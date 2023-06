W dniach 18-20 sierpnia Płock stanie się komediową stolicą Europy - ruszy druga edycja Big Festivalowski - jedynego takiego Festiwalu Sztuki Pozytywnej w Europie. Jego wyjątkową częścią będzie sobotnia gala stand-up’u, skomponowana z zespołu sześciu komików i komiczek, których żarty biją rekordy popularności na żywo i na Youtubie. Wiolka Walaszczyk, Antek Syrek-Dąbrowski, Cezary Ponttefski, Bartek Walos, Agnieszka Matan i Bartek Zalewski przyjadą z całej Polski, żeby w festiwalowych szlafrokach dać publiczności ponad dwie godziny absurdu i inteligentnego humoru.

Sprzedaż biletów na galę już ruszyła na stronach i aplikacji Going. Właściciele trzydniowego karnetu na festiwal mają specjalną zniżkę na galę.

Stand-uperów nie możemy porównać do żywiołów, bo ich jest szóstka, a żywioły są cztery, więc nawet w naturze brakuje wystarczającego odpowiednika dla ich energii i stylu. Będzie to na pewno najśmieszniejszy wieczór na Festiwalu. Oprócz stand-uperów uczestników festiwalu zauroczą żartami aktorzy i twórcy świetnie przyjętych komedii - między innymi Paulina Gałązka, Piotr Cyrwus, Piotr Głowacki czy Tomasz Włosok, serialu "The Office PL" czy znanego warszawskiego Klubu Komediowego.

Spotkania z twórcami, sztafeta dubbingowa filmów klasy B, przegląd cringowych reklam, czy komediowego contentu internetowego to tylko część przygotowanych atrakcji. Goście festiwalu będą mogli obejrzeć najlepsze światowe komedie, zwiedzić Muzeum Memów (drugie na świecie, po odległym Hong-Kongu), wziąć udział w różnorodnych masterclassach i warsztatach, w tym aktorskich, filmowych, improwizacji komediowej. W ciągu dnia podniebienia gości zaskoczą gotujące babcie przy Disco Italiano, a wieczorem wszyscy będą bawić się w Klubie Festivalowskim.





"Chcemy Was zarazić jakościową sztuką pozytywną. Nasz festiwal jest otwarty dla wszystkich. Zapraszamy widzów, amatorów dobrej zabawy i jakościowego humoru, jak i twórców komediowych - zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę uczestnicząc w panelach dyskusyjnych czy specjalnie zaprojektowanych warsztatach tematycznych" - przekonuje pochodzący z Płocka pomysłodawca i Dyrektor Artystyczny festiwalu Aleksander Pietrzak, znany kinowej widowni dzięki filmom "Czarna Owca" czy "Juliusz" .

Festiwal inspirowany jest kultową komedią "Big Lebowski" autorstwa braci Coen. W trakcie tych trzech dni organizatorzy zaproszą do świata komedii i miękkich emocji, bez sztywnych bankietów i VIP-owskiego traktowania.

Wiolka Walaszczyk

Wiolka to stand-uperka, improwizatorka, twórczyni skeczów komediowych oraz reklam. Nieposkromiony wulkan energii, który przebojem wdarł się na scenę stand-upową, zaskarbiając sympatię fanów absurdalnych pomysłów oraz bezkompromisowej komedii.

Pierwsze sceniczne kroki postawiła w 2007 roku, współtworząc legendarną już grupę W Gorącej Wodzie Kompani. Dała się tam poznać jako błyskotliwa, niepokorna i nieprawdopodobnie śmieszna improwizatorka, obok której nie można przejść obojętnie. Publika pokochała jej niewyparzony język i ogromny dystans, które okazały się świetnym połączeniem oraz znakiem rozpoznawczym gdańskiej komiczki.

Antoni Syrek-Dąbrowski

Komik, improwizator, scenarzysta, aktor. Działa na scenie komediowej od 2010 roku. Wziął udział w takich programach jak: HBO Stand-up Comedy Club, Comedy Central Prezentuje: Stand-up! oraz Tylko dla dorosłych w TVP2. Udało mu się również zakwalifikować do programu Stand-up Express - kolaboracji komików z całej Europy Wschodniej, gdzie występował po angielsku. Improwizacji komediowej uczył się od mistrzów tej formy w teatrze "iO" w Chicago. Improwizuje od 2011 roku w teatrze "Hofesinka", który można oglądać na deskach warszawskich klubów.

Cezary Ponttefski

Jego domeną jest absurdalny humor dla wytrawnych miłośników komedii, których budzą już zbyt bezpośrednie żarty i chłop przebrany za babę. Zrobił w życiu parę śmiesznych rzeczy, na wielu scenach bywał, roastował Popka, mogliście go oglądać na antenie Comedy Central.

Bartek Walos

Ma w zanadrzu niejednego asa. Wychowany w wypożyczalni kaset wideo komik typu "facio z mikrofonem", prywatnie miłośnik kina wszelkich klas i gatunków oraz mól festiwalowy.

Agnieszka Matan

Komiczka stołeczna, improwizatorka, stand-uperka i scenarzystka. Współtwórczyni warszawskich scen komediowych. Jest przeciwieństwem popularnej opinii, wedle której "jesteś dorosły - więc wiesz, co robisz". W swoich programach rozprawia się z tym mitem. Kocha taksówki i dobrą zabawę. Nie znosi crocksów i harcerzy. Niczego nie wygrała i niczego nie przegrała. Osoby preferujące kontakt online zaprasza na profile Halo Matan.

Bartosz Zalewski

Urodzony we Wrocławiu, zamieszkały we Warszawie, sercem trzeciego świata drugiej kategorii obywatel, nakazem poszukiwany. Występuje od 2010, nie roku lecz wrażenia przypisanemu tej liczbie. Ma na koncie występy telewizyjne, roasty, nagrania solowe, podcasty i stanowczo za mało pieniędzy, proszę mu je dać.

