów, Aleksa P. Keatona.
W 1985 roku do serii dołączyła Pollan, która przez krótki czas grała ukochaną chłopaka. Choć na ekranie ich postaci połączyło uczucie, Fox i Pollan tylko się przyjaźnili - oboje byli wtedy w związkach. Aktor spotykał się z Nancy McKeon, a Pollan - z Kevinem Baconem.
Dwa lata później spotkali się na planie, jednak tym razem filmu "Jasne światła, wielkie miasto" w reżyserii Jamesa Bridgesa. Byli wtedy już singlami.
"Brzmi to naprawdę okropnie, ale to była jedna z tych rzeczy" - mówił na łamach magazynu People Michael J. Fox w 1989 roku, kiedy para była już po ślubie. "Ktoś mówi: 'Słyszałeś, że ta para nie jest już razem?'. A ty na to: 'okropne. Gdzie telefon?".
Michael J. Fox i Tracy Pollan: ich ślub był istnym chaosem
Na ślubnym kobiercu stanęli w 1988 roku. Jak wspomniał Fox: "Nie martwiłem się, że powie 'nie'. Najtrudniejsze było ustalenie, kiedy wziąć ślub, a następnie wymyślenie, jak sprawić, by nikt się o tym nie dowiedział".
Cieszący się ogromną popularnością Fox, którego miliony widzów do dziś uwielbia za rolę w filmowej trylogii "Powrót do przyszłości", musiał uporać się w dzień własnego ślubu z paparazzi, którzy dowiedzieli się o ceremonii i zmienili uroczystość w spektakl. Potrzebna była ochrona.
"To było szalone" - wspominał Fox w 1989 roku. "W środku wyglądało to jak zwykłe wesele. Domowa impreza (...) Przetańczyliśmy całą noc. Wszyscy, na których ci zależy, są w jednym miejscu, ale nad głową lata ci pięciu idiotów. Nie możesz pozwolić dzieciom biegać na zewnątrz, bo są tam ludzie z kamerami, którzy ich straszą".
Michael J. Fox i Tracy Pollan: zaskoczyło go wsparcie, jakie otrzymał po diagnozie
W 1991 roku u Michaela J. Foxa zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Miał wtedy 29 lat. O swojej walce opowiedział dopiero kilka lat później. Aktor wspominał w 2001 r.: "To było siedem lub osiem (lat) od kiedy usłyszałem diagnozę. Paparazzi stali przed moim domem i nagabywali mnie, pytając 'co jest z tobą?'. Nie mogłem pozwolić na to, żeby to wpływało na życie moich sąsiadów. Opowiedziałem więc o chorobie".
Tym, co go wtedy zaskoczyło, było wsparcie, jakiego doświadczył.
"Byłem ogromnie zaskoczony reakcją ludzi" - mówił. "Okazali zainteresowanie, pytali o tę chorobę, a ja dostrzegłem w tym wielką szansę. Nie znalazłem się w tym położeniu po to, by ją zmarnować".
W 2000 roku, po tym jak stan Foxa zaczął się pogarszać, aktor zrezygnował z udziału w serialu "Spin City".
"Nie mógłbym być bardziej dumny z serialu, naszej obsady, scenarzystów, ekipy i wszystkiego, co osiągnęliśmy przez ostatnie cztery lata. Czuję, że teraz lepiej byłoby spędzić czas i energię z rodziną oraz pracować nad wynalezieniem lekarstwa na chorobę Parkinsona" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na łamach Washington Post. Do tej pory założona przez niego fundacja zebrała ponad miliard dolarów na badania nad tą chorobą.
Michael J. Fox i Tracy Pollan: ich recepta na szczęśliwy związek
Michael J. Fox i Tracy Pollan doczekali się czwórki dzieci - syna i trzech córek. W wywiadach często opowiadają o rodzinie oraz o tym, jak udało się im stworzyć szczęśliwy związek.
"Duże rodziny, środkowe dzieci" żartował Fox w rozmowie z People. "Poczucie humoru. Obie nasze rodziny to miały".
Pollan z kolei dodała: "Nasza dwójka kontra cały świat. To właśnie stworzyliśmy".
"Każdego dnia śmiejemy się z czegoś dobre dwie minuty" - opowiadał aktor przy innej okazji. "Dzięki wsparciu, jakie od niej otrzymuję, czuję się przede wszystkim mężem, ojcem i przyjacielem, a dopiero później kimś, kto choruje na Parkinsona".
"Moje najlepsze życie dzieje się teraz" - mówił Fox w 2022 roku. "Tracy i dzieciaki są wspaniałe. To może brzmieć nudno, trochę jak bajka, ale jesteśmy małżeństwem ponad 30 lat, i sądzę, że coś tam wiemy".
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