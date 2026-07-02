Najlepsze lato w życiu nastolatki? To film stworzony przez młodych dla młodych

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

Gwiazdę serialu "The Last of Us" Bellę Ramsey do współpracy zaprosił reżyser George Jaques ("Black Dog"), postrzegany jako wielka nadzieja brytyjskiego kina. Efektem ich spotkania jest "Sunny Dancer", brawurowa, zabawna i chwytająca za serce historia Ivy, nastolatki, która podczas wakacyjnego wyjazdu odkrywa, jak to jest żyć naprawdę, gdy wszystko idzie nie tak.

Bella Ramsey i grupa młodych osób stojących nad wodą, obejmujących się, w tle jezioro i pagórki.
Bella Ramsey (w środku) w scenie z filmu "Sunny Dancer"materiały prasowe

Z duszą na ramieniu

George Jaques uważał, że Ramsey to jedna z najbardziej niesamowitych młodych aktorek, dlatego przekazywał jej scenariusz z duszą na ramieniu. "Kojarzyłem ją zawsze z potężnymi filmowymi światami. A ja chciałem umieścić ją w minimalistycznym otoczeniu, gdzie liczy się tylko aktorstwo" - wyjaśniał.

Na szczęście postać Ivy z miejsca zaintrygowała aktorkę. "Jako nastolatka przeżyła to, co mnie nie było dane. Bo ja pracowałam, odkąd skończyłam jedenaście lat" - mówiła.

Rzeczywiście, Ramsey zdobyła rozgłos bardzo wcześnie dzięki roli młodziutkiej władczyni Lyanny Mormont w "Grze o tron". Globalną popularność i prestiżowe nagrody przyniósł jej w 2023 roku serial "The Last of Us", gdzie wystąpiła u boku Pedro Pascala jako Ellie.

Rola Ivy w filmie "Sunny Dancer" stała się dla niej okazją do swoistej wycieczki w przeszłość. Tak o tym opowiadała: "Ona szuka siebie i ja szukam siebie po tylu latach nieustannej pracy. Wraz z nią przeżywam swe nastoletnie lata, których właściwie nie miałam szansy normalnie przeżyć - ze względu na pracę".

"Sunny Dancer" [trailer]materiały dystrybutora

Przez młodych dla młodych

Reżyser ze swej strony podkreślał, że "Sunny Dancer" to film stworzony przez młodych dla młodych: "Moim celem było nakręcić film o radości. Na świecie jest teraz tak mało radości. Kiedy idę do kina, chcę na chwilę zniknąć".

Do filmu przeniknęła wakacyjna aura, której poddali się młodzi wykonawcy (obok Ramsey, m.in. Daniel Quinn-Toye, Ruby Stokes, Conrad Khan i Earl Cave).

"George nalegał, by w kontrakcie umieścić zapis, że z planu filmowego będziemy wracać razem minivanem" - wspominała aktorka. - "Atmosfera obozu się nam udzieliła. Mocno się wygłupialiśmy i wypiliśmy niejedno piwo. To było sześć najlepszych tygodni w moim życiu!".

Film miał światową premierę podczas 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie, gdzie wzbudził uznanie krytyków, którzy pisali o jego komediowym uroku, błyskotliwości i emocjonalnej głębi. Oraz o wielkim talencie Belli Ramsey, która po raz kolejny udowodniła, że jej spektakularna kariera nie jest dziełem przypadku.

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"Sunny Dancer": Fabuła

Siedemnastoletnia Ivy (Bella Ramsey) jest przekonana, że czeka ją najgorsze lato życia. Cztery tygodnie na obozie wakacyjnym, w grupie outsiderów, których wcale nie chciała poznać - to brzmi jak katastrofa. A jednak w miejscu, gdzie nikt nie ma czasu na udawanie, Ivy znajduje paczkę znajomych, z którymi przeżywa NAJLEPSZE.LATO.EVER. Naładowany muzyką "Sunny Dancer" to intensywna, pełna radości i czarnego humoru opowieść o tym, że nieraz trzeba totalnie zburzyć swój plan, aby zacząć chłonąć świat wszystkimi zmysłami.

"Sunny Dancer" w kinach od 28 sierpnia!

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