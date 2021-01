"Najmro": Film z Dawidem Ogrodnikiem w kinach dopiero we wrześniu 2021

Trudno uwierzyć, że człowiek, który 29 razy uciekł organom ścigania, był prawdziwą postacią, a nie wymysłem scenarzystów. Zdzisław Najmrodzki, bohater komedii akcji "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" był celebrytą półświatka, królem ucieczek i żywą legendą, której losy śledziła cała Polska. Kobiety go kochały, a mężczyźni podziwiali.

Dawid Ogrodnik w filmie "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" /Robert Pałka /materiały prasowe

Dystrybutor Mówi Serwis zaprezentował właśnie pierwszy plakat promujący produkcję, na którym znalazł się odtwórca głównej roli - Dawid Ogrodnik. Równocześnie z premierą plakatu ogłoszona została nowa data premiery. Film wejdzie do kin 17 września 2021 roku.

Zdjęcie Dawid Ogrodnik na plakacie filmu "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" / Mówi Serwis / materiały prasowe

Reklama

"Zdzisław Najmrodzki w pewnym sensie był superbohaterem PRL. Tworząc tę postać, wykorzystaliśmy kilka najważniejszych faktów z jego życia, ale 'Najmro. Kocha, kradnie, szanuje' to fantazja i fikcja, która ubarwiła prawdziwą historię" - wyjaśnia Mateusz Rakowicz, reżyser i współautor scenariusza.



"Nasz bohater ucieka od szarej rzeczywistości i pragnie sięgać ponad miarę przeciętnego człowieka. Sięgać najwyżej, jak się da. Ludzie w tamtych czasach nie śledzili kronik kryminalnych po to, żeby się przekonać, czy wreszcie go złapano. Chcieli wiedzieć, czy znowu udało mu się uciec" - stwierdza reżyser i dodaje - "Niedawno ukończyliśmy prace, a pierwsi 'testowi' widzowie przyjmują film bardzo entuzjastycznie. Mówią, że 'Najmro. Kocha, kradnie, szanuje' to powiew świeżości, jakiego w polskim kinie nie było od dawna".

"Najmro" 1 / 11 "Najmro" to komedia akcji o królu złodziei i ucieczek. Film inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami z życia Zdzisława Najmrodzkiego, który ośmieszał władze, wymykając się 29 razy organom ścigania. Kobiety go kochały, a mężczyźni - podziwiali. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Robert Pałka udostępnij

Z uwagi na pandemię premiera została przesunięta na jesień - 17 września 2021 roku.



"Ten film jest błyskotliwy i rozrywkowy. To radość kina w czystej postaci. Dlatego zależy nam na tym, żeby ludzie mogli obejrzeć 'Najmro' w pełni zrelaksowani, w poczuciu bezpieczeństwa. Liczymy, że takie warunki będziemy mieli najpóźniej jesienią 2021 roku. Uzbrajamy się zatem w cierpliwość, a tymczasem przygotowujemy serię plakatów, na których łączymy styl retro z nowoczesnością oraz zwiastun, który da widzom przedsmak tej imponującej produkcji" - uzasadnia Paweł Fiłonowicz, dyrektor marketingu z Dystrybucji Mówi Serwis.