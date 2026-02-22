Najsilniejsze małżeństwo Hollywood. Poznali się na randce w ciemno, są razem 30 lat

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley: są razem ponad 30 lat

Michelle Pfeiffer, legendarna amerykańska aktorka, od lat jest w szczęśliwym związku ze scenarzystą i producentem Davidem E. Kelleym, odpowiedzialnym za jedne z najgłośniejszych seriali ostatnich kilkudziesięciu lat.

Spod jego ręki dostaliśmy takie serialowe hity jak "Doogie Howser, M.D.", "Ally McBeal", "Od nowa", "Wielkie kłamstewka", "Big Sky", "Dziewięcioro nieznajomych", "Anatomia skandalu", "Prawnik z lincolna".

Z kolei Pfeiffer ("Młodzi gniewni", "Grease 2", "Frankie i Johnny") już niedługo zobaczymy w spin-offie "Yellowstone" zatytułowanym: "The Madison".

Jak przyznała aktorka w programie The Tonight Show, opowiedziała, że w 1993 roku spotkali się na randce w ciemno, którą zaaranżowała jej przyjaciółka.

"Byłam trochę zestresowana bo byłam już na kilku takich spotkaniach i przyrzekłam sobie, że nigdy więcej, ale moja przyjaciółka błagała: 'proszę, jeszcze tylko ten jeden raz, spotkaj się z tym gościem, Davidem Kelleyem'. Powiedziałam okej. Wpadłam na pomysł, żeby pójść na kręgle'.

Jak zaznacza Pfeiffer nie wszystko od razu ułożyło się idealnie. Jak przypomina serwis People, Kelley na imprezie świetnie dogadywał się z jej siostrą, a ona doszła do wniosku, że może powinni się "spiknąć".

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley: ich związek nie zaczął się tradycyjnie

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Co najciekawsze, już na początku znajomości para musiała stawić czoła pewnym wyzwaniom. Kiedy Pfeiffer po raz pierwszy spotkała się z producentem, kończyła formalności związane z adopcją dziecka. Aktorka wyznała, że kiedy w końcu mogła zabrać córkę do domu, spotykała się z Davidem zaledwie dwa miesiące.

"Już na początku znajomości mieliśmy dziecko, co nie zdarza się aż tak wielu parom. Mogłam go jednak obserwować w sytuacji, która pozwala odróżnić chłopców od mężczyzn. On stanął na wysokości zadania" - opowiadała Pfeiffer w Good Housekeeping kilka lat temu. "Oboje widzieliśmy siebie w roli rodziców zanim nasza relacja mogła się w pełni rozwinąć i w pewien dziwny sposób ściągnęła z nas presję".

"Czasami tradycyjny sposób robienia rzeczy nie jest najlepszy" - dodała.

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley wzięli ślub w listopadzie 1993 roku, a scenarzysta oficjalnie adoptował córkę aktorki. Kilka miesięcy później powitali na świecie syna.

W wywiadzie z Parade aktorka stwierdziła, że wybrała dobrze. "Miałam szczęście. Nigdy nie biorę go za pewnik. Nigdy nie spotkałam osoby, która byłaby bardziej uczciwa niż mój mąż. Szanują to. Jest też zabawny i inteligentny - ale jeżeli nie szanujesz swojego partnera, to szybko będziesz mieć go dość".

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Getty Images

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley: wychowali wspólnie dwójkę dzieci

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley mają dwójkę dzieci. Claudia ukończyła w 2015 roku studia slawistyczne na Uniwersytecie w Princeton, a później dołożyła do tego jeszcze magisterium z literatury rosyjskiej i filozofię słowiańską (odpowiednio w 2019 i 2021 roku). John Kelley pozostaje poza światem show-biznesu, choć czasami pojawiał się, podobnie jak siostra, na różnych premierach towarzysząc rodzicom.

Pfeiffer od czasu do czasu zamieszcza na Instagramie zdjęcia z mężem, ale z dziećmi już niezbyt często. Wyjątek zrobiła w 2021 roku, kiedy z okazji Dnia Córki i Syna zamieściła w serwisie społecznościowym czarno-białe zdjęcie.

"Od chwili, kiedy się urodzili, dali i dają mojemu życie głębie i znaczenie. Dzieli ich osiemnaście miesięcy. Najlepsi przyjaciele. Nierozłączni".

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley Kevin Winter/Getty Images for Warner Bros. Discovery Getty Images

Michelle Pfeiffer i David E. Kelley: przysiągł z nią nie pracować, zmienił zdanie

W Hollywood bardzo często zdarza się, że pary współpracują razem na planie filmowym bądź za jego kulisami. David E. Kelley przysiągł, że ze swoją żoną nigdy pracować nie będzie. Jak czas pokazał, jednak zmienił zdanie. W tym roku na platformie Apple TV zadebiutuje serial "Margo jest spłukana" na podstawie powieści Rufi Thorpe.

"Casting był prosty, ponieważ wszyscy uwielbiają tę książkę (...) Elle była Margo, zanim wziąłem długopis do ręki. A ta aktorka, która siedzi pomiędzy nami, z którą przysiągłem nie pracować…" - żartował Kelley podczas dnia prasowego Apple TV na początku lutego. "Kiedy przeczytałem książkę, widziałem tylko jedną osobę w tej roli. Mamy szczęście, że powiedziała 'tak', drugie szczęśliwe 'tak', które od niej usłyszałem".

