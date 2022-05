Tom Cruise urodził się 3 lipca 1962 r. w Syracuse w stanie Nowy Jork, jako Thomas Cruise Mapother IV, syn inżyniera Thomasa Mapothera i nauczycielki Mary Lee Mapother. Cruise ma trzy siostry o imionach Lee Anne, Marian i Cass. Jeden z jego kuzynów, William Mapother, jest także aktorem i pojawił się u boku Cruise'a w pięciu filmach.

Tom Cruise: Trudne dzieciństwo aktora

Cruise dorastał w biedzie i był wychowywany zgodnie z katolickimi wartościami. W późniejszych latach przyznał, że ojciec był dla niego niezwykle surowy, opisał go jako "tyrana" i "tchórza", który bił swoje dzieci.

Rodzice przyszłego gwiazdora rozwiedli się, gdy miał 11 lat. W dzieciństwie Cruise był zmuszony do częstych przeprowadzek, co miało ogromny wpływ na późniejsze życie jego i trzech sióstr. Cruise spędził część swojego dzieciństwa w Kanadzie, ponieważ jego ojciec podjął pracę w kanadyjskich siłach zbrojnych.

Nim aktor ukończył 14 lat, uczył się w 15 różnych placówkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W szkole średniej należał do drużyny zapaśników - jego plany sportowe przekreśliła jednak kontuzja kolana. Gdy został zmuszony zapomnieć o sporcie, w jego głowie pojawiła się myśl o zostaniu… księdzem! Był nawet w seminarium, z którego został wyrzucony za picie alkoholu i zainteresowanie aktorstwem.

Zdjęcie Tom Cruise, 1981 / Michael Ochs Archives / Getty Images

Tom Cruise: Początek aktorstwa

Po raz pierwszy zetknął się z aktorstwem w czwartej klasie szkoły podstawowej. Wraz z sześcioma innymi chłopcami zagrał w improwizowanym spektaklu pod tytułem "IT" na festiwalu teatralnym organizowanym w szkole. Mimo młodego wieku, zebrał bardzo pozytywne opinie na temat swojego małego debiutu.

W wieku 18 lat Cruise przeprowadził się do Nowego Jorku, aby rozpocząć karierę aktorską. Początki nie były łatwe. Musiał zadowolić się pracą jako pomocnik kelnera. Zamiast pracować na planie filmowym, serwował dania gościom w restauracji. Postanowił przenieść się do Los Angeles i był to strzał w dziesiątkę.

W kinie zadebiutował w 1981 r., jako 19-latek, w filmie Franco Zeffirellego "Niekończąca się miłość". W tym samym roku wystąpił w wojskowej "Szkole kadetów" Harolda Beckera, razem z Seanem Pennem i Timothym Huttonem, zwracając na siebie uwagę krytyki.

W 1983 r. zagrał w "Wyrzutkach" Francisa Forda Coppoli i "Ryzykownym interesie" Paula Brickmana, a w 1985 r. w nominowanej do Oscara produkcji fantasy "Legenda" w reżyserii Ridleya Scotta.

Krzywe, wystające zęby, grymas na twarzy i drugi podbródek. Cruise zdecydowanie nie wyglądał wtedy jeszcze jak milion dolarów. Dopiero po latach i kilku operacjach plastycznych przerodził się z brzydkiego kaczątka w boga seksu pożądanego przez kobiety na całym świecie.

Zdjęcie Nie ma ludzi brzydkich, są jedynie biedni? Tom Cruise w "Wyrzutkach" / Nancy Moran/Sygma / Getty Images

Tom Cruise: Światowa sława

Przełomowym dla kariery Cruise'a okazał się zrealizowany rok później przez Tony'ego Scotta film akcji " Top Gun " (1986), opowiadający o szkole pilotów marynarki wojennej. Aktor wystąpił tam razem z Kelly McGillis i Valem Kilmerem . Dla tej roli pokonał chorobę lokomocyjną oraz otrzymał licencję pilota, chociaż na początku nie był do niej przekonany. Producent "Top Guna", Jerry Bruckheimer w wywiadzie ujawnił, że Cruise wielokrotnie odrzucał rolę porucznika Pete'a "Mavericka" Michella.

"Top Gun" osiągnął dochód w wysokości 350 mln dolarów, a Cruise zyskał światową sławę. Od tamtej pory trudno było znaleźć osobę na świecie, która nie kojarzyłaby aktora. Rok w rok można go było od tamtej pory oglądać na ekranach kin.

Zdjęcie Na planie "Top Gun" / Paramount Pictures/Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

Tom Cruise: Sezon nagród

Swojego pierwszego Złotego Globa i premierową nominację do Oscara Cruise uzyskał za kreację Rona Kovica w " Urodzonym 4 lipca " (1989). Zagrał w nim weterana wojny w Wietnamie, który rozpoczyna działalność pacyfistyczną.

Po raz kolejny żołnierza aktor zagrał w " Ludziach honoru " (1992) Roba Reinera. Tym razem wcielił się jednak w prawnika amerykańskiej marynarki wojennej, porucznika Daniela Kaffee. Jednak Tom Cruise nie chciał być zapamiętany jako aktor jednej roli. Kolejna kreacja była zupełnie nieoczywista. W " Wywiadzie z wampirem " (1994) Neila Jordana wcielił się w wiekowego wampira. Kolejny Złoty Glob i nominacja do Oscara przyszły wraz z rolą wpływowego agenta sportowego w filmie " Jerry Maguire ” z 1996 roku.

W 1996 roku zagrał kolejną postać, która przyniosła mu ogromną sławę, a twórcom pokaźny dochód. Tom Cruise jako Ethan Hunt w filmie " Mission: Impossible " jest niesłusznie oskarżonym o zdradę agentem IMF, który musi odkryć i zdemaskować prawdziwego szpiega.

Zdjęcie Tom Cruise jako Ethan Hunt w "Mission: Impossible" / Murray Close / Getty Images

W 1999 roku Cruise zagrał u boku jego ówczesnej żony, Nicole Kidman w erotycznym filmie Stanleya Kubricka " Oczy szeroko zamknięte ". Grany przez Cruise'a doktor William Harford, po tym, jak żona opowiada mu o swoich fantazjach erotycznych z innym mężczyzną wyrusza eksplorować tajemnicze nocne ulice Nowego Jorku. Podróż ta kończy się uwikłaniem w zagadkowe morderstwo o podłożu seksualnym.

Zdjęcie Z ówczesną żoną Nicole Kidman w scenie z "Oczu szeroko zamkniętych" / Warner Bros / Getty Images

W tym samym roku aktor zagrał też jedną ze swoich najlepszych i najbardziej nieoczekiwanych ról w karierze. W " Magnolii " Paula Thomasa Andersona, opowieści o mieszkańcach Kalifornii poszukujących swego miejsca w życiu, za którą nagrodzono go kolejnym Złotym Globem i nominacją do Oscara



Jego kolejne pięć filmów odniosło wielki sukces krytyczny i komercyjny. W następnym roku Cruise zagrał w romantycznym thrillerze " Vanilla Sky " (2001) z Cameron Diaz i Penélope Cruz . W 2002 roku Cruise zagrał w dystopijnym filmie akcji science fiction " Raport mniejszości ", wyreżyserowanym przez Stevena Spielberga. W 2003 roku zagrał w dramacie akcji Edwarda Zwicka " Ostatni samuraj ", za który otrzymał nominację do Złotego Globu dla najlepszego aktora.

Wideo youtube

W kolejnych latach, obok wielu kontynuacji "Mission: Impossible", Cruise przyjmował role, na które widzowie i krytycy patrzyli z przymrużeniem oka. Tak było w przypadku produkcji " Jaja w tropikach ", satyry Bena Stillera, w której gwiazdor wcielił się w Lesa Grossmana, producenta wykonawczego, który ma przywrócić na właściwe tory wojenną produkcję "Tropic Thunder". Następnie aktor zagrał komediową rolę w musicalu " Rock of Ages " Adama Shankmana, w którym artysta grał kultowego rockmana, na którego widok mdleją kobiety.

Wielka sława, bogactwo i rozpoznawalność. Te trzy czynniki zdecydowanie mogą zmienić człowieka. Tom Cruise niejednokrotnie pokazał się widzom ze skandalicznej strony. Co ma na sumieniu aktor?

Romans Toma Criuse’a i Cher był skandalem! Dzieliło ich aż 16 lat

Tom Cruise od lat należy do najważniejszych postaci Hollywood. W trakcie wieloletniej kariery u jego boku stał cały szereg pięknych kobiet, a kolejne związki były szeroko komentowane w mediach. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zanim stał się sławny, wdał się w ognisty romans z inną gwiazdą, o 16 lat starszą od niego piosenkarką - Cher .

Poznali się w 1985 roku w trakcie wesela Madonny i Seana Penna w Malibu. On był wtedy 23-latkiem, ona dobiegała czterdziestki. Ich uczucie było wówczas pilnie strzeżoną tajemnicą. Romans wyszedł na jaw dopiero 20 lat później.

Zdjęcie Tom Cruise i Cher podczas koncertu w 2002 roku / Michael Caulfield Archive / Getty Images

Tom Cruise: Wybuch na planie

Szerokim echem odbił się pod koniec 2020 roku wybuch wściekłości Toma Cruise'a, który z ogromnym gniewem zwrócił się do członków ekipy jego nowego filmu. Kilka osób złamało bowiem środki bezpieczeństwa wprowadzone z powodu pandemii COVID-19 na planie kolejnej części serii "Mission: Impossible".

Zdjęcie Tom Cruise na planie "Mission: Impossible 7". / Samantha Zucchi/Insidefoto/Mondadori Portfolio / Getty Images

"Tworzymy tysiące miejsc pracy, skur...! Nigdy więcej nie chcę czegoś takiego widzieć. Nigdy!" - wrzeszczał Tom Cruise na nagraniu z planu filmu "Mission: Impossible 7" udostępnionym przez gazetę "The Sun". Odnosił się w ten sposób do członków ekipy, którzy nie stosowali niezbędnych środków bezpieczeństwa chroniących przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Tom Cruise i skandal w Pilchowicach

W 2020 roku media obiegła informacja o planie zburzenia 115-letniego mostu kolejowego nad Jeziorem Pilchowickim (dolnośląskie) przez twórców filmu "Mission: Impossible 7" i wzbudziła niemałe kontrowersje, również wokół osoby Toma Cruise'a.

Na plotkę postanowił wtedy zareagować reżyser Christopher McQuarrie. Wyjaśnił, że producenci filmu nigdy nie ubiegali się o możliwość wysadzenia mostu. Twierdził, że z taką propozycją wystąpiła strona polska. Za późniejszą dezinformację miała natomiast być odpowiedzialna osoba, która mściła się za to, że nie dostała pracy przy filmie.

"Nigdy nie mieliśmy w planach wysadzenia zabytku" - podkreślał McQuarrie.

Osobą tą okazał się Andrew Eksner - polsko-amerykański filmowiec, pracujący od 25 lat w Hollywood. Filmowiec był rozgoryczony po tym jak znalazł odpowiednie miejsce do sfilmowania (i wysadzenia) mostu i nie otrzymał za to wynagrodzenia.

Tom Cruise: Dieta zmieniająca rysy twarzy?

Aktor zaskoczył swoich fanów, pokazując się w 2021 roku na trybunach stadionu baseballowego, na którym rozgrywał się mecz pomiędzy San Francisco Giants a Los Angeles Dodgers.

Początkowy zachwyt fanów szybko ustąpił miejsca zaskoczeniu, gdy okazało się, że wygląd Cruise'a bardzo się zmienił. Siedząc na stadionowym krześle, aktor ledwo przypominał siebie z przeszłości. Jego policzki były napuchnięte, a twarz nabrała krągłości.

Część osób nie wierzyła, że zdjęcia faktycznie przedstawiają słynnego aktora. Inne wyraziły niepokój o jego stan zdrowia.

Pojawiły się również głosy, że aktor w przerwie od pracy sobie pofolgował, a także, że być może jego wygląd jest skutkiem ubocznym stosowania jakichś leków. Najczęściej pojawia się jednak pytanie: "Co Tom Cruise zrobił ze swoją twarzą?".

Tom Cruise jako guru sekty

Tom Cruise od wielu lat stoi na czele "ruchu religijnego". Scjentologia koncentruje się na pozyskiwaniu gwiazd z myślą o zapewnieniu im tak zwanych "ambasadorów" religii, którzy w wywiadach będą dawać świadectwa wiary. Głowy scjentologii wychodzą z założenia, że "kościół to biznes, a przecież, jak w każdym biznesie, dobrze mieć celebrytów, którzy będą go reklamować".

Zdjęcie Tom Cruise uczestniczy w wielkim otwarciu nowej siedziby Applied Scholastics International w 2003 r. / Getty Images

Byli członkowie sekty mówią o praniu mózgów, żerowaniu na ludzkiej naiwności i systemowym wykorzystywaniu zazwyczaj znanych i zamożnych osobistości. Zupełnie inaczej odnosi się do scjentologii Tom Cruise. Głosi świadectwo o tym jak "wiara" wpłynęła na jego życie i zawdzięcza jej wszystkie osiągnięcia.

Wszystko co mam jako mężczyzna, jako ojciec, jako artysta, zawdzięczam scjentologii

Dla Cruise'a scjentologia to "narzędzia, które działają. Rozwiązania, które można zastosować do rozwiązania problemów w życiu".

Tom Cruise: Rodzina uwikłana w sektę

Tom Cruise i Nicole Kidman pobrali się pod koniec 1990 roku. W czasie trwania małżeństwa adoptowali dwoje dzieci: Isabellę "Bellę" Jane i syna Connora. Aktorzy rozwiedli się w 2001 roku. Podobno jednym z powodów rozstania, było rosnące zainteresowania Cruise'a scjentologią. Nicole Kidman nie podzielała wiary męża, co prawdopodobnie doprowadziło do ich rozstania. Dodatkowo, podobno to właśnie scjentologia uzmysłowiła Tomowi, że z "niewierną" Nicole nie zazna pełni szczęścia.

Po rozwodzie dziećmi zajął się Tom. Aktor uniemożliwiał byłej żonie kontakt z pociechami. Poskutkowało to drastycznym pogorszeniem ich relacji z matką. Nicole Kidman nie została nawet zaproszona na ślub własnej córki w 2015 roku. Bella Cruise poszła w ślady ojca i jest aktywną działaczką kościoła scjentologicnzego. Jej brat, Connor Cruise jest zapalonym wędkarzem i również scjentologiem.

Kolejna partnerka Toma Cruise'a weszła w scjentologię

Kolejny związek Cruise'a odbił się szerokim echem w mediach. Spekulowano, że jego nowa partnerka, Katie Holmes została wybrana poprzez... casting na żonę, który miał na celu wybrać najbardziej uległą i podatną na wpływ kandydatkę. Początkowo plan się powiódł, Katie weszła w scjentologię. Cruise opowiadał przed ślubem w 2006 r., jaki jest z nią szczęśliwy, w tym samym roku przyszła na świat ich córeczka.

Po niespełna 6 latach Holmes pokazała siłę i porzuciła Cruise'a. Kobieta rozwiodła się z aktorem, a tym samym stała się wrogiem numer jeden byłych współwyznawców. Zyskała prawo do opieki nad ich córką, Suri, ale Tom może się z nią spotykać. Mimo to nie widziano go z dziewczynką od 2013 roku.

Zdjęcie Katie Holmes z byłem mężem Tomem Cruisem (2005) / AFP

Tom Cruise: Obecna partnerka jest 20 lat od niego młodsza

Tom Cruise w 2021 roku pojawił się na finale damskiego Wimbledonu w towarzystwie swojej pięknej partnerki, Hayley Atwell. Okazuje się, że jest od niego o młodsza o 20 lat. Cruise poznał swoją wybrankę w czasie kręcenia siódmej części "Mission Impossible".

"Tom i Hayley wpadli sobie w oko już pierwszego dnia. Lockdown i obostrzenia zbliżyły ich do siebie. Stali się nierozłączni. Spotykają się na planie i po godzinach. Oboje wyglądają na naprawdę szczęśliwych" - pisano w prasie.

Toma Cruise'a widzowie zobaczą wkrótce na ekranach kin w kontynuacji filmu "Top Gun". Premiera w polskich kinach będzie miała miejsce 27 maja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tom Cruise podczas światowej premiery „Top Gun: Maverick” w San Diego AFP

