Najnowszy zwiastun epickiego widowiska legendy kina. Wbija w fotel

"Gwiazdozbiór Psa" to najnowszy film Ridleya Scotta ("Gladiator", "Obcy: ósmy pasażer Nostromo", "Łowca androidów") na podstawie powieści Petera Hellera, autora m.in. "The Guide" i "The River".

"Gwiazdozbiór Psa": o czym opowiada film Ridleya Scotta?

Gwiazdozbiór…" przedstawia losy Higa, pogrążonego w żałobie pilota, który w wyniku tragicznych zdarzeń stracił wszystko. W świecie po apokalipsie mieszka samotnie w hangarze na małym opuszczonym lotnisku.

Jak czytamy w opisie filmu: "Hig zabezpiecza strefę ochronną lotniska, a od czasu do czasu wymyka się w góry, by łowić ryby i udawać przed samym sobą, że wszystko jest jak dawniej.

Ale kiedy w pokładowym radiu natrafia na transmisję z innego lotniska, budzi się tkwiąca w nim głęboko nadzieja, że gdzieś istnieje inne, lepsze życie, podobne do tego, które utracił. Ryzykując wszystko, Hig wyrusza na wyprawę tam, skąd nie będzie już mógł powrócić, nie tankując: kieruje się do źródła zaszumionego sygnału radiowego".

W roli Higa zobaczymy znanego z netfliksowego "Frankensteina" oraz serialu "Euforia" Jacoba Elordiego. W produkcji występują również Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce i Benedict Wong.

"Gwiazdozbiór Psa": kiedy premiera?

Właśnie udostępniono zwiastun filmu. Możecie zobaczyć go tutaj. Premierę "Gwiazdozbioru Psa" zaplanowano w kinach na sierpień 2026 roku.

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