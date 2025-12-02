Najpopularniejsze filmy o wampirach znikają z Netfliksa! Masz mało czasu
"Zmierzch" to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych młodzieżowych serii książek, która została przeniesiona na wielki ekran. Filmy z Kristen Stewart i Robertem Pattinsonem okazały się ogromnym hitem, który na zawsze zapisał się w historii kina. Dla tych, którzy chcieliby nadrobić wszystkie filmy z serii, jest ona dostępna na Netfliksie. Niestety, już za chwilę zniknie z oferty serwisu. Zostało tylko kilka dni!
Pierwszy film z serii "Zmierzch" zadebiutował w kinach w 2008 roku i okazał się ogromnym hitem. Młodzież, ale i nie tylko, chętnie wybierała się na seanse, by zobaczyć historię miłości Belli i Edwarda. Pierwsza odsłona przez kolejne lata doczekała się kilku kontynuacji, które zostały zekranizowane również na podstawie książek Stephanie Meyer. Wszyscy śledzili uniwersum wampirów.
Główne role w filmach zagrali Kristen Stewart i Robert Pattinson. W przyjaciela Belli wcielił się Taylor Lautner, a na ekranie oglądaliśmy również Nikki Reed, Ashley Greene, Kellana Lutza, Petera Facinelli, Annę Kendrick, Jacksona Rathbone'a, Elizabeth Reaser, Gila Birminghama, Catherine Grimme czy Justina Chona.
Cała saga rodu Cullenów dostępna jest na Netfliksie. W jej skład wchodzą ekranizacje, które wymieniamy w kolejności premier:
- "Zmierzch" (2008),
- "Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu" (2009).
- "Saga Zmierzch: Zaćmienie" (2010).
- "Saga Zmierzch: Przed świtem - część 1" (2011),
- "Saga Zmierzch: Przed świtem - część 2" (2012).
Niestety, okazuje się, że uwielbiane filmy już za chwilę znikną z oferty serwisu streamingowego. Mamy czas jedynie do 8 grudnia, by nadrobić produkcje! Warto się pospieszyć i przypomnieć sobie ikoniczne filmy o wampirach lub po raz pierwszy obejrzeć serię, która bez dwóch zdań jest kultowym młodzieżowym cyklem.
