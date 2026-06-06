"Ostatni wiking" (2025)

Po czternastu latach odsiadki Anker (Nikolaj Lie Kaas) wychodzi z więzienia z jednym celem: odzyskać zrabowaną fortunę. Problem w tym, że łup ukrył jego brat, Manfred (Mads Mikkelsen), który dziś przedstawia się jako John Lennon i dryfuje we własnym świecie zaburzonej tożsamości. Stan brata jest dla Ankera torturą, a próby współpracy stanowią ogromne wyzwanie. Mężczyzna nie może jednak odpuścić - to jego jedyna szansa na odzyskanie majątku. Po drodze sprawy się komplikują, a kluczem do sukcesu okazuje się... reaktywacja The Beatlesów?

Produkcja świetnie manewruje między coraz zabawniejszymi pomysłami bohaterów, jednocześnie dotykając poważnych spraw. Porywa od pierwszych minut i nie wypuszcza do ostatniej sekundy.

"Teściowie 3" (2025)

Polacy pokochali tych bohaterów, a na HBO Max można zobaczyć już trzecią odsłonę uwielbianej komedii. Tym razem rodzina spotyka się na chrzcie, ale lista gości nie pozostawia wątpliwości - będzie gorąco. Brzmi jak początek dowcipu: na salę wchodzą milczący pradziadek, para młodych rodziców, terapeutka, babcia-lewaczka i Andrzej.

Na ekranie oglądamy plejadę gwiazd: Izabelę Kunę, Adama Woronowicza, Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Magdalenę Popławską, Wojciecha Mecwaldowskiego i Joachima Lamżę.

"Trzecia odsłona 'Teściów' serwuje żart za żartem, skecz za skeczem. Śmiejemy się z samych siebie, z naszych rodzinnych absurdów, z narodowych przywar. To śmiech oczyszczający, pozwalający złapać dystans" - pisała Justyna Miś w recenzji Interii. Zdecydowanie warto sprawdzić!

"Millerowie" (2013)

Główny bohater "Millerów", David Burke (Jason Sudeikis), jest dilerem średniego szczebla. Jego klientami są kucharze i matki, ale nie dzieci - ma przecież skrupuły. Co może pójść nie tak? Wiele rzeczy. David na własnej skórze odczuwa, że żaden dobry uczynek nie uchodzi bezkarnie. Kiedy próbuje pomóc nastolatkom z sąsiedztwa, napadają go zbiry, którzy kradną mu towar i pieniądze, przez co staje się dłużnikiem dostawcy - Brada (Ed Helms). Aby zacząć od nowa i zachować życie, David musi stać się przemytnikiem na dużą skalę. Z pomocą sąsiadów wymyśla sprytny plan: jako udawana rodzina pakują się do kampera i 4 lipca wyruszają w stronę granicy z Meksykiem. Co może się nie udać?

To lekka, zakręcona i przyjemna komedia, w sam raz na nadchodzące ciepłe weekendy.

"Żona na niby" (2011)

Ranking nie byłby kompletny bez Adama Sandlera! "Żona na niby" to szalona komedia pomyłek, w której u boku Sandlera występuje Jennifer Aniston.

Danny Maccabee (Adam Sandler) spotyka dziewczynę swoich marzeń (Brooklyn Decker). By zakamuflować lekkomyślnie powiedziane kłamstwo, mężczyzna zmusza swoją lojalną asystentkę Katherine (Jennifer Aniston) do udawania jego wkrótce byłej żony. Kiedy pojawiają się kolejne kłamstwa, zatuszować je pomagają dzieci Katherine. Wkrótce wszyscy trafiają na Hawaje, gdzie czeka ich absurdalny, wymykający się spod kontroli weekend, który ujawnia granice wytrzymałości bohaterów oraz to, jak daleko można posunąć się dla miłości.

"Miłość i inne używki" (2010)

Film skupia się na Jamie Randallu, pewnym siebie przedstawicielu handlowym branży farmaceutycznej, oraz Maggie Murdock, niezależnej młodej kobiecie zmagającej się z postępującą chorobą. Ich relacja zaczyna się jako luźna i niezobowiązująca, oparta głównie na fizycznej atrakcyjności, jednak z czasem przeradza się w głęboką więź.

Produkcja potrafi rozbawić i wzruszyć, rzucając widza w typową komedię romantyczną, ale nie uciekając od powagi. Zdecydowanie warto sprawdzić!