Najnowsza odsłona kultowego cyklu. Plotki o obsadzie obiegły media

"X-Men": scenarzyści "Awantury" i "The Bear" na pokładzie

W rozmowie z serwisem Collider reżyser filmu Jake Schreier (odpowiedzialny za "Thunderbolts") wyjawił, że do projektu dołączyła dwójka scenarzystów, z którą współpracował przy innych uznanych tytułach - Lee Sung Jin i Joanna Calo. Jin to twórca świetnie przyjętej "Awantury", Calo - scenarzystka "The Bear".

"Nadal prowadzimy prace wstępne. Jedną z ekscytujących rzeczy, jakie łączą "Awanturę" i ten projekt jest to, że Sonny [Lee Sung Ji] i Joanna [Calo] pracowali nad najnowszym sezonem. Znaczy, "Awantura" to serial Sonny'ego, a ja oraz Joanna współpracowaliśmy nad drugą serią, w wcześniej - przy pierwszym sezonie i 'Thunderbolts'. Teraz dołączyli do mnie i pracują nad scenariuszem, co jest bardzo ekscytujące - fajnie jest znowu zebrać ekipę".

"X-Men": Peter Claffey z hitu HBO w roli Bestii?

Mało tego, pojawił się kolejne plotki dotyczące obsady. Wcześniej mówiono, że w obsadzie znajdą się Sadie Sink (Jean Grey) i Harris Dickinson (Cyklop). John Rocha (HotMic), jedna z "dobrze poinformowanych osób", wyjawił, że Rogue ma zagrać Odessa A'Zion ("Wielki Marty"), a Peter Claffey ("Rycerz Siedmiu Królestw") - Bestię.

"X-Men": bohaterowie kultowych komiksów

Komiksy o X-Men ukazują się od 1963 roku. Opowiadają one o osobach obdarzonych nadludzkimi zdolnościami, zwanymi mutantami. Filmowa seria o ich przygodach powstawała dla wytwórni 20th Century Fox w latach 2000-2020. W jej skład wchodzi 13 filmów. Cykl został symbolicznie zamknięty w 2024 roku w "Deadpoolu & Wolverinie".

