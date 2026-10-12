Najtrwalsza przyjaźń w Hollywood. Cieszą się za każdym razem, gdy współpracują

Brad Pitt i George Clooney: najtrwalsza przyjaźń w Hollywood

Brad Pitt i George Clooney należą do największych amantów Hollywood. Znają się od wczesnych lat 90., kiedy rywalizowali razem o rolę. Po raz pierwszy spotkali się na castingu do kultowego dziś filmu "Thelma i Louise" (1991). Pitt dostał rolę J.D. i zagrał u boku Susan Sarandon i Geeny Davis, a Clooney nie był zbyt szczęśliwy. Zakończyło się to jednak przyjaźnią na całe życie.

"Przyjaźnimy się od dawna" - mówił w wywiadzie w 2024 roku George Clooney. "Od czasu do czasu sprawdzamy, co u siebie słychać, a to ważny element tej relacji. Życie bywa skomplikowane, więc trzeba się upewniać, że u wszystkich wszystko jest w porządku".

Brad Pitt również nie szczędził komplementów przyjacielowi. "Dzwonię do George'a za każdym razem, kiedy życie robi się wyboiste". To, że aktorzy lubią się w prywatnym życiu, wpływa również na ich karierę. Po prostu lubią ze sobą współpracować, choć nie przyznają się do tego (przynajmniej od razu) w wywiadach.

"Praca z Bradem? To katastrofa. Ale tak poważnie - fajnie jest tworzyć z kimś, kogo się zna" - mówił Clooney w rozmowie z magazynem People podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji w 2024 roku.

George Clooney, Brad Pitt Daniele Venturelli/WireImage Getty Images

George Clooney i Brad Pitt: od lat współpracują razem na planie

Po raz pierwszy na planie wspólnego filmu spotkali się w 2001 roku w remake'u kultowego "Ocean's Eleven". W wersji zatytułowanej "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" u boku Clooneya i Pitta zagrali m.in. Julia Roberts, Matt Damon, Casey Affleck, Bernie Mac. W 2004 roku na ekranach kin zadebiutował "Ocean's Twelve: Dogrywka", a trzy lata później "Ocean's Thirteen".

"Powiem szczerze, spójrzcie tylko na filmy, w których gra" - mówił George Clooney o kumplu, kiedy promowali razem "Ocean's Eleven" w 2001 roku. "Podejmuje ryzyko. Wybiera produkcje, które trudno zrealizować, i nie boi się ryzykownych decyzji artystycznych. Jest wielką gwiazdą kina (...) Zobaczcie go w "Przekręcie". Jest fantastyczny".

W 2002 roku George Clooney stanął za kamerą filmu "Niebezpieczny umysł", w którym prezenter telewizyjny decyduje się na zmianę profesji i zaczyna działać jako płatny zabójca. W tym połączeniu komedii i thrillera w głównych rolach zagrali Sam Rockwell i Drew Barrymore. Brad Pitt pojawił się w małej roli.

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem był film "Tajne przez poufne" w reżyserii Joela i Ethana Coenów. Clooney wcielił się w Harry'ego Pfarrera, Pitt - Chada Feldheime'a. Ponownie na ekranie spotkali się dopiero 16 lat później - w produkcji "Samotne wilki", komedii sensacyjnej, która trafiła na ekrany w 2024 roku.

George Clooney i Brad Pitt: lubią się i szanują

W "Samotnych wilkach" George Clooney gra specjalistę wynajętego do zatuszowania przestępstwa. Ale kiedy pojawia się kolejny "fachowiec" (Pitt), dwa samotne wilki są zmuszone do działania ramię w ramię. Wszystko jednak wymyka się spod kontroli w sposób, którego żaden z nich się nie spodziewał.

Jak informowały swego czasu źródła magazynu People, obaj panowie cieszyli się na kolejną współpracę.

"Lubią się i szanują, niezależnie od tego, ile lat upłynęło od ich ostatniej współpracy. Znają się od dawna".

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