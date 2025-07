"Jurassic World: Odrodzenie" - 4 lipca

Akcja filmu "Jurassic World: Odrodzenie" rozgrywa się 5 lat po poprzedniej części serii z 2022 roku. Ekspertka od operacji specjalnych Zora Bennett (Scarlett Johansson) i paleontolog Henry Loomis (Jonathan Bailey) udają się w podróż na odludny ląd, by zdobyć DNA największych dinozaurów, które może spowodować przełom w medycynie. Niestety, na ich drodze staną najbardziej niebezpieczne gady, które kiedykolwiek chodziły po powierzchni Ziemi.

Za kamerą zasiadł Gareth Edwards, autor "Twórcy" i "Łotra 1. Gwiezdne wojny — historie". Scenariusz napisał David Koepp, odpowiadający za sukces pierwszego "Parku Jurajskiego".

Będzie to siódma część serii. Zapoczątkował ją "Park jurajski" z 1993 roku, oparty na książce Michaela Crichtona. Film przedstawiała historię wyspy, na której naukowcom udaje się sklonować dinozaury. Niestety, w wyniku awarii gady wydostają się na wolność. Goście i obsługa wyspy rozpoczynają walkę o przeżycie. Film miał swą premierę w 1993 roku, został nagrodzony trzema Oscarami i stał się kultową produkcją na całym świecie.

Zdjęcie Kadr z filmu "Jurassic World: Odrodzenie" / materiały prasowe

"Superman" - 11 lipca

"Superman" Jamesa Gunna będzie pierwszą filmową odsłoną nowego kinowego uniwersum DC. Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Reżyser zdradził, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya.

Dodał także, że nie będzie to geneza superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

Obok granego przez Davida Corensweta Supermana zobaczymy także innych superbohaterów, między innymi Mr. Terrifica (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced), Guya Gardnera (Nathan Fillion) i Metamorpho (Anthony Carrigan). I Krypto, superpies.

Zdjęcie David Corenswet jako "Superman" / materiały prasowe

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" - 25 lipca

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" będzie 37. filmem Kinowego Uniwersum Marvela. Jego akcja rozegra się w latach 60. XX wieku i nie skupi się na genezie zespołu. Tytułowa drużyna zmierzy się z Galactusem (Ralph Ineson), pożeraczem planet.

W jej skład wchodzą Reed Richards (Pedro Pascal), geniusz obdarzony zdolnością dowolnej zmiany kształtu swojego ciała, Sue Storm (Vanessa Kirby), która tworzy pola siłowe i staje się niewidzialna, jej brat Johnny (Joseph Quinn), którego ciało może zająć się ogniem oraz Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach), przeobrażony w monstrum z pomarańczowego kamienia.

W obsadzie znaleźli się także Julia Garner, John Malkovich, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne i Sarah Niles. Przewiduje się, że Robert Downey Jr. może pojawić się w epizodzie jako Doktor Doom, główny antagonista nadchodzących filmów z serii "Avengers".

Zdjęcie Pedro Pascal w filmie "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" / materiały prasowe

"Naga broń" - 1 sierpnia

"Naga broń" jest kontynuacją popularnej serii parodii z Lesliem Nielsenem. W roli głównej zobaczymy Liama Neesona, który wcieli się w syna porucznika Franka Drebina. Partnerować będzie mu Pamela Anderson jako obiekt jego uczuć.

Choć reboot odwołuje się do szalonej komedii policyjnej, która patrzyła z przymrużeniem oka na kino lat 70. i 80., nowa wersja ma być dopasowana do współczesnych realiów, z satyrą na świat polityki i mediów.

Za kamerą stanął Akiva Schaffer, związany z komediową grupą "The Lonely Island". Jednym z producentów jest Seth MacFarlane, twórca serialu "Family Guy: Głowy rodziny" oraz filmów z serii "Ted".

Zdjęcie Liam Neeson w filmie "Naga broń" / © 2025 Paramount Pictures. / materiały prasowe

"Zniknięcia" - 8 sierpnia

"Zniknięcia" to najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Opowiada on o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Jednej nocy znikają niemal wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy. Podejrzenie pada na Justine (Julia Garner), wychowawczynię klasy.

Cregger rozpoczął pracę nad "Zniknięciami" zaraz po zejściu z planu "Barbarzyńców". Jego główną inspiracją była "Magnolia" Paula Thomasa Andersona. Początkowo główne role mieli zagrać Pedro Pascal i Renate Reinsve. Jednak z powodu strajku aktorów w 2023 roku zdjęcia się opóźniły. Ostatecznie zastąpili ich Josh Brolin i Julia Garner.

Wideo "Zniknięcia" [trailer]