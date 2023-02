Filmy erotyczne w ciągu kilku ostatnich lat stały się materiałem mainstreamowym. Od 2015 roku na naszym rynku pojawiły się tytuły, które przyciągnęły do kin miliony widzów. Czy są one warte obejrzenia? Jakie erotyki są znane odbiorcom? Poznajmy najlepsze filmy erotyczne ostatnich lat.

"50 twarzy Greya"

Lista najpopularniejszych filmów erotycznych nie mogłaby się zacząć inaczej. "50 twarzy Greya" to film, który rozpoczął nową erę erotyków na dużym ekranie. Swoją premierę miał w 2015 roku i trafił na szczyt w wielu krajach. W Polsce obejrzało tę produkcję prawie 2 miliony osób. Ekranizacja bestsellerowej powieści E.L Jamesa "50 twarzy Greya" opowiadała o studentce literatury Anastasia Steele, która przeprowadza wywiad z młodym przedsiębiorcą Christianem Greyem. Niezwykle przystojny i błyskotliwy mężczyzna budzi w młodej dziewczynie szereg sprzecznych emocji. Fascynuje ją, onieśmiela, a nawet budzi strach. Przekonana, że ich spotkania nie należało do udanych, próbuje o nim zapomnieć - tyle że on zjawia się w sklepie, w którym Ana pracuje, i prosi o drugie spotkanie.

Sukces "50 twarzy Greya" spowodował ekranizację dwóch kolejnych części cyklu. W 2017 premierę miała "Ciemniejsza strona Greya", a rok później "Nowe oblicze Greya". Pierwsze dwa filmy obejrzeć możemy na platformie Netflix.

"After"

Następcą przygód Christiana Greya był film "After". Premiera pierwszej części miała miejsce w 2019 roku. Fabuła skupia się na Tessie - pilnej uczennicy, zaczynającej pierwszy rok studiów. Ma plany na swoją przyszłość i chce osiągnąć swój cel. Wszystko zmienia się, gdy poznaje buntowniczego artystę - Hardina. Przy nim dziewczyna poznaje świat namiętności i erotyki.

Pomimo krytyki filmu, przyniósł on finansowy sukces. Wydano kolejne trzy części historii młodej studentki. Ostatnia z nich pojawiła się w sierpniu 2022 roku. Z tytułem zapoznać możemy się na platormach Amazon Prime, Player czy TVP VOD.

"Więzy"

W 2015 roku premierę miał jeszcze jeden film erotyczny, lecz nie powtórzył już sukcesu "Greya". Tytułem tym jest film "Więzy". Opowiada o miłości do tajemniczego mężczyzny. To właśnie on wciąga partnerkę w wir seksualnych uniesień, po którym kobieta zaczyna żyć na nowo. Staje się pewna siebie i lepiej panuje nad własnym losem.

Niestety "Więzy" nie jest tytułem tak ogólnodostępnym, jak wszystkie inne. Jednak fani filmów erotycznych mają szansę zobaczyć go w telewizji. Co jakiś czas emitowany jest na antenie AMC.

"365 dni"

Po sukcesie zagranicznych filmów nadszedł czas na rodzime kino. Najpopularniejszym polskim filmem erotycznym jest "365 dni" . Pojawił się w kinach w 2020 roku. Dwa lata później zekranizowano dwie kolejne części. Fabuła filmów skupia się na losach Laury i Massimo. Kobieta zostaje porwana przez mafię i otrzymuje propozycję nie do odrzucenia. Ma 365 dni, żeby zakochać się w swoim porywaczu.

Już po kilkunastu minutach filmu można zauważyć, że historia nieco odbiega od szablonu Greya, tak samo jak opinie na jej temat. Kontynuacje filmu doczekały się nominacji do Złotych Malin, których rozdanie będzie miało miejsce w marcu 2023 roku. Do tego czasu możemy sami nadrobić seans, oglądając wszystkie części na Netfliksie.

"Pokusa"

Sukces finansowy "365 dni" rozpoczął działania nad tworzeniem polskich filmów erotycznych. Już 27 stycznia 2023 roku w kinach pojawi się film Marii Sadowskiej - "Pokusa" . Jest to kolejna produkcja dla dorosłych, która emitowana będzie również poza granicami naszego kraju. Tytuł określany jest jako thriller erotyczny, lecz już za kilka dni dowiemy się, jak będzie naprawdę.

"Pokusa" jest tytułem skupiającym się na skandalu, intrydze i seksie. Przedstawia losy Inez, początkującej dziennikarki, która marzy o pracy w prestiżowej firmie. Aby rozwinąć swoją karierę, będzie musiała nawiązać bliższą relację z pewnym mężczyzną. Nie jest świadoma, że zaprowadzi ją ona do łóżka. Nie wie również, że relacja ta odkryje przed nią jej własne żądze. Nieświadoma jest również tego, że mężczyzn w jej życiu erotycznym będzie więcej.

"Pokolenie Ikea"

Oprócz "Pokusy" do kin trafi też wkrótcei kolejny polski film erotyczny. Jest nim tytuł "Pokolenie Ikea" , który swoją premierę będzie miał na początku marca. Film Dawida Grala opowiada o trzydziestoletnim prawniku. Prowadzi bardzo cyniczne i hedonistyczne życie, pełne szybkich randek i przelotnego seksu. Z czasem jednak monotonia zaczyna go nudzić. Decyduje się stworzyć spis alfabetyczny swoich kochanek.

Czy będzie to kolejny polski film erotyczny godny zainteresowania? Czy fani będą mogli obejrzeć go na Netflix? Dowiemy się tego już wkrótce.

