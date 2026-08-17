Jan Frycz urodził się 15 maja 1954 roku w Krakowie. Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze na studiach aktorskich - grał Tomasza II w "Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego (1976).

Wszechstronność warsztatu aktorskiego Frycza sprawiła, że chętnie obsadzano go w różnych produkcjach filmowych o odmiennej estetyce. Frycz występował zarówno w produkcjach kostiumowych ("Dama Kameliowa" Jerzego Antczaka), jak i komediach ("Zakochani" Piotra Wereśniaka) oraz dramatach ("Zwolnieni z życia" Waldemara Krzystka).

Wybraliśmy pięć najlepszych i najciekawszych ról w karierze Jana Frycza.

"Wielki Szu" (1982)

"Wielki Szu" Sylwestra Chęcińskiego to dziś jeden z klasyków polskiego kina. W filmie Jan Frycz wcielił się w Jarka, młodego mężczyznę, który trafia pod skrzydła tytułowego mistrza karcianych oszustw granego przez Jana Nowickiego. Artysta stworzył przejmujący portret chciwości i łajdactwa, młodego choć przegrywającego już swoje życie mężczyzny. To jedna z tych ról, które pokazały, że Frycz potrafi stworzyć wyrazistą postać nawet wtedy, gdy nie znajduje się w centrum opowieści.

"Pręgi" (2004)

Jan Frycz wcielił się w postać Andrzeja Winklera w "Pręgach" - wstrząsającym obrazie Magdaleny Piekorz (2004). Aktor zagrał sadystycznego ojca, który kocha syna, ale nie potrafi mu okazać miłości, znęca się nad nim psychicznie i fizycznie. Za swój występ otrzymał drugą w karierze (pierwszą za występ w "Pornografii") nagrodę Polskiej Akademii Filmowej Orły.

"Nigdy w życiu!" (2004)

W 2004 roku aktora oglądaliśmy w filmie o przygodach "polskiej Bridget Jones" - ekranizacji książki Katarzyny Grocholi "Nigdy w życiu!". Wcielił się w nim w postać byłego męża głównej bohaterki (Danuta Stenka). Ze Stenką stworzył ekranową parę także w innej komedii romantycznej - "Jeszcze raz" (2008).

Film zyskał status kultowej komedii romantycznej, która zachwyca kolejne pokolenia polskich widzów.

Jan Frycz w filmie "Nigdy w życiu!" Niemiec AKPA

"Ślepnąc od świateł" (2018)

Mimo że Jan Frycz ma w swoim dorobku wiele wspaniałych ról, ta ze "Ślepnąc od świateł" przez wielu jest uznawana za najlepszą w jego karierze. Wcielił się w postać ekscentrycznego, demonicznego gangstera, który balansuje na granicy szaleństwa. Sam aktor jest w tej roli nie do poznania - ze zgoloną głową, większą tuszą i tatuażem na piersiach.

Jakub Żulczyk, autor powieści "Ślepnąc od świateł", opublikował poruszający wpis, w którym pożegnał Frycza oraz ujawnił kulisy procesu kreowania postaci Daria.

"Panie Janku. To bardzo dziwne, że spotkaliśmy się raptem parę razy. Nie powiedziałem Panu w trakcie tych spotkań, ile Panu zawdzięczam. Byłem pewien, że spotkamy się jeszcze wielokrotnie. Nigdy nie można być pewnym. Wziął Pan sobie postać, którą napisałem i przekształcił ją, przeformował w coś ponadczasowego. Dziękuję Panu. Nie zawiodę. Obiecuję. La luce etterna" - pisze Żulczyk na Instagramie.

"Edukacja XD" (2025)

Jedną z ostatnich ról w karierze Jana Frycza była postać prezesa Kobielaka w serialu komediowym "Edukacja XD". To kolejny dowód na to, że aktor nawet po wielu dekadach obecności na ekranie potrafił zaskoczyć widzów.

"Edukacja XD" Przemysław Pączkowski materiały prasowe



