"Planeta Singli 2"

Na początek polska propozycja. "Planeta Singli 2" z 2018 roku nie jest przebojem na miarę swojego o dwa lata wcześniejszego poprzednika, który walczył nawet o Złote Lwy na FPFF w Gdyni, ale kwartet: Sam Akina (reżyser), Jules Jones (scenarzystka), Maciej Stuhr , Agnieszka Więdłocha (odtwórcy głównych ról) wciąż trzyma poziom.

Związek Ani (Więdłocha) i Tomka (Stuhr) przeżywa poważny kryzys. On, showman-celebryta, wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander ( Kamil Kula ) - zauroczony Anią milioner, właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej niż romantyczna nauczycielka muzyki.

"Grinch: Świąt nie będzie"

"Grinch: Świąt nie będzie" to kultowa dziś produkcja z 2000 roku nagrodzona nawet Oscarem (za najlepszą charakteryzację). Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, bo wcielający się w tytułową kreację Jim Carrey (nominacja do Złotych Globów) jest naprawdę nie do poznania. Oparty na książce Dr. Seussa film Rona Howarda okazał się też dużym przebojem kasowym, zarabiając na całym świecie aż 345 milionów dolarów.



Grinch (Carrey) mieszka w samotności, za jedynego kompana mając psa - Maxa. Opuszcza swą jaskinie, udając się do Ktosiowa, tylko w poszukiwaniu pożywienia. Każdego roku spokój Ktosiowa zaburza tylko jedno wydarzenie - celebracja świąt Bożego Narodzenia. Kiedy mieszkańcy Ktosiowa decydują, że tegoroczne święta będą obchodzone jeszcze bardziej hucznie, Grinch rozumie, ze jedynym sposobem na zachowanie jego wymarzonego spokoju jest... kradzież świąt. Planuje nawet uprowadzenie św. Mikołaja. Tymczasem gdzieś w Ktosiowie Cindy-Lou, wraz z gangiem swych przyjaciół, planuje schwytać św. Mikołaja, by podziękować mu za pomoc jej zapracowanej samotnej matce. I tak niecny plan Grincha oraz dziękczynne zamiary Cindy-Lou kolidują ze sobą. Czy Cindy-Lou uda się spotkać św. Mikołaja? Czy Grinchowi uda się uciszyć gwarne świąteczne Ktosiowo?

"Klaus"

"Klaus" był wielkim hitem Netfliksa pod koniec 2019 roku. Skromna produkcja była nominowana do Oscara i nagrody BAFTA, a także zdobyła aż siedem nagród Annie, w tym tę najważniejszą - dla najlepszej animacji.

Jesper okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva i poznaje Klausa, tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń przywraca radość życia w Smeerensburg, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe, pełne magii zwyczaje.

"Holiday"

"Holiday" z 2006 roku to od lat jedna z ulubionych romantycznych komedii świątecznych. Wiele osób wręcz nie wyobraża sobie bez tego filmu Bożego Narodzenia.



Bohaterkami produkcji Nancy Meyers są dwie kobiety mieszkające na różnych końcach świata. Amanda ( Cameron Diaz ) jest właścicielką agencji reklamowej w Kalifornii, a Iris ( Kate Winslet ) to dziennikarka mieszkająca na angielskiej prowincji. To, co łączy obie kobiety, to miłosny zawód. Aby uciec od zmartwień i codzienności, na czas urlopu postanawiają wymienić się swoimi domami za pośrednictwem portalu, na którym się poznały. Nie spodziewają się tylko jednej rzeczy - romansu. Amanda szybko ulega urokowi brata Iris - Grahama ( Jude Law ), natomiast Iris poznaje współpracownika Amandy, Milesa ( Jack Black ).



"To właśnie miłość"

Na koniec absolutny klasyk. Film, który kilkanaście dni temu powrócił na ekrany kin z okazji dwudziestej rocznicy premiery. "To właśnie miłość" Richarda Curtisa od lat znajduje się w czołówce wielu rankingów najlepszych komedii romantycznych i filmów związanych z Bożym Narodzeniem. Opowieść o miłosnych perypetiach mieszkańców Londynu okazała się też wielkim sukcesem komercyjnym. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 40 milionów dolarów, film przyniósł zyski sięgające prawie 250 milionów. Na ekranie oglądaliśmy plejadę brytyjskich gwiazd, które udowadniały, że miłość możliwa jest zawsze i wszędzie.

Premier (Hugh Grant) zakochujący się od pierwszego wejrzenia w jednej z pracownic swojego biura ( Martine McCutcheon ) już w kilka chwil po wejściu do siedziby przy 10 Downing Street... Pisarz (Colin Firth) uciekający na południe Francji, aby wyleczyć złamane serce i odnajdujący nad brzegiem jeziora nową miłość... Zamężna kobieta (Emma Thompson) podejrzewająca, że jej mąż (Alan Rickman) wymyka jej się z rąk ... Młoda mężatka (Keira Knightley) błędnie interpretująca dystans, jaki ma w stosunku do niej najlepszy przyjaciel jej męża... Uczeń pragnący zwrócić na siebie uwagę najbardziej nieosiągalnej dziewczyny w szkole... Owdowiały ojczym (Liam Neeson) usiłujący nawiązać kontakt z synem, którego prawie nie zna... Szukająca miłości pracownica biura ( Laura Linney ) zauroczona swoim kolegą z pracy... Starzejący się "wszystko widziałem, ale mało z tego pamiętam" gwiazdor rocka (Bill Nighy) pragnący na swój własny sposób u zmierzchu kariery powrócić na scenę... Miłość powoduje w życiu każdego z nich chaos.

Losy wspomnianych mieszkańców Londynu przeplatają się, osiągając zenit w wigilię Bożego Narodzenia - z romantycznymi, zabawnymi i słodko-gorzkimi tego konsekwencjami dla każdego, kto miał szczęście (albo nieszczęście) znaleźć się pod urokiem miłości.