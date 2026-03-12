Kultowa bajka Disneya doczeka się wersji aktorskiej

Od dłuższego czasu Disney inwestuje w wersje live-action swoich najbardziej popularnych filmów. Teraz nowej ekranizacji doczekają się "Zaplątani", którzy w 2010 roku zwojowali świat. Film, będący fenomenem popkultury, zarobił ponad 590 milionów dolarów na całym świecie, zdobył nominację do Oscara za piosenkę "I See the Light" i był jednym z filmów, które ożywiły gatunek księżniczek Disneya dla nowego pokolenia.

Przypomnijmy, że film opowiada historię zaginionej księżniczki Roszpunki, która większość swojego życia spędziła w zamknięta w wieży przez kobietę imieniem Gertruda, która udawała jej matkę. Gdy przez przypadek trafia do niej przystojny złodziejaszek Flynn Rider, Roszpunka wchodzi z nim w układ i w końcu wydostaje się z pułapki. Odkrywa życie na nowo, zaprzyjaźnia się z dzielnym rumakiem i oczywiście - zakochuje w nowo poznanym koledze.

Najlepszy casting? Poznajcie Matkę Gertrudę!

Wiemy już, że w główną rolę Roszpunki wcieli się Teagan Croft, 21-letnia australijska aktorka, którą znamy przede wszystkim z serii "Tytani". Charyzmatycznego Flynna zagra Milo Manheim, 24-letni amerykański aktor, który dał się poznać szerszej publiczności dzięki serii filmów "Zombie".

Od jakiegoś czasu krążyły plotki, że zarówno Scarlett Johansson, jak i Kathryn Hahn negocjują angaże do roli Matki Gertrudy. Jak się okazało, to właśnie Hahn wcieli się w antagonistkę bajkowej historii. Fani uważają, że to świetny casting. Kathryn nie tylko pasuje do roli wyglądem, ale w niedalekiej przeszłości pokazała już, że potrafi wcielić się w błyskotliwy czarny charakter. Oglądaliśmy ją jako Agathę w serialu Marvela "To zawsze Agatha".

Kathryn Hahn i Matka Gertruda Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/Abaca/East News materiały prasowe

Wspaniałą wiadomością aktorka podzieliła się na Instagramie. Co ciekawe, w tym serwisie jej nazwa użytkownika to @motherhahn!

Reżyseruje Michael Gracey, twórca "Króla rozrywki"

Reżyser "Króla rozrywki", Michael Gracey, wyreżyseruje film na podstawie scenariusza Jennifer Kaytin Robinson. Kristin Burr będzie producentem dla Burr! Productions, a Lucy Kitada będzie producentem wykonawczym. Szczegóły fabuły nowego filmu pozostają owiane tajemnicą. Wiemy, że prace nad produkcją zostały wznowione w październiku ubiegłego roku.

