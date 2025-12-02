"Zmierzch" podbił serca widzów na całym świecie

Pierwszy film z serii "Zmierzch" zadebiutował w kinach w 2008 roku i okazał się ogromnym hitem. Młodzież, ale i nie tylko, chętnie wybierała się na seanse, by zobaczyć historię miłości Belli i Edwarda. Pierwsza odsłona przez kolejne lata doczekała się kilku kontynuacji, które zostały zekranizowane również na podstawie książek Stephanie Meyer. Wszyscy śledzili uniwersum wampirów.

Główne role w filmach zagrali Kristen Stewart i Robert Pattinson. W przyjaciela Belli wcielił się Taylor Lautner, a na ekranie oglądaliśmy również Nikki Reed, Ashley Greene, Kellana Lutza, Petera Facinelli, Annę Kendrick, Jacksona Rathbone'a, Elizabeth Reaser, Gila Birminghama, Catherine Grimme czy Justina Chona.

Wampiry znikają z Netfliksa! Spiesz się

Cała saga rodu Cullenów dostępna jest na Netfliksie. W jej skład wchodzą ekranizacje, które wymieniamy w kolejności premier:

"Zmierzch" (2008),

"Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu" (2009).

"Saga Zmierzch: Zaćmienie" (2010).

"Saga Zmierzch: Przed świtem - część 1" (2011),

"Saga Zmierzch: Przed świtem - część 2" (2012).

Niestety, okazuje się, że uwielbiane filmy już za chwilę znikną z oferty serwisu streamingowego. Mamy czas jedynie do 8 grudnia, by nadrobić produkcje! Warto się pospieszyć i przypomnieć sobie ikoniczne filmy o wampirach lub po raz pierwszy obejrzeć serię, która bez dwóch zdań jest kultowym młodzieżowym cyklem.



