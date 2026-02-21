Najnowsza odsłona kultowego cyklu horrorów. Dla niej historia zatacza koło

"Krzyk 7": kultowa seria horrorów

Łącznie seria "Krzyk" zarobiła ponad 900 milionów dolarów na całym świecie. Reżyserią najnowszej odsłony zajmuje się Kevin Williamson, który napisał scenariusz do pierwszej odsłony "Krzyku" z 1996 roku oraz był producentem kolejnych. Premiera siódmej odsłony, po wielu niepowodzeniach, w tym opóźnieniach w produkcji, twórczych zmianach i zmianach w obsadzie, trafi na ekrany kin w lutym 2026 roku - trzydzieści lat po pierwszej części.

"Krzyk 7": Neve Campbell o nowej odsłonie

W filmie "Krzyk 7" zobaczymy powracających do swoich ról Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox, Masona Goodinga, Jasmin Savoy Brown i Scotta Foley'a.

W wywiadzie udzielonym TotalFilm Campbell, którą ostatnio mogliśmy oglądać w piątym sezonie "Prawnika z lincolna", stwierdziła, że w siódmej części dla Sidney historia zatacza koło. Pozwoli jej także uleczyć rany. Przypomnijmy, że to właśnie Sidney była bohaterką pierwszej i późniejszych części. Zabrakło jej w szóstej odsłonie cyklu.

"Historia zatacza koło" - mówi aktorka. "Losy Sidney i jej matki są pełne bólu. Teraz Sidney sama jest matką. Podjęła trudną decyzję o macierzyństwie. Chce zamieszkać w miasteczku, mieć rodzinę i w końcu zapomnieć o przeszłości".

"Krzyk 7": fabuła nowej odsłony

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

