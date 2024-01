Najlepsze filmy i seriale 2023 roku. Gdzie można je obejrzeć?

Złote Globy 2024: Zwycięzcy

"Oppenheimer" Christophera Nolana otrzymał pięć Złotych Globów - za najlepszy dramat, reżyserię, aktora pierwszoplanowego (Cillian Murphy) i drugoplanowego (Robert Downey Jr.) oraz muzykę. Biografia ojca bomby atomowej jest faworytem w wyścigu po Oscara w tych kategoriach, a wspomniane wyróżnienia tylko umacniają jej pozycję.



Wielkim przegranym może wydawać się "Barbie" Grety Gerwig. Film otrzymał rekordowe dziewięć nominacji do Złotych Globów. Ostatecznie zwyciężył tylko w dwóch kategoriach. "Barbie" uznano za najlepszy blockbuster. Wyróżniono także piosenkę "What Was I Made For?" Billie Eilish i Finneasa O'Connella.

W najważniejszych kategoriach "Barbie" przegrała z "Oppenheimerem" oraz "Biednymi istotami" Yorgosa Lanthimosa. To właśnie ten film uznano za najlepszą komedię lub musical, a grającą główną rolę Emmę Stone za najlepszą aktorkę w komedii lub musicalu.

W pozostałych kategoriach aktorskich obyło się bez niespodzianek. Za najlepszą aktorkę w dramacie uznano Lily Gladstone za "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese, a za najlepszą aktorkę drugoplanową Da'Vine Joy Randolph za "Przesilenie zimowe" Alexandra Payne'a. Ten drugi film przyniósł Paulowi Giamattiemu Glob dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Gladstone i Randolph są w tym momencie uznawane za faworytki w wyścigu po Oscary.

Najlepszą animacją uznano japońską produkcję "Chłopiec i czapla" legendarnego Hayao Miyazakiego, z kolei najlepszym filmem nieanglojęzycznym wybrano "Anatomię upadku" Justine Triet. Ta ostatnia produkcja otrzymała również statuetkę za najlepszy scenariusz.



W kategoriach telewizyjnych niemal wszystkie nagrody podzieliły między siebie trzy produkcje. Czwarty sezon "Sukcesji" uznano za najlepszy dramat, a statuetkami wyróżniono aż troje występujących w nim aktorów. Kierana Culkina i Sarah Snook obwołano najlepszymi aktorami w dramacie. Oprócz nich statuetkę otrzymał także Matthew Macfadyen za rolę drugoplanową.



W żeńskim odpowiedniku tej ostatniej wygrała Elizabeth Debicki za rolę księżnej Diany w "The Crown" .

W kategoriach komediowych triumfował "The Bear" stacji FX. Poza Globem za najlepszą komedię otrzymał także nagrody dla aktora (Jeremy Allen White) i aktorki (Ayo Edebiri).

Z kolei wszystkie Globy za miniserial przypadły "Awanturze" Netflixa oraz grającym w niej główne role Stevenowi Yeunowi i Ali Wong.

W nowej kategorii: najlepszy stand-up zwyciężył Ricky Gervais za "Armageddon".

Złote Globy 2024: Gdzie obejrzeć nagrodzone filmy i seriale?

Filmy:

"Oppenheimer" - CANAL+, Prime Video, iTunes Store, Rakuten

"Barbie" - HBO Max, CANAL+, Player, iTunes Store, Rakuten, Megogo

"Czas krwawego księżyca" - CANAL+, Prime Video, Player, iTunes Store, Rakuten, od 12 stycznia Apple TV+

"Biedne istoty" - premiera kinowa 19 stycznia

"Chłopiec i czapla" - premiera kinowa 19 stycznia

"Przesilenie zimowe" - premiera kinowa 26 stycznia

"Anatomia upadku" - premiera kinowa 23 lutego

Seriale:

"Sukcesja" - HBO Max

"The Bear" - Disney+

"Awantura" - Netflix

"The Crown" - Netflix

"Ricky Gervais: Armageddon" - Netflix