Najpopularniejsze filmy o wampirach znikają z Netfliksa! Masz mało czasu

Oprac.: Kinga Szarlej
Wiadomości
1 godz. 56 minut temu

"Zmierzch" to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych młodzieżowych serii książek, która została przeniesiona na wielki ekran. Filmy z Kristen Stewart i Robertem Pattinsonem okazały się ogromnym hitem, który na zawsze zapisał się w historii kina. Dla tych, którzy chcieliby nadrobić wszystkie filmy z serii, jest ona dostępna na Netfliksie. Niestety, już za chwilę zniknie z oferty serwisu. Zostało tylko kilka dni!

"Zmierzch" podbił serca widzów na całym świecie

Pierwszy film z serii "Zmierzch" zadebiutował w kinach w 2008 roku i okazał się ogromnym hitem. Młodzież, ale i nie tylko, chętnie wybierała się na seanse, by zobaczyć historię miłości Belli i Edwarda. Pierwsza odsłona przez kolejne lata doczekała się kilku kontynuacji, które zostały zekranizowane również na podstawie książek Stephanie Meyer. Wszyscy śledzili uniwersum wampirów.

Główne role w filmach zagrali Kristen Stewart i Robert Pattinson. W przyjaciela Belli wcielił się Taylor Lautner, a na ekranie oglądaliśmy również Nikki Reed, Ashley Greene, Kellana Lutza, Petera Facinelli, Annę Kendrick, Jacksona Rathbone'a, Elizabeth Reaser, Gila Birminghama, Catherine Grimme czy Justina Chona.

Wampiry znikają z Netfliksa! Spiesz się

Cała saga rodu Cullenów dostępna jest na Netfliksie. W jej skład wchodzą ekranizacje, które wymieniamy w kolejności premier:

  • "Zmierzch" (2008),
  • "Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu" (2009).
  • "Saga Zmierzch: Zaćmienie" (2010).
  • "Saga Zmierzch: Przed świtem - część 1" (2011),
  • "Saga Zmierzch: Przed świtem - część 2" (2012).

Niestety, okazuje się, że uwielbiane filmy już za chwilę znikną z oferty serwisu streamingowego. Mamy czas jedynie do 8 grudnia, by nadrobić produkcje! Warto się pospieszyć i przypomnieć sobie ikoniczne filmy o wampirach lub po raz pierwszy obejrzeć serię, która bez dwóch zdań jest kultowym młodzieżowym cyklem.

