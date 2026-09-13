Najtrwalszy związek Hollywood. Są razem prawie 40 lat, przeszli przez wiele prób

Michael J. Fox i Tracy Pollan: spotkali się na planie serialu

Drogi Michaela J. Foxa i Tracy Pollan przecięły się na planie popularnego w latach 80. serialu "Family Ties" (łącznie nakręcono siedem sezonów). Fox wcielał się w jednego z głównych bohaterów, Aleksa P. Keatona.

W 1985 roku do serii dołączyła Pollan, która przez krótki czas grała ukochaną chłopaka. Choć na ekranie ich postaci połączyło uczucie, Fox i Pollan tylko się przyjaźnili - oboje byli wtedy w związkach. Aktor spotykał się z Nancy McKeon, a Pollan - z Kevinem Baconem.

Dwa lata później spotkali się na planie, jednak tym razem filmu "Jasne światła, wielkie miasto" w reżyserii Jamesa Bridgesa. Byli wtedy już singlami.

"Brzmi to naprawdę okropnie, ale to była jedna z tych rzeczy" - mówił na łamach magazynu People Michael J. Fox w 1989 roku, kiedy para była już po ślubie. "Ktoś mówi: 'Słyszałeś, że ta para nie jest już razem?'. A ty na to: 'okropne. Gdzie telefon?".

Tracy Pollan i Michael J. Fox Vinnie Zuffante Getty Images

Michael J. Fox i Tracy Pollan: ich ślub był istnym chaosem

Na ślubnym kobiercu stanęli w 1988 roku. Jak wspomniał Fox: "Nie martwiłem się, że powie 'nie'. Najtrudniejsze było ustalenie, kiedy wziąć ślub, a następnie wymyślenie, jak sprawić, by nikt się o tym nie dowiedział".

Cieszący się ogromną popularnością Fox, którego miliony widzów do dziś uwielbia za rolę w filmowej trylogii "Powrót do przyszłości", musiał uporać się w dzień własnego ślubu z paparazzi, którzy dowiedzieli się o ceremonii i zmienili uroczystość w spektakl. Potrzebna była ochrona.

"To było szalone" - wspominał Fox w 1989 roku. "W środku wyglądało to jak zwykłe wesele. Domowa impreza (...) Przetańczyliśmy całą noc. Wszyscy, na których ci zależy, są w jednym miejscu, ale nad głową lata ci pięciu idiotów. Nie możesz pozwolić dzieciom biegać na zewnątrz, bo są tam ludzie z kamerami, którzy ich straszą".

Michael J. Fox i Tracy Pollan: zaskoczyło go wsparcie, jakie otrzymał po diagnozie

W 1991 roku u Michaela J. Foxa zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Miał wtedy 29 lat. O swojej walce opowiedział dopiero kilka lat później. Aktor wspominał w 2001 r.: "To było siedem lub osiem (lat) od kiedy usłyszałem diagnozę. Paparazzi stali przed moim domem i nagabywali mnie, pytając 'co jest z tobą?'. Nie mogłem pozwolić na to, żeby to wpływało na życie moich sąsiadów. Opowiedziałem więc o chorobie".

Tym, co go wtedy zaskoczyło, było wsparcie, jakiego doświadczył.

"Byłem ogromnie zaskoczony reakcją ludzi" - mówił. "Okazali zainteresowanie, pytali o tę chorobę, a ja dostrzegłem w tym wielką szansę. Nie znalazłem się w tym położeniu po to, by ją zmarnować".

W 2000 roku, po tym jak stan Foxa zaczął się pogarszać, aktor zrezygnował z udziału w serialu "Spin City".

"Nie mógłbym być bardziej dumny z serialu, naszej obsady, scenarzystów, ekipy i wszystkiego, co osiągnęliśmy przez ostatnie cztery lata. Czuję, że teraz lepiej byłoby spędzić czas i energię z rodziną oraz pracować nad wynalezieniem lekarstwa na chorobę Parkinsona" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na łamach Washington Post. Do tej pory założona przez niego fundacja zebrała ponad miliard dolarów na badania nad tą chorobą.

Tracy Pollan, Michael J. Fox Terry Wyatt Getty Images

Michael J. Fox i Tracy Pollan: ich recepta na szczęśliwy związek

Michael J. Fox i Tracy Pollan doczekali się czwórki dzieci - syna i trzech córek. W wywiadach często opowiadają o rodzinie oraz o tym, jak udało się im stworzyć szczęśliwy związek.

"Duże rodziny, środkowe dzieci" żartował Fox w rozmowie z People. "Poczucie humoru. Obie nasze rodziny to miały".

Pollan z kolei dodała: "Nasza dwójka kontra cały świat. To właśnie stworzyliśmy".

"Każdego dnia śmiejemy się z czegoś dobre dwie minuty" - opowiadał aktor przy innej okazji. "Dzięki wsparciu, jakie od niej otrzymuję, czuję się przede wszystkim mężem, ojcem i przyjacielem, a dopiero później kimś, kto choruje na Parkinsona".

"Moje najlepsze życie dzieje się teraz" - mówił Fox w 2022 roku. "Tracy i dzieciaki są wspaniałe. To może brzmieć nudno, trochę jak bajka, ale jesteśmy małżeństwem ponad 30 lat, i sądzę, że coś tam wiemy".

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