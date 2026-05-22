Najnowszy film David Finchera w Netfliksie i w kinach. Cliff Booth wraca na ekran

Cliff Booth wraca w filmie Netfliksa

Film Quentina Tarantino "Pewnego razu... w Hollywood" debiutował w Cannes w 2019 roku i przedstawiał losy Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio), przebrzmiałego gwiazdora, oraz mieszkającej w jego sąsiedztwie Sharon Tate (Margot Robbie), aktorce i żonie Romana Polańskiego. Pitt wcielił się w Cliffa Bootha, kaskadera i najlepszego przyjaciela Daltona.

W tym roku Booth powróci w filmie Netfliksa, który powstał na podstawie scenariusza Tarantino. Za kamerą stanął David Fincher.

Przygody Cliffa Bootha w kinach i w Netfliksie

W produkcji tytułowy bohater ma porzucić świat popisów kaskaderskich. Zamiast tego stanie się tzw. fixerem - człowiekiem do zadań specjalnych, który działa na zlecenie hollywoodzkich bossów, gdy trzeba zatuszować kontrowersje lub usunąć niewygodne osoby z pola widzenia.

Oprócz Brada Pitta, który za swoją rolę w "Pewnego razu... w Hollywood" otrzymał Oscara, w filmie wystąpią Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II i Peter Weller.

Najnowszy film Finchera z datą premiery

Film zadebiutuje w Netfliksie 23 grudnia 2026 roku, a 25 listopada w kinach IMAX.

Zobacz też: Kultowy bohater wraca w nowej misji. Film, który powinien być serialem