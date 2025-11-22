Najlepszy w 2025 roku! Wyjątkowa nagroda dla młodego polskiego reżysera

Kordian Kądziela z "Perspektywą"

"Co za film: feeria pomysłów, humor, śmiech, surrealizm połączony z realizmem, popkulturowy klimat fantasy, autentyczne wzruszenie, i mądrość, tak mądrość! Reżyser bawi się z nami różnymi konwencjami. No i to jest PRAWDZIWE kino!!! Okazuje się, że można połączyć ze sobą wysoką jakość artystyczną z uwielbieniem widzów. Napisano, że to opowieść o pierwszej miłości, dojrzewaniu i elfach, rodzinnych relacjach (zwłaszcza tych między ojcem i synem) oraz odkrywaniu swojej wewnętrznej siły i budowaniu poczucia własnej wartości. Ale ten film to coś więcej, to obraz o potrzebie przemiany, nie chcę używać tu słowa - nawrócenie, film o potrzebie metanoi, czyli zmiany myślenia, czyli postrzegania innych, wtedy dopiero zdobywamy MIŁOŚĆ" - czytamy w uzasadnieniu przygotowanym przez ks. Andrzeja Lutra.



"Chwilę przed wrocławskim przedpremierowym pokazem mojego debiutanckiego filmu odebrałem połączenie z nieznanego mi numeru. Kiedy po drugiej stronie słuchawki powitała mnie Pani Krystyna Cierniak - Morgenstern zrozumiałem, że to nie będzie zwykła rozmowa telefoniczna. Z dużym wzruszeniem przyjąłem z ust Pani Krystyny informację, że zostałem tegorocznym laureatem nagrody imienia jej męża, Janusza Morgensterna. To wyróżnienie jest dla mnie szczególnie istotne, ponieważ debiutancki film Pana Janusza "Do widzenia, do jutra" zrobił na mnie ogromne wrażenie, kiedy obejrzałem go w latach mojej wczesnej dorosłości. Trafiła do mnie jego bezpretensjonalność, lekkość dialogu, niewymuszony humor i młodzieńcza energia. Uwielbiam też niezwykle kreatywną czołówkę tego filmu. Wszystkie te elementy starałem się umieścić także w moim debiutanckim filmie 'LARP. Miłość, trolle i inne questy'. Wspomniany telefon z wieściami odebrałem jako potwierdzenie, że wyżej wymienione składowe dojrzała w moim debiucie Pani Krystyna Cierniak - Morgenstern, za co jestem jej, a także pozostałym członkom kapituły przyznającej tę nagrodę, szczególnie wdzięczny" - powiedział Kordian Kądziela.

"LARP. Miłość, trolle i inne questy": Debiut fabularny Kordiana Kądzieli

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" to przezabawna opowieść o dojrzewaniu, szkole, pierwszej miłości i pewnym wyjątkowym hobby. Pełna akcji i humoru komedia opowiada o nastoletnim uczniu technikum, niezrozumianym przez rodzinę i prześladowanym przez rówieśników z powodu swojej pasji do fantastyki i... odgrywania elfa w grach LARP (live action role-playing). W obsadzie filmu m.in. Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa, Edyta Olszówka, Maciej Bisiorek, Agnieszka Rajda i Michał Balicki. W roli głównej - debiutujący na wielkim ekranie Filip Zaręba.

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz (Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem - męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym - już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica - piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).



Kordian Kądziela to twórca nagradzanych krótkich metraży, scenarzysta i reżyser serialu "Mental", reżyser serialu "1670", wspomnainego filmu pełnometrażowego "LARP. Miłość, trolle i inne questy" oraz spotów reklamowych i teledysków. Miłośnik Śląska, Polski, małych i średnich miast, starych ośrodków wczasowych, angielskiej Premier League i okręgowych rozgrywek piłkarskich.

"Perspektywa": Nagroda dla młodych polskich reżyserów

"Perspektywa" to nagroda przyznawana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. Laureata nagrody wybiera kapituła, która obraduje pod przewodnictwem Krystyny Cierniak-Morgenstern - pomysłodawczyni "Perspektywy". Nagrodę w wysokości 30 tys. zł ufundował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Autorem statuetki jest prof. Adam Myjak.



Pierwszym laureatem "Perspektywy" - za rok 2011 - był Adrian Panek. Reżyser otrzymał statuetkę za swój debiutancki film "Daas". Wśród laureatów znajdują się także: Maria Sadowska, Bodo Kox, Elżbieta Benkowska, Julia Kolberger, Łukasz Ostalski, Katarzyna Jungowska, Maciej Bochniak, Jan P. Matuszyński, Paweł Maślona, Ewa Bukowska, Jan Holoubek, Bartosz Blaschke oraz Klaudiusz Chrostowski. Podczas poprzedniej edycji Nagroda "Perspektywa" trafiła w ręce Korka Bojanowskiego za film "Utrata równowagi".



Uroczyste wręczenie Nagrody im. Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa" odbędzie się w poniedziałek, 24 listopada 2025 roku w kinie Kultura w Warszawie. Organizatorem gali jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich.