Już 10 lutego do kin wejdzie "Magic Mike: Ostatni Taniec". W trzeciej część serii o męskich striptizerach obok Channinga Tatuma będziemy mogli zobaczyć Salmę Hayek. Z tego powodu przypominamy najważniejsze role i rozwój kariery najpopularniejszej seksbomby Hollywood.

Wideo "Magic Mike: Ostatni taniec" [trailer]

Kariera w Hollywood

Aktorka pochodzi z Meksyku. Studiowała na jednym z najlepszych meksykańskich uniwersytetów stosunki międzynarodowe. Zdecydowała się na rzucenie studiów i poświęcenie aktorstwie. Debiutowała w serialach i telenowelach. Po dwóch latach na planie podjęła decyzję o przeprowadzce. Wyruszyła na podbój Hollywood.

W Meksyku aktorka była już rozpoznawalna. Mimo to jej początki w Stanach były trudne. Młoda dziewczyna nie znała języka, nie miała zielonej karty, ani nawet prawa jazdy. Przyjmowała każdą rolę, którą jej oferowano. Kiedy na jednym z castingów usłyszała, że jako Latynoska nie ma szans na dostanie innej roli niż sprzątaczka, w Salmie obudziła się wola walki. Zapragnęła zmienić postrzeganie pochodzenia w Hollywood.

Jedną z pierwszych większych ról był angaż w filmie "Desperado" Roberta Rodrigueza. Film przyniósł twórcom duże zyski, a aktorce rozpoznawalność. W rozmowie z "GQ" wspominała o trikach kaskaderskich, które robiła samodzielnie. Na planie miała obdarte kolana i siniaki. Chciała udowodnić swój profesjonalizm.

Niedługo potem Hayek zagrała jedne z najbardziej pamiętnych pięciu minut w swojej karierze. W filmie od "Zmierzchu do świtu" możemy zobaczyć jej ikoniczny taniec z wężem boa oplecionym wokół szyi.

Na początku swojej kariery Salma była widziana jedynie jako piękne ciało i obiekt seksualny. Jej pierwsze role skupiały się jedynie na jej wizerunku seksbomby. W kolejnych latach Salma mogła udowodnić, że wygląd to nie jest jej jedyny atut.

Nie tylko aktorka

Salma Hayek w 2000 roku założyła własną firmę producencką. Pierwsze filmy, jakie wyprodukowała to "Zakochany Valentino", "Nie ma kto pisać do pułkownika" czy "Czas motyli". W 2002 roku swoją premierę miała "Frida". Film początkowo miał trafić jedynie do telewizji. Salma walczyła o projekcję w kinach w Los Angeles. Film odniósł duży sukces. Został nominowany do Oscarów i zdobył aż dwie statuetki. Jedna z nich poszła do Hayek za pierwszoplanową rolę.

Ostrzegano aktorkę, że jej kariera skończy się po 30, kiedy jej uroda przeminie. Salma udowadnia, że nic takiego jej nie grozi. W dalszym ciągu jest rozchwytywaną aktorką i w każdym sezonie ma na swoim koncie kilka nowych produkcji.

Grała u boku Ryana Reynoldsa i Samuela L. Jacksona w dwóch częściach komediowego filmu akcji "Bodyguard". Dostała także angaż w filmie "Dom Gucci".

Jednym z największych sukcesów ostatnich lat jest angaż w filmie Marvela "Eternals", w którym gra Ajak - przywódczyni grupy superbohaterów.

W tym roku będziemy mogli zobaczyć ją w trzeciej części filmu "Magic Mike". Razem z Channingiem Tatumem rozgrzeją widownie nie tylko tańcem, ale także nowymi losami bohaterów. Gwiazda w dalszym ciągu chwali się swoimi kształtami, a jej kreacje z czerwonego dywanu wywołują emocje.

W dalszym ciągu jest producentką. Ostatnio przyznała, że pracuje nad scenariuszem, który napisała 17 lat temu. Obiecuje fanom, że go zrealizuje.

Ślub z miliarderem

Salma Hayek w przeszłości spotykała się z Edwardem Nortonem i Joshem Lucasem. Mimo że poznali się na początku lat 90., na ślub ze swoim obecnym partnerem zdecydowała się dopiero w 2009 roku. Wyszła za Francois-Henriego Pinaulta. Wieści o jej związku z synem miliardera, właścicielem klubu piłkarskiego Stade Rennais i prezesem firmy PPR sprowokowały plotki o jej materializmie. Salma wszystkim zaprzeczyła. W 2007 parze urodziła się córka, Valentina Paloma. Aktorka unika skandali, a życie prywatne utrzymuje w tajemnicy.

Głos w sprawie #MeToo

Aktorka angażuje się także w akcje charytatywne. Podczas ruchu #MeToo wyjawiła, że współpraca z Henrym Weinsteinem na planie "Fridy" nie jest miłym wspomnieniem. W eseju dla "New York Timesa" opowiadała o pracy z byłym producentem i seksualnym agresorem. Opowiadała w nim, jak trudnym przeżyciem było zderzenie się z rzeczywistością, w której zasłużony producent okazuje się napastnikiem.

Salma Hayek poświęca dużą część swojego życia na działalność charytatywną. Angażowała się w pomoc fundacji Youth Aids w szerzeniu wiedzy na temat wirusa HIV. Współpracuje z fundacją Kering, aby wspierać ofiary przemocy domowej. Salma Hayek wspiera ideę siostrzeństwa, a pomoc kobietom jest dla niej ważna.

