10. "Pulp Fiction", reż. Quentin Tarantino

Na 10. miejscu najpopularniejszych filmów wszech czasów według portalu Letterboxd znalazł się film w reżyserii Quentina Tarantino - " Pulp Fiction ". Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i Oscarem za scenariusz dziś uchodzi za kultowy. Film stał się przepustką Tarantino do sławy i międzynarodowego uznania.

Płatni mordercy, Jules (Samuel L.Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Vincent dostaje kolejną robotę - na czas nieobecności gangstera w mieście, ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika.

Reklama

9. "Batman", reż. Matt Reeves

Na 9. miejscu uplasował się tytuł z 2022 roku w reżyserii Matta Reevesa - "Batman". W tytułowego bohatera wcielił się gwiazdor "Zmierzchu" i dawny obiekt westchnień milionów nastolatek, Robert Pattinson .

Dwa lata pod postacią Batmana i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników w tym Alfreda Pennywortha (Andy Serkis) oraz porucznika Jamesa Gordona (Jeffrey Wright) - i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości. Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

"Batman" zarobił w kinach na całym świecie 760 milionów dolarów, a 45 dni po premierze trafił na platformę HBO Max, gdzie dalej cieszy się powodzeniem.

8. "Na noże", reż. Rian Johnson

Dzień po swoich 85. urodzinach znany autor powieści kryminalnych Harlan Trombley (Christopher Plummer) zostaje znaleziony martwy. Śledztwo prowadzi dociekliwy detektyw Benoit Blanc (Daniel Craig), który podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata (Ana de Armas). Poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca "bliscy" Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do ostatniej chwili pozostanie zagadką. Film był nominowany do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Zdobył 10 nagród, m.in. 4 Saturny za: najlepszy thriller, najlepszy film w technologii 4K, najlepszy montaż i najlepszą drugoplanową rolę żeńską (Ana de Armas).

Według portalu Letterboxd "Na noże" w reżyserii Riana Johnsona jest ósmym najpopularniejszym filmem.

Zdjęcie "Na noże" / materiały prasowe

7. "Interstellar", reż. Christopher Nolan

W filmie "Interstellar" w reżyserii uznanego twórcy filmowego Christophera Nolana, występują zdobywcy Oscarów: Matthew McConaughey i Anne Hathaway, zdobywczyni Oscara Jessica Chastain, Bill Irwin, a także nagrodzeni Oscarami Ellen Burstyn i Michael Caine.

Gdy okazuje się, że nasz czas na Ziemi dobiega końca, zespół odkrywców wyrusza na najważniejszą misję w dziejach ludzkości. Badacze podróżują poza granice naszej galaktyki, aby przekonać się, czy rasa ludzka ma szansę przetrwać wśród gwiazd.

Ten poruszający dramat sci-fi znalazł się na siódmym miejscu w rankingu najpopularniejszych filmów według Letterboxd.

6. "Spider-Man: Uniwersum", reż. Rodney Rothman, Peter Ramsey, Bob Persichetti

"Spider-Man: Uniwersum" opowiada historię nastoletniego Milesa Moralesa, który po tym, jak zostaje ugryziony przez pająka, zauważa u siebie niezwykłe moce. Szybko uświadamia sobie, że nie jest jedynym istniejącym Spider-Manem. Pozostali działają w innych, równoległych uniwersach i niedługo będą musieli ze sobą współpracować, by pokonać złowrogiego Kingpina.

Animacja uplasowała się na szóstym miejscu najpopularniejszych filmów według Letterboxd.

5. "Joker", reż. Todd Phillips

Na piątym miejscu znalazł się "Joker" Todda Phillipsa z laureatem Oscara Joaquinem Phoenixem w tytułowej roli. Film opowiada historię jednego z cieszących się najgorszą sławą przestępców uniwersum DC - Jokera po raz pierwszy na wielkim ekranie. Arthur Fleck, amatorski komik, zaczyna prowadzić życie pełne przestępczości i chaosu w Gotham City, stając się jednocześnie najbardziej psychopatycznym przestępcą.

Zdjęcie "Joker" / materiały prasowe

4. "Podziemny krąg", reż. David Fincher

Czwarte miejsce w rankingu należy do filmu w reżyserii Davida Finchera - "Podziemny krąg". Opowiada o dwóch mężczyznach, którzy zakładają tytułowy klub walki na gołe pięści ("Fight Club"). To filmowy Narrator (w tej roli Edward Norton) oraz jego całkowite przeciwieństwo - Tyler Durden (Brad Pitt). Wkrótce zainicjowany przez nich "Podziemny krąg" rośnie w siłę i obejmuje swym zasięgiem cały kraj, a jego członkowie wyżywają się w kolejnych aktach anarchii, wandalizmu i terroryzmu zagrażającym porządkowi publicznemu.

3. "Wszystko wszędzie naraz", reż. Daniel Scheinert, Daniel Kwan

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

"Wszystko wszędzie naraz" w 2023 roku zdobyło aż siedem Oscarów, w tym najważniejszą statuetkę - dla najlepszego filmu. Akademia nagrodziła go też w kategoriach: "najlepsza reżyseria" (Daniel Scheinert, Daniel Kwan), "najlepszy scenariusz oryginalny" (Daniel Scheinert, Daniel Kwan), "najlepsza aktorka" (Michelle Yeoh), "najlepsza aktorka drugoplanowa" (Jamie Lee Curtis), "najlepszy aktor drugoplanowy" (Ke Huy Quan) i "najlepszy montaż" (Paul Rodgers).

Według Letterboxd jest trzecim najpopularniejszym filmem wszech czasów.

Zdjęcie Kadr z filmu "Wszystko wszędzie naraz" / materiały prasowe

2. "Barbie", reż. Greta Gerwig

"Barbie", amerykańska komedia pod reżyserią Grety Gerwig, to pełnometrażowy film aktorski osadzony w cukierkowo różowym Barbielandzie. W filmie śledzimy historię lalki Barbie (w tej roli Margot Robbie), która staje przed kryzysem egzystencjalnym, odmieniającym jej idealne, beztroskie życie. Ryan Gosling wciela się w rolę Kena.

Film w reżyserii Grety Gerwig, zdobył szczególną uwagę widzów, bijąc rekordy box office z imponującymi 1,4 mld dolarów dochodu i najlepszym weekendem otwarcia (162 mln dolarów), ustanawiając się jako najbardziej dochodowy film niesequelowy, nierebootowany i niesuperbohaterski, wyreżyserowany przez kobietę.

Film zadebiutował w kinach w lipcu tego roku i zdążył stać się jednym z najpopularniejszych filmów wszech czasów. W rankingu Letterboxd znalazł się na drugim miejscu.

1. "Parasite", reż. Bong Joon-ho

Dzieło Bonga Joon-ho o tytule "Parasite" to łącząca elementy dramatu obyczajowego, thrillera i czarnej komedii opowieść o dwóch rodzinach należących do różnych klas społecznych. Do zderzenia dwóch światów dochodzi, gdy Ki-woo (Choi Woo-sik) - syn z bezrobotnej rodziny Kimów, otrzymuje ofertę pracy w charakterze korepetytora języka angielskiego zamożnej dziewczyny. W malowniczo położonej, luksusowej posiadłości rodziny Parków, Ki-woo szuka możliwości zatrudnienia dla swoich najbliższych. Seria niespodziewanych zdarzeń stawia bogatych i biednych przed koniecznością skonfrontowania swoich stylów życia.

Południowokoreański reżyser okazał się niespodziewanym triumfatorem oscarowej gali - poza statuetką dla najlepszego filmu międzynarodowego, twórcę nagrodzono również Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny, najlepszą reżyserię oraz najlepszy film.