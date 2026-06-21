Najsłynniejsza para lat 90. Do dziś są razem, wszystko zawdzięczają przypadkowi

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr.: parą zostali przez przypadek

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. są małżeństwem od 2002 roku. Do dziś tworzą jedną z najszczęśliwszych par Hollywood, do którego odnoszą się jednak ze sporym dystansem.

Poznali się na planie kultowego dziś horroru "Koszmar minionego lata" i należeli do najpopularniejszych celebryckich par lat 90. Jak się okazuje, na początku wcale się nie polubili, a jeden ze znanych dziennikarzy radiowych przewidywał, że ich związek nie przetrwa 10 lat.

Sarah Michelle Gellar to niezapomniana Buffy z kultowego serialu Jossa Whedona "Buffy: pogromczyni wampirów" i najnowszej odsłony "Zabawy w pochowanego", a Freddie Prinze Jr. to gwiazdor takich produkcji jak "The Girl in the Pool", "Clerks III", "Scooby-Doo", "Wing Commander". Aktor przyznał w wywiadach, że dopiero później nawiązała się między nimi przyjacielskie stosunki. Parą zostali przez przypadek.

Zobacz też: Ich związek zaczął się od randki w ciemno. Zeswatał ich gwiazdor kultowego serialu

Freddie Prinze Jr. i Sarah Michelle Gellar Ron Galella, Ltd. / Contributor Getty Images

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr.: nie byli zwolennikami małżeństwa

Ich pierwsza randka nie była zaplanowana. Gellar i Prinze Jr. mieli spotkać się ze wspólnym znajomym na kolacji, jednak osoba ta w ostatniej chwili nie pojawiła się na spotkaniu.

"Byliśmy przyjaciółmi przez naprawdę długi czas. Udaliśmy się razem na wielu kolacji. Na jedną umówiliśmy się ze wspólną znajomą. Później ona zrezygnowała, ale my zdecydowaliśmy się spotkać" - mówiła Sarah Michelle Gellar w wywiadzie z People w 2020 roku.

"Byliśmy dwójką znajomych, która po prostu spotkała się na kolacji, żeby pogadać" - dodała. "Długo jechaliśmy samochodem, potem długo siedzieliśmy w restauracji i skończyło się tak, jak skończyło".

Na początku nie zamierzali legalizować związku. Po prostu nie wierzyli w instytucję małżeństwa. Prinze Jr. wyznał jednak w jednym z wywiadów na łamach People, że czuł, że kiedyś na ślubnym kobiercu stanie wraz z Sarą.

"Kiedy to zrobiłem na szczęście byliśmy już zgodni. Moje przeczucie było dobre".

Para pobrała się w 2002 roku. "Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. On jest moją pierwszą miłością" - cytował wypowiedź aktorki People. Ale to nie wszystko. Jak żartowała w jednym z wywiadów Gellar, ważne jest również, aby mieć w domu dwie łazienki. Liczba kłótni o błahostki ma wtedy wyraźnie maleć.

Zobacz też: Najlepsi przyjaciele na zawsze. Jej wielką miłością jest syn legendarnego muzyka

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr Monica Schipper/Getty Images Getty Images

Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr: z humorem przez życie

W 20. rocznicę ślubu Gellar żartobliwie odcięła się Howardowi Sternowi, satyrykowi i dziennikarzowi, który lata temu założył się z jej mężem, że nie ich związek za długo nie przetrwa. Zamieściła post na Instagramie i przypomniała Sternowi, że chyba jest im winien pewną sumę.

W tym roku, z okazji 23. rocznicy, Gellar stwierdziła, że o tym wyjątkowym święcie pamięta tylko dzięki mediom.

"Żartujemy, że każdego roku musimy sprawdzać, kiedy obchodzimy rocznicę. Na szczęście mamy od tego People" - mówiła w wywiadzie na łamach wymienionego magazynu. O swoim długoletnim związku aktorka opowiada z kolei: "Zawsze stwierdzam, że jestem dwiema osobami: Sarah Michelle Gellar i Sarah Prinze. Są całkowicie różne".

Prinze Jr. w 2025 roku stwierdził z kolei, że para nieustannie pracuje nad swoim związkiem. "Nie jestem ideałem. Ona nie jest perfekcyjna. Wkurzamy się na siebie non stop, ale się szanujemy. Na początku byliśmy przyjaciółmi. Może to jest ten sekret?".

W 2026 r. Gellar zagrała w głośnym horrorze "Zabawa w pochowanego 2", wkrótce rozpocznie prace przy jednym z projektów Netfliksa. Jak zaznacza, zawodowo jest w miejscu, w którym chciała być.

"A do tego mam wspaniałą rodzinę. To najlepszy czas mojego życia. Dostrzegam to i cieszę się każdą chwilą".

Zobacz też: Razem na planie, razem w życiu prywatnym. Od pierwszego spotkania leciały iskry