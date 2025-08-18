Najpopularniejsi twórcy w polskim internecie pokażą swoje prywatne życie

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" w kinach

Gdzie odbyła się uroczystość? Kto towarzyszył im w tym szczególnym dniu? Czyjego projektu miała na sobie suknię ślubną Wersow? I najważniejsze: jak pielęgnować miłość w bezwzględnym cyfrowym świecie?

Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już 3 października, gdy film dokumentalny "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" trafi na ekrany kin.



Zobaczcie teaser filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online".

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci. Od lat na szczycie. Tak samo długo... "na językach". Teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi.

Film "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, pokazuje presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.

Reżyserem filmu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" jest Krystian Kuczkowski - autor kinowych hitów dokumentalnych o Annie Przybylskiej, Buddzie, Sanah. Autorami zdjęć są Maciej Gruda i Mateusz Sawicki, producentami Laniakea Pictures i Cinema Craft. Za dystrybucję odpowiada Next Film.

Dokument "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" trafi na ekrany polskich kin 3 października.

