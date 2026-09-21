Najlepszy weekend otwarcia kultowej serii. Horror bije rekordy w kinach

"Resident Evil" bije rekordy

"Resident Evil" pobił rekordy. Jeszcze w piątek zagraniczne media spekulowały, że najnowsza odsłona franczyzy, która powstała na motywach popularnej gry komputerowej, pobije rekord serii i zarobi około 50 milionów dolarów. Okazało się, że wynik weekendu otwarcia w box office wypadł jeszcze lepiej.

Jak informuje Deadline, nowy Resident Evil, który na ekrany kin trafił w piątek 18 września, na całym świecie zarobił 108 milionów dolarów. Oznacza to również, że zanotował najlepszy start w historii serii. Przy okazji jest to również, pod względem wpływów, najlepszy film Zacha Creggera ("Zniknięcia" z 2025 roku zarobiły w weekend otwarcia 70 milionów).

Reboot "Resident Evil" przygotował Zach Cregger, reżyser filmu "Barbarzyńcy" z 2022 roku docenionych "Zniknięć" z 2025. Główną rolę gra Austin Abramsa ("Euforia", "Samotne wilki", "The Walking Dead") a na ekranie partnerują mu Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry.

"Resident Evil": filmowe i serialowe adaptacje

Przypomnijmy, że do tej pory nakręcono sześć filmów fabularnych na podstawie gier komputerowych Capcom. Pierwszy z nich zadebiutował na kinowych ekranach w 2002 roku; ostatni - "Resident Evil: Ostatni rozdział" w 2016. Za kamerą stanął Paul W. S. Anderson, a we wszystkich częściach rolę główną zagrała Milla Jovovich.

W 2021 roku na ekrany kin trafił reboot serii - "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City", a na Netflix - serial animowany "Resident Evil: Wieczny mrok" o przygodach Claire i Leona. W 2022 na platformie zadebiutował serial fabularny "Resident Evil: Remedium".

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