Werner Herzog odrzucił zaproszenie organizatorów Cannes. Premiera "Bucking Fastard" przełożona

Słynny niemiecki reżyser Werner Herzog nie pojawi się z najnowszym filmem na festiwalu w Cannes. Powód? Organizatorzy nie zakwalifikowali produkcji "Bucking Fastard" do Konkursu Głównego. Zaproponowali jednak artyście, że pokażą tytuł w innej sekcji. To okazało się nie być dla niego wystarczające.

Osoby związane z produkcją zauważają, że siłą filmu są kreacje sióstr Rooney oraz Kate Mary, które mogłyby powalczyć o nagrodę w aktorskiej kategorii. Jeśli jednak tytuł nie zostałby pokazany w sekcji konkursowej, gwiazdy straciłyby tę szansę. Herzog poczeka więc z premierą, wybierając na miejsce pierwszego pokazu Festiwal Filmowy w Wenecji.

Warto podkreślić, że nie jest on jedyną osobą, która w ostatnich latach odrzuciła zaproszenie organizatorów wydarzenia na Lazurowym Wybrzeżu. W niemal identycznej sytuacji w ubiegłym roku znalazł się Jim Jarmusch i jego film "Father, Mother, Sister, Brother". Z racji tego, że produkcja nie zakwalifikowała się do Konkursu Głównego, reżyser całkowicie zrezygnował z premiery w Cannes. Jak zauważył artysta, wybór ma silny związek z kwestiami biznesowymi.

"Konkurs jest dla mnie bardzo ważny - nie ze względu na samą rywalizację, ale na profil promocyjny przy premierze. Dzięki temu mogę zacząć spłacać inwestorów i kręcić kolejny film. Nie chodzi o same nagrody" - tłumaczył Jarmusch.

Ostatecznie reżyser pokazał swoją produkcję na festiwalu w Wenecji i z dzisiejszej perspektywy wiemy już, że było to doskonałe posunięcie; "Father, Mother, Sister, Brother" otrzymał bowiem Złotego Lwa za najlepszy film.

"Bucking Fastard": o czym opowiada nowy film Wernera Herzoga?

Fabuła produkcji oparta jest na głośnej sprawie bliźniaczek Fredy i Grety Chaplin. Na początku lat 80. znalazły się w centrum zainteresowania brytyjskich tabloidów z powodu nękania swojego sąsiada. Sąd orzekł wobec nich zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego.

Herzog wyraził zamiar nakręcenia filmu w swojej książce "Every Man for Himself and God Against All: A Memoir". Postacie sióstr Chaplin zainteresowały go, ponieważ potrafiły one mówić synchronicznie. Podczas swoich zeznań popełniły ten sam błąd, stąd tytuł "Bucking Fastard".

Dla Herzoga będzie to pierwszy film fabularny od czasu "Spółki rodzinnej" z 2019 roku. W kinach ostatni raz gościł w 2022 roku; wtedy wówczas ukazał się jego dokument "Scena myśli".

