"Zobaczysz wszystko"

"Zobaczysz wszystko" skupia się na Elizabeth Holmes, założycielce firmy Theranos, która została skazana na 11 lat więzienia za oszustwo inwestorów i defraudację. Odbywanie wyroku rozpoczęła 30 maja 2023 roku. Na 34 dni przed pójściem do więzienia zaprosiła do swojego domu ekipę dokumentalną, która miała zarejestrować jej codzienność. Na jej czele stał Nathan Fielder - komik znany z seriali "Złoty dotyk Nathana", "The Curse" i "Próba generalna".

Trzygodzinny dokument okazał się niespodziewanym hitem frekwencyjnym. W Stanach Zjednoczonych w każdy kolejny weekend pokazywano go na coraz większej liczbie ekranów. Krytycy nazwali go już jednym z najlepszych filmów roku. "Zobaczysz wszystko" wróżone są nominacje do Oscara - nie tylko za najlepszy dokument, ale także produkcję roku i reżyserię.

Kadr z filmu "Zobaczysz wszystko" A24 Films materiały dystrybutora

"Godzilla Minus Zero"

Kontynuacja "Godzilli Minus One" z 2023 roku. Dwa lata po wydarzeniach z poprzedniego filmu Japonia próbuje wrócić do codzienności po ataku Godzilli. Jednak ponowne pojawienie się potwora okazuje się jeszcze większym zagrożeniem.

Za produkcję "Godzilla Minus Zero" odpowiada zespół twórców pracujących przy poprzedniej odsłonie serii. Poprzednia część powstała przy udziale niewielkiej, 35-osobowej ekipy VFX, a jej efekty wizualne zostały wyróżnione Oscarem. W nowej odsłonie twórcy rozwijają połączenie japońskiej tradycji tokusatsu z nowoczesnymi efektami wizualnymi, sięgając do ponad 70-letniej historii serii.

Kadr z filmu "Godzilla Minus Zero" materiały prasowe

"Przepis na święta"

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy. Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra, przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra - drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary. Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.

Twórczynią "Przepisu na święta" jest aktorka i reżyserka Magdalena Nieć. W obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Stramowski, Zofia Jastrzębska, Sonia Mietielica, Adam Woronowicz, Danuta Stenka i Wiktor Wieczorek.

Kadr z filmu "Przepis na święta" Kino Świat/Karolina Grabowska materiały prasowe

"La perra"

Na odległej, smaganej południowym wiatrem wyspie u wybrzeży chilijskiej Patagonii Silvia wiedzie spokojne życie u boku swojego partnera, utrzymując się ze zbierania alg. Pewnego dnia znajduje porzuconą suczkę i nadaje jej imię Yuri - takie, jakie wybrałaby dla upragnionej córki. Głęboka więź z nieokiełznanym zwierzęciem wypełnia pustkę pozostawioną przez niespełnione pragnienie macierzyństwa. Ich relacja staje się początkiem nieoczekiwanej konfrontacji, w której miłość i czułość ścierają się z gniewem i bolesnymi wspomnieniami z przeszłości, przed którymi Silvia przez lata próbowała uciec.

"La perra" debiutowała w czasie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w sekcji Directors' Fortnight.

"Trzy pożegnania"

Bohaterowie "Trzech pożegnań" Marta i Antonio rozstają się po pozornie błahej sprzeczce. On, utalentowany szef kuchni, ucieka w pracę i zamyka się w świecie kulinarnych ambicji. Ona wycofuje się w milczenie. Z czasem zauważa jednak, że jej stan nie jest wyłącznie reakcją na złamane serce - traci apetyt, a jej ciało zaczyna wysyłać niepokojące sygnały.

Odkrycie poważnego problemu zdrowotnego całkowicie zmienia perspektywę Marty. Smaki stają się intensywniejsze, muzyka porusza ją mocniej niż kiedykolwiek, a budzące się pragnienie przypomina jej, że wciąż chce żyć pełnią życia. To, co początkowo wydawało się historią o końcu miłości, przeradza się w opowieść o odzyskiwaniu kontaktu ze sobą i światem.

Reżyserka Isabel Coixet nie sprowadza tej historii do melodramatycznej opowieści o chorobie. Interesuje ją raczej to, jak świadomość własnej kruchości wpływa na nasze wybory, relacje i sposób odczuwania rzeczywistości. Czy utrata może stać się początkiem? Czy pożegnanie z jedną wersją życia pozwala dostrzec możliwości, których wcześniej nie zauważaliśmy?

Kadr z filmu "Trzy pożegnania" materiały prasowe

"Kot Prot"

Cudownie chimeryczny Kot Prot trafia na duży ekran w pełnometrażowym animowanym debiucie kinowym. To zupełnie nowa, epicka przygoda z kocim pazurem, w której królują psoty, magia i chaos. Robiąc to, co robi najlepiej, Prot - któremu w oryginalnej wersji głosu użyczył Bill Hader - zaraża dzieci radością na swój prześmieszny, charakterystyczny i niespotykanie nonszalancki sposób. Zabiera też widzów w fantastyczną podróż po świecie, którego ci nigdy dotąd nie widzieli.

W filmie nasz bohater podejmuje się najtrudniejszego w swoim życiu zadania dla I.I.I.I. (Instytutu Inicjowania Imaginacji i Inspiracji, sp. z o.o.). Ma pocieszyć Gabby i Sebastiana, rodzeństwo przeżywające trudności w związku z przeprowadzką do innego miasta. Prot jest znany z przesadnego działania, dlatego może to być ostatnia szansa tego wiecznego sprawcy zamieszania, żeby się wykazać. Inaczej może stracić swój magiczny kapelusz!

"Kot Prot" to najnowsza adaptacja uwielbianej książki dla dzieci autorstwa Dr. Seussa.

"Lachtara. Tęsknota"

"Lachtara. Tęsknota" to kino drogi, które z czułością, szorstkim męskim humorem i ironią opowiada o rodzinie, pamięci oraz poszukiwaniu własnych korzeni. Oficjalny zwiastun po raz pierwszy odsłania klimat tej wyjątkowej podróży, prowadzącej przez europejskie krajobrazy i dwa światy - grecki oraz polski.

Ojciec Grek i jego dorosły syn z Polski spotykają się po latach w Atenach. Po śmierci byłej żony i matki muszą wspólnie wrócić do Wałbrzycha, by sprzedać rodzinne mieszkanie. Choć łączy ich wspólna strata, dzieli ich język, temperament i lata niewypowiedzianych pretensji.

W rolach głównych występują Filip Pławiak, znany m.in. z serialu Telewizji Polskiej "Drelich" czy filmu "Biała odwaga" oraz Branko Đurić, którego widzowie mogą pamiętać z oscarowej "Ziemi niczyjej". Partneruje im Sarina Farhadi, aktorka związana z kinem Asghara Farhadiego, w tym z nagrodzonym Oscarem "Rozstaniem". Międzynarodowa obsada podkreśla ponadnarodowy charakter tej historii.

Branko Đurić i Filip Pławiak w scenie z filmu "Lachtara. Tęsknota" materiały dystrybutora

"George Michael: The Faith Tour"

Wyreżyserowany przez wieloletnich współpracowników Andy'ego Morahana i Davida Austina nowy film zawiera materiał nakręcony w słynnym Palais Omnisports de Paris-Bercy podczas europejskiej części trasy Faith Tour w 1988 roku.

"George Michael: The Faith Tour" składa się z ujęć zmontowanych z materiału nakręconego 14 kamerami na taśmie 35 mm w ciągu dwóch nocy, przedstawiających 24-letniego piosenkarza u szczytu kariery.

"Szwagier"

Rodzinę Gajdów poznajemy na ślubie Ewy i Bronisława, którzy jak każda młoda para wierzą, że będą ze sobą na zawsze. Jednak nie od dziś wiadomo, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach, a w rzeczywistości bywa różnie. Mijają lata i w małżeństwie Ewy pojawiają się pierwsze rysy, a rodzina, która powinna się wspierać, wybiera pozory i odwraca wzrok od problemów. Impas trwa. Dopiero gdy w końcu dojdzie do eskalacji przemocy rodzinnej, wobec której wymiar sprawiedliwości jest bezsilny, rodzina Gajdów podejmuje działania. Jednak jest już za późno na rozmowę i jedyne, co zostaje, to zareagować przemocą na przemoc.

"Szwagier" to nowy film reżysera Szymona Jakubowskiego ("Jak żyć?"), który jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Paulina Gałązka ("Zamach na papieża"), Aleksandra Adamska ("Ślub doskonały"), Aleksandra Konieczna ("Ostatnia rodzina"), Maciej Kosiacki ("Kulej. Dwie strony medalu"), Arkadiusz Detmer ("Symetria") i Tomasz Sobczak ("Generał - zamach na Gibraltarze").

Paulina Gałązka w scenie z filmu "Szwagier" materiały prasowe

"Razem czy osobno"

"Razem czy osobno" to włoska komedia romantyczna o bliskości, niezależności i sztuce kompromisu.

Alessandra jest błyskotliwą i lubianą nauczycielką. Ceni niezależność i życie na własnych zasadach. Valerio wydaje się jej całkowitym przeciwieństwem - swobodny, ale przywiązany do tradycyjnych przekonań i nie lubi nigdy dodatkowych problemów.

Ich przypadkowe spotkanie w tramwaju rozpala iskrę namiętności. To miała być tylko jedna namiętna noc, ale następnego dnia okazuje się, że pracują w tym samym miejscu. A to jeszcze nie koniec niespodzianek… Czy dwoje dorosłych ludzi, którzy zupełnie inaczej rozumieją miłość, związek i wspólne życie, może stworzyć wspólne zasady?

"Niesamowite przygody skarpetek 4: Do roboty!"

Iść za głosem serca i robić to, co się kocha - tymi mądrymi słowami kierują się wszystkie skarpetki! Dzięki odwadze w próbowaniu nowych rzeczy oraz dzięki wrodzonemu entuzjazmowi nietypowi bohaterowie ruszają w świat, gotowi na nowe przygody. Kto powiedział, że skarpetka nie może zostać kulinarną celebrytką, odkrywcą żeglującym dookoła świata czy pomocnikiem Świętego Mikołaja? Skarpetki są zawsze chętne do roboty i wciąż zaskakują! Trzymajcie się mocno kinowych foteli, bo będzie się działo!