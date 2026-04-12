Najnowsza odsłona kultowego cyklu. Plotki o obsadzie obiegły media

Katarzyna Ulman

Prace nad najnowszą odsłoną przygód X-Menów, tym razem już jako części Kinowego Uniwersum Marvela, idą pełną parą. Jak głoszą plotki, za kulisami doszło do kilku personalnych zmian, pojawiły się też nowe informacje dotyczące ewentualnej obsady. Te jednak trzeba przyjąć z dużym dystansem.

Peter Claffey zagra Bestię?
Peter Claffey Mike Marsland/Getty Images for Sky & NOWGetty Images

"X-Men": scenarzyści "Awantury" i "The Bear" na pokładzie

W rozmowie z serwisem Collider reżyser filmu Jake Schreier (odpowiedzialny za "Thunderbolts") wyjawił, że do projektu dołączyła dwójka scenarzystów, z którą współpracował przy innych uznanych tytułach - Lee Sung Jin i Joanna Calo. Jin to twórca świetnie przyjętej "Awantury", Calo - scenarzystka "The Bear".

"Nadal prowadzimy prace wstępne. Jedną z ekscytujących rzeczy, jakie łączą "Awanturę" i ten projekt jest to, że Sonny [Lee Sung Ji] i Joanna [Calo] pracowali nad najnowszym sezonem. Znaczy, "Awantura" to serial Sonny'ego, a ja oraz Joanna współpracowaliśmy nad drugą serią, w wcześniej - przy pierwszym sezonie i 'Thunderbolts'. Teraz dołączyli do mnie i pracują nad scenariuszem, co jest bardzo ekscytujące - fajnie jest znowu zebrać ekipę".

"X-Men": Peter Claffey z hitu HBO w roli Bestii?

Mało tego, pojawił się kolejne plotki dotyczące obsady. Wcześniej mówiono, że w obsadzie znajdą się Sadie Sink (Jean Grey) i Harris Dickinson (Cyklop). John Rocha (HotMic), jedna z "dobrze poinformowanych osób", wyjawił, że Rogue ma zagrać Odessa A'Zion ("Wielki Marty"), a Peter Claffey ("Rycerz Siedmiu Królestw") - Bestię.

"X-Men": bohaterowie kultowych komiksów

Komiksy o X-Men ukazują się od 1963 roku. Opowiadają one o osobach obdarzonych nadludzkimi zdolnościami, zwanymi mutantami. Filmowa seria o ich przygodach powstawała dla wytwórni 20th Century Fox w latach 2000-2020. W jej skład wchodzi 13 filmów. Cykl został symbolicznie zamknięty w 2024 roku w "Deadpoolu & Wolverinie".

"Łobuz" [trailer]
